Un arranque estrepitoso

A apenas un mes de iniciado, pero con cinco mostrando sus cartas desde el 1 de julio pasado, la administración de Andrés Manuel López Obrador, inédita ante sus propuestas de cambio total en la vida pública y social de México, comienza a confirmar un perfil de exclusividad en el razonamiento a la sombra del poder.

Lo que la mayoría de los mexicanos dedujo, y hasta tomó como desplantes de mera campaña política, y, aún más, sostenidos como señal de una nueva etapa en el plazo de transición, va encajando en un molde que denota cierto radicalismo.

Y estamos hablando de tres puntos: Los cinco meses de actividad sin estar en funciones, el mes (diciembre) de gobierno activo y la víspera de enero, iniciando un nuevo año, el primero de la administración lopezobradorista.

Esta “exclusividad en el razonamiento a la sombra del poder”, por no llamarle todavía de otra forma porque podríamos estar equivocados, puede llevar el barco a rumbos desconocidos y podría resultar tan inédita como la propia animosidad de ver al país convertido en algo diferente, dependiendo de los vientos que soplen, de las turbulencias de la marea, de las tormentas.

Y en estas metáforas inmiscuimos la resistencia de algunos sectores a los nuevos planteamientos (austeridad republicana, descentralización de la burocracia, creación de “superdelegados”, recortes presupuestales, cancelación de obras, creación de otras), pero también la disposición oficial a desplegar, en el trato con la oposición y agrupaciones sociales, lo que debe ser el principio de la democracia, la pluralidad y la inclusión que se proclama.

El arranque de la gestión de Morena como gobierno nacional, en la que es la tercera alternancia, contiene todas las acepciones que el término “estrepitoso” sugiere, tales como aparatoso, desmedido y exagerado.

Ese fue el tenor, al menos, en temas como los sugeridos en párrafos anteriores. Digamos que cada decisión tomada lleva su porción de dificultad, escándalo, confrontación, todo bajo lo que pareciera una consigna: “El gobierno tiene la razón, apoyada en la razón del pueblo” o “el pueblo le da la razón al nuevo gobierno”. Así, para legitimar la “exclusividad en el razonamiento”, se forjó, a hierro y yunque, el puente idóneo, la bendita Consulta, cordón umbilical entre el pensar y el hacer. El seso de los más pobres, la vanguardia de los desposeídos, el clamor popular.

Entonces, lo estrepitoso comenzó a consumarse; roces con el sector empresarial a causa de la obra aeroportuaria en Texcoco, al grado de calificar a algunos de ellos como “minoría rapaz”.

Descontento entre sectores de la burocracia por el traslado, forzoso, a sedes del interior del país por la descentralización de las Secretarías de Estado.

Oposición de otros tantos a la reducción general del salario, “para que los de arriba ganen menos, y los de abajo más, pero nadie por encima del Presidente de la República”, lo que generó miles de solicitudes de amparo.

El encontronazo con el Poder Judicial por las mismas causas, su resistencia a comprometerse con la austeridad republicana. O con el Instituto Nacional Electoral, cuyo consejero presidente, Lorenzo Córdova, calificó de “irresponsable” el recorte presupuestal al organismo, lo que, afirmó, pone en riesgo la operación de los procesos electorales por venir.

NUBES DE POLVO

Estrepitoso porque contrario a lo adusto y espinoso de las cosas de la política está la frivolidad de otras, como el arrinconamiento, estratégico o por castigo necesario, de César Yáñez, su no sabemos si todavía coordinador de Política y Gobierno.

Aparatoso ante medidas inusuales o riesgosas de, por ejemplo, no utilizar, nunca más, al Estado Mayor Presidencial ni utilizar guardias presidenciales.

Desmedido porque ante lo que ya jura -“no habrá reelección”- trabajará dos sexenios en uno, y su horario laboral, dice, es de 16 horas diarias, algo que quizá no todos sus cercanos aprueben, pero al menos lo acatan. El jueves pasado, en su “mañanera”, afirmó que su equipo no tendrá vacaciones en esta temporada porque todavía “no se las han ganado”. Así es que, aunque lo pensaron, no hubo de piña, es decir, se les esfumó el “Guadalupe-Reyes”.

Exagerado, para unos sí, para otros no, cuando decide “mandar a volar” el avión presidencial que compró Felipe Calderón y usó Enrique Peña Nieto, y utilizar vuelos comerciales para su traslado.

Ante la canasta de novedades se rodeó de un equipo hasta hoy leal y que le ha aguantado el ritmo. Destacan por su compromiso desde Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad, hasta Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones; Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, para mencionar a algunos de los que le han entrado al toro en los casos más tormentosos.

