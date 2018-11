Un cambio pacífico… y que la historia nos ampare

A pesar de que hoy se invoca una “cuarta transformación”, México no ha superado muchos retos por los que haya que vanagloriarse de la tercera, segunda o primera, sobre todo, en el aspecto social.

Juntas las tres, a saber por el impulsor de la cuarta (cuya identificación está por verse), Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo, la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana no han resuelto, increíblemente, la vida digna de los mexicanos en un periodo de 200 años.

Tres episodios memorables en la Historia de México que se dieron, dos más por necesidad (Independencia y Revolución) que, otro, por anhelo personal (Reforma).

Dos siglos en los que la gran verdad es que persisten los extremos entre riqueza y pobreza, sin esa intersección visible que contemple un bienestar ascendente en la clase media y nivele, al paso del tiempo, los estratos sociales.

Es decir, hacer posible que los extremos se diluyan.

Tan sólo de la “tercera” a la planteada “cuarta” existe un siglo de abismo.

Además, debemos decir que poco más de dos tercios de ese siglo fueron encabezados por gobiernos priístas, los que ni siquiera con el arrebato de la docena panista (2000-2006 con Vicente Fox y 2006-2012 con Felipe Calderón) pudieron evitar que la ciudadanía expresara su cansancio a políticas repetitivas.

En ese sentido, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto habrían llegado tarde y mezcladas con un intenso ambiente antisistema que impidieron su lucidez, aunque algunas alcanzaron a obtener beneficios para la gente y generar descontento en sectores afectados.

En ese mismo sentido, es innegable el fracaso panista en sus dos oportunidades sexenales. Desde el primer año del Siglo XXI era un hecho la madurez de la ciudadanía. Pareciera un capricho, pero ahí es donde se puntualiza la decisión pacífica tomada el pasado 1 de julio.

Uno de los primeros momentos en que se vislumbró un cambio político fue casi a finales del Siglo XX, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, último de las siete décadas continuas del tricolor, cuando, incluso, se habló, por vez primera, de la desaparición del PRI.

La ciudadanía se decantó, entonces, por la opción menos temeraria, el PAN. Pronto se daría cuenta de que no era por ahí.

En el 2012 se jugó la última carta con el PRI, pero al antes partido invencible le faltó punch, sobre todo, para aplacar a “manos largas”; faltaron ideas para, a estas alturas, avivar la esperanza de mucha gente cansada de esperar y esperar.

De los setenta y tantos años del PRI quedan todas las instituciones creadas durante sus gobiernos; del PAN absolutamente nada.

Vale mencionar también que antes del “asalto” de la Izquierda al humor de la gente apareció, con cierta fuerza política, la figura de los candidatos independientes, una especie de esperanza al margen de la decadencia partidista.

Resultaron el chasco más grande de los últimos años.

LA NECESARIA SACUDIDA

La verdad, a poco más de un siglo de la Revolución Mexicana, el país ya requería una sacudida; no sé si de la forma en que la está planteando López Obrador, pero sí de ese tamaño.

Se veía venir. El momento para los caudillos había llegado. Y no es que López Obrador fuera el único que anhelaba el papel, sino que fue el que mejor lo supo hacer y aprovechar la coyuntura, pues su insistencia tenía como antecedente 12 años de campaña.

Sus propuestas no estaban muy alejadas de las de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, o de las de Jaime Rodríguez “El Bronco”, el independiente, o de las de Margarita Zavala, que tiró la toalla luego del primer debate. Porque de José Antonio Meade, que ya ni me acordaba, ni qué decir.

Todo, en uno u otro nivel, se subió al tren del populismo. Y, si me apuran, incluso, Andrés Manuel quizá el más desarticulado, pero, eso sí, representando a un partido nuevo que pintó su raya del resto de la Izquierda, que sacó a flote un discurso entre extravagante y fantasioso, pero que sonó a música a los oídos de mucha gente.

Claro, el hoy Presidente Electo hizo suyas las redes sociales, como pudieron hacerlas su contrincantes; ahí estaban; eran parte del juego.

El caso fue que, en honor a la democracia, México trascendió sin los traumas de la “primera” y “tercera” transformación.

Con 30 millones de votos a su favor, López Obrador casi borró de la geopolítica mexicana al PRI, al PRD y al PAN. Un triunfo histórico, duela a quien duela, lo crea quien lo crea.

Pero, claro, esa es la primera parte de esta nueva historia mexicana. En lo que venga, que Dios nos agarre confesados y la Historia nos ampare.

Muchas veces he escrito que el propósito de López Obrador es poner al país al revés, pero ordenadamente. Eso es lo que trata de decirnos. Que de los proyectos actuales, sus estructuras, su visión, no quede nada; que todo se cambie. Parte porque, como nos lo ha dicho hasta el cansancio, quiere trascender junto a las imágenes de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

Qué extraño que montando su visión de país en las “transformaciones” no desee parecerse a Miguel Hidalgo, Francisco Villa o Emiliano Zapata. Bueno quiere ser y está en la oportunidad de ser estadista.

