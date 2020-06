Un atentado político y mensaje de alto riesgo

Muchas especulaciones se darán en torno al atentado en contra de OMAR GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero nadie podrá dejar de pensar que de aquí en adelante puede suceder de todo. Esto nos recuerda el cómo desde las sombras, ligadas a los grupos empresariales, financieros y políticos muchos grupos de la mafia tienen relaciones y poder, compromisos, no son ajeno a los actos de violencia y de atentados en contra de todo tipo de gentes; desde hace mucho tiempo se habla de las injerencias que han tenido en esos grupos agentes de las agencias norteamericanas y de otros países, recordemos que, por ejemplo, en el famoso escándalo que desato los diablos en Jalisco, con el grupo encabezado por Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo se tuvo la certeza de que agentes de la CIA protegieron y patrocinaron a este grupo delictivo en la producción de EL BÚFALO y del tráfico de drogas provenientes de Colombia y Perú, para que en la comercialización se tuvieran excedentes de enormes utilidades de ganancias que se repartían entre los mafiosos y la CIA, y esta los utilizaba para generar conflictos bélicos y guerras en varias partes, siendo que por medio del coronel Oliver North, se supo del famoso escándalo IRÁN- CONTRAS. En otros casos se han utilizado a esos grupos mafiosos para eliminar a los dirigentes sociales o a los políticos y gentes que les estorban al grupo que les brinda protección e impunidad, por ello, tendríamos que recordar aquellos días terribles donde en Jalisco, también, se provocó el asesinato del Cardenal Jesús Posadas Ocampo, dijeron que en realidad el atentado no era contra él sino contra el entonces ya famoso, Chapo Guzmán Loera, después, digan lo que digan, quedan las dudas en que los grupos de los mafiosos fueron los que operaron el asesinato de Luis Donaldo Colosio y del propio Ruiz Massieu ,y ahora, con todo el fortalecimiento del poderoso grupo de la nueva Generación en Jalisco, se desatan también los atentados brutales en el propio estado, utilizando armas de muy alto poder y colocando a las fuerzas de seguridad en desventaja, y desde allá, Jalisco, llegan los sicarios para el atentado en contra de Omar García Harfuch y cuando menos tiene muchas coincidencias.

Me podrán decir que es una demostración de fuerza del grupo delictivo en contra de las autoridades para mostrar su enojo y encabronamiento por los muchos golpes que les han dado y la realidad es que nos quedaríamos cortos, la realidad es que es un mensaje de que pueden atentar en contra de cualquier funcionario, empresario, financiero, político, diplomático y que nadie está a salvo de su poder y violencia, y por ello, cuando vemos la postura del presidente en cuestiones de su propia seguridad hay enorme preocupación, porque si bien Omar contaba con informes de inteligencia y un extraordinario equipo de protección y camioneta blindada y armamento, el presidente no tiene absolutamente nada y no nos hagamos pentontos, la realidad es que los actuales momentos no están para andar en la confianza y todo puede suceder, no hay forma en que el pueblo sabio que le adora y le respeta lo pueda proteger ante un atentado de tal nivel, así que tendrán que cambiar las cosas y nadie se debe espantar por ello, lo principal es proteger la integridad del presidente porque esto garantiza la paz social en el país, y él mismo lo debe entender, el mensaje es muy claro.

No se vayan a ir con la finta, la coincidencia es que esos asuntos tan complejos siempre han tenido involucrados a importantes políticos y mafiosos de Jalisco, y esto no quiere decir que serían las gentes del gobierno del Estado los que mandan la amenaza y el aviso por los conflictos que tienen, ahora, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda hay políticos involucrados en tales actos y la planificación es perfecta para entender que no son simples ocurrencias del mafioso dirigente del Cartel de Jalisco Nueva Generación, ya sabemos que anda en la últimas por su grave enfermedad, pero lo peor es que ya le importan madres lo que sea con tal de tener una venganza por el traslado de su “cachorro” como detenido a los Estados Unidos, y así, le pueden cargar todas las pulgas, la realidad será que los grupos internos se diputan el poder, el enorme poder interno y para ello tendrán que pagar los favores a muchos grupos delictivos en la política, y no debemos descartar a nadie, porque ahora se han desatado las guerras y los diablos en las calles, y lo peor que le puede suceder a un gobierno es que la inseguridad golpee a los mandos superiores en la política, empresariado, finanzas, administración pública y sobre todo, en los cuerpos de seguridad, por ello, atentar en contra del mando superior en la Ciudad de México es impresionante y debe tener una lectura real, no de esas donde se solicita a las madrecitas que les digan a sus hijitos que se vayan portando bien, porque ya vemos de lo que son capaces los cachorros desobedientes…

No dejemos las cosas a medias, tomemos en serios este acto criminal y cobarde en contra de Omar García Harfuch, para que entendamos que sí pudieron atentar en su contra, con planeación y no solamente un grupo, sino varios que esperaban en varios puntos, lo mismo puede acontecer en contra de políticos, empresarios, financieros, cuerpos de seguridad, funcionarios y esto provocará que entremos en lo que más ha temido AMLO, a la pérdida de la PAZ SOCIAL, y hay que entender que los mafiosos y muchos intereses nacionales y extranjeros quieren desestabilizar al país y no duden que ya andan en esas, este atentado no ha sido un simple atentado, es un atentado político que sangra al país y se debe tomar en serio.

Ahora, más que nunca, el presidente debe entender y dejar las necedades a un lado ya que se verá obligado a protegerse y a su familia y brindar apoyos de seguridad a los funcionarios, políticos, empresarios y a los mismos cuerpos de seguridad, ya vimos cómo en una forma tan simple lograron liquidar a un Juez y a su señora esposa, a plena luz del día, así que entender que los demonios ya andan sueltos es saber que deben de protegerse todos y luchar en un nuevo frente, no solo el de la pobreza, la desigualdad, el empleo, la salud, también se debe luchar, seriamente, en contra de la INSEGURIDAD NACIONAL…