En lo estrepitoso quizá quepan quienes buscando hacer un favor al Presidente terminan metiéndolo en apuros, como el escritor Paco Ignacio Taibo II, que le gusta “meterla doblada” a quien no admita, sin chistar, los dictados del nuevo gobierno. O la lideresa nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky, quien tiene la manía de regañar y amenazar a quien no piense como ella… Cualquier parecido con la (actual) realidad es mera coincidencia.

Aparatoso también por el volumen de poder acumulado gracias al “no hacer” del PRI y del PAN ni en campaña política ni como gobierno.

Y en esto destaca el peso del Poder Legislativo para la causa de López Obrador, con la mayoría de Morena en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como de simpatizantes, en donde los colmillos políticos de Ricardo Monreal, Mario Delgado, Martí Batres, Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna, Gerardo Fernández Noroña, se atropellan entre sí con la vista en el futuro.

Con todo lo anterior no podemos negar que el actual gobierno, el de la “Cuarta Transformación”, el de la austeridad republicana, levanta nubes de polvo.

LA DESCALIFICACIÓN A PUEBLA

En cualquiera de todas las acepciones de lo “estrepitoso” (aparatoso, desmedido y exagerado) cabe la reacción casi diaria, la semana pasada, del Presidente López Obrador ante acusaciones aisladas en redes sociales, con toda la intención de molestarlo, que sugerían “mano negra” en la trágica muerte de la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

El Mandatario federal, tan dado a no quedarse callado, como afirma que así será, cayó redondito en la provocación. Y ante provocadores sin nombre, el miércoles, día y medio después de la tragedia, aventó lodo del más apestoso.

Más aún, con sus propias palabras casi se ahoga, pero sólo llegó a darse un tiro en el pie: “Nunca, jamás, actuaríamos en contra de nadie por cuestiones de principios o ideales”.

Y fue lo primero que hizo: “Esto tiene que ver con nuestros adversarios, y no con todos; son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos; tratan de afectarnos y no lo van a lograr”.

“Que ya dejen de hacer el ridículo; lo peor que se puede hacer en política es el ridículo; que sean más responsables y menos ridículos… Que todo mundo se serene, que se tranquilice, que actuemos con responsabilidad… Yo no tengo ni siquiera que defenderme; me están defendiendo millones de mexicanos”, dijo auto-acorazándose, otra vez, con la figura del “pueblo”.

La oposición lo tundió y, copiándole la estrategia, lo conminó a la serenidad. Le dijeron imprudente.

Pero un día después no resistió, nuevamente, las ganas y volvió a arremeter en un intento por disculparse. Pero el querer subsanar resultó peor.

“Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije (‘neofascistas’) a los que promueven el odio. A lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario; a lo mejor debí decir que son tiempos, desgraciadamente, de canallas, pero, bueno, ese es un asunto de otro tipo”.

Y sí, otra vez, para variar, volvió a bañarse de pueblo.

El estrépito del Presidente se complementa en una especie de reacción a su reacción.

Es decir, el Presidente está molesto con el tema de Puebla desde antes de la tragedia que nadie deseó.

El proceso electoral en el que no ganó Morena, ni su amigo Miguel Barbosa, lo crispó. Pero el destino lo subió en automático, a él y parte de su equipo, a una especie de “sospechosismo” por la forma en que denostaron todas las certificaciones de triunfo de Martha Érika.

Porque, ya como Presidente de la República Electo y en funciones, siempre interfirió en defensa de Barbosa, y contra quienes no aceptaban lo que él afirmaba, su argumento de siempre ante un resultado adverso, la existencia de un fraude.

El proceso electoral de Puebla lo calificó, una y otra vez, de manoseado, antidemócrata y fraudulento. Su partido hizo lo propio en el Congreso local poblano, llegando, incluso, a no garantizar la compostura en la ceremonia de toma de protesta de la panista. Por ello, Alonso Hidalgo decidió asumir ante el Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Y cómo no encabronarse si hasta la última carta perdieron. La propuesta del magistrado José Luis Vargas de anular la elección fue desechada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El esposo de Alonso Hidalgo, Moreno Valle, representaba, quizá, la pieza más importante de la hoy endeble oposición en el Congreso.

Vaya al caso de la tragedia en Puebla, más aún por el día en que ocurrió (24 de diciembre), pero también por el peso de las víctimas y del arrebatado antecedente electoral, se rodeó, inmediatamente, de miradas especulativas hacia un solo sentido.

Cambiar radicalmente un país requiere tener bien agarradas las riendas. Eso hace el Presidente López Obrador. Y es lo que debe hacer, aunque cuidando sus extremos, porque si las suelta está acabado.

El costo o la ganancia del estrépito, para unos o para todos, puede ser muy alto, sólo que es demasiado temprano para saberlo.

La polvareda tapa muchas cosas.