A menos de una semana de asumir su mandato, en sustitución de Peña Nieto, sus adversarios (los “conservadores”, les llama él) lo califican de personaje con más ruido que nueces. Sin embargo, podrían acusarlo de cualquier cosa, menos de estar sin hacer nada.

Aun no inicia y ya muchos afirman que pareciera que va a mitad de camino.

En casi cinco meses ha convertido su llegada en un verdadera “revolución” de propuestas, cancelaciones, revisiones; también de contradicciones, choques de opiniones entre su propio equipo, vistas con buenos o malos ojos, y mucho de ello apoyado desde el Congreso (en funciones desde septiembre) y donde tiene y tendrá a sus mejores aliados, presumiendo mayoría.

Antes de arrancar, él ya está en lo suyo. Habla de transformar y parece que no miente.

¿Que todo parece una locura? Sí, así son las grandes transformaciones. ¿Qué puede equivocarse o errar? Sí, también. Es el riesgo de la democracia, y el que ya vivieron y sintieron gobiernos anteriores.

Por ejemplo, Andrés Manuel no está tan errado al considerar no perseguir a nadie por corrupción, pero sí permitiendo que los juicios e investigaciones en marcha continúen, y advirtiendo que, de aquí en adelante, el asunto va en serio. Cuestión de ver.

Sus argumentos van con su “locura”, pero eso es lo que sostiene la promesa de cambio radical en el país. Cuando un cambio es leve no levanta polvareda.

A pocos días de que asuma, muchos son los temas que ya han provocado escándalo, que molestan o que lastiman a ciertos sectores. Ese ruido puede decirle a él que va por el camino correcto.

Otro tema es el de la seguridad. Lo que debe cuestionársele es que prometió que él retiraría a los militares de las calles, no que los siga utilizando y que aumente su número. Vaya, mintió a quienes votaron por él porque volteó la tortilla. Lo que no se puede reclamar es la “militarización” del país. Ya estaba militarizado. Fue lo que hicieron Calderón y Peña.

Un punto, en ese tema, en el que sí se debe tener cuidado es en el uso que se dará a la Guardia Nacional, si la violencia se reduce. Porque su creación implica una “reserva” de fuerza disponible para el régimen que la formó, e históricamente sabemos que esas “reservas” después son utilizadas para perpetuar regímenes.

O los reclamos que ha desatado con la creación de los “superdelegados” estatales, sobre lo que, el viernes, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio, ya sacó otra espada para decir que en las entidades donde los gobernadores no cumplan en seguridad se “desaparecerían poderes”.

O la gran molestia y decepción que provocó con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, con su capricho del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero también, como dijimos, los anuncios de sus aliados en el Congreso: Bajar las comisiones a los bancos, regular la explotación de minas (recordemos que Paco Ignacio Taibo II, entre otras sugerencias, pidió expropiar las de Taxco), reducir canonjías al Poder Judicial, en fin.

Todo son cosas que nunca nadie había puesto atención. Pues ahora vienen. ¿Qué sorprenden o molestan? Claro.

Pero López Obrador limpia su camino y empieza de nuevo. Que el tiro le salga es otra cosa.

Muchos se burlan del ejemplo que dio José María Riobóo, uno de los asesores de López Obrador, cuando dijo que los aviones no chocan porque se repelen. Para muchos no tiene vuelta su explicación, pero la dejan para que reaccionen aquellos que ni imaginan su “metáfora”. Pero tiene razón, y mucha, en el sentido tecnológico, y, sobre todo, el que ha alcanzado la aviación mundial, contando con instrumentos que hacen casi imposible una colisión, al menos en el aire.

Eso no quita, sin embargo, que la propuesta de armar un equipo de tres aeropuertos (CDMX-Santa Lucía-Toluca) sea la gran idea; de hecho, todavía la semana pasada criticada por la organización MITRE, experta en el tema.

Andrés Manuel hace bien en no rajarse. De eso se trata, un cambio radical hasta el tuétano. Algo que no quisieron arriesgar, quizá por cuidar las formas y, un poco (o mucho), su futuro personal, ni los gobiernos del PRI ni los del PAN.

Lo mejor de todo, insisto, es que México propugna el cambio desde una perspectiva de voto, de urna, no de violencia.

En ello radica también la muestra que el país da al mundo al concebir, al menos hasta ahora, y lo veremos en los siguientes años, la oportunidad de ser mejores en todos los sentidos, sin recurrir a las balas o a otro tipo de confrontaciones.

Esto último está implícito en la forma en que se comporte el gobierno entrante y en sus propios límites razonables de ejercer el poder. Vaya, la puerta hacia un cambio pacífico se abrió el pasado 1 de julio, y una nueva historia inicia la próxima semana, pero queda latente que cualquier exceso, un giro hacia facetas superadas en la Historia mundial, y la cosa se puede revertir. Perderíamos esa casi irrepetible oportunidad de trascender en paz.

En los otros 40 millones integrantes del Padrón Electoral (junto a los 30 que votaron por Andrés Manuel) está el no permitir que su visión de cambio, de transformación, gire al exceso, al terror o a la sombra de alguien que sólo imaginó disfraces en la Historia.

