¡UFF..! MANUAL PARA USO DE LA FUERZA DE LA POLICÍA FEDERAL, EN VÍSPERAS DEL 2018

Más de un sospechosista levantará la voz por el Protocolo de Actuación sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Federal de Manelich Castilla Craviotto, una especie de manual para actuar contra ciudadanos en comisión de cualquier tipo de delito federal, desde crimen organizado hasta la obstrucción a vías de comunicación, vandalismo y tooodo lo que se tolera en manifestaciones.

…

En Puebla le costó la Secretaría de Seguridad Pública a Facundo Rosas Rosas, con el uso de balas de goma en Chalchihuapan, donde murió el joven José Luis Tehuatlie, en un desalojo, en julio del 2014, a pesar de ser un método de uso de la fuerza avalado por la CNDH. Y ahora, en vísperas de iniciar el periodo electoral del 2018, lo que no se va a decir.

…

Ese campo minado lo han caminado de puntitas las autoridades para reglamentarlo; de hecho, la Asamblea Legislativa del DF de Manuel Granados retrocedió, pero esta vez lo toma por los cuernos el precandida… perdón, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y uno de los aspirantes a la fiscalía general, el titular de la CNS, Renato Sales Heredia.

JUAN ZEPEDA DICE QUE NO JUGARÁ LAS CONTRAS A MANCERA EN LA PRESIDENCIAL (MMM…)

A pesar de que Juan Zepeda Hernández no menciona, ni en corto, a Alejandra Barrales Magdaleno y a Miguel Ángel Mancera Espinosa, comentan a este espacio de su oficina que NO le jugará al jefe de Gobierno las contras en la candidatura presidencial.

…

El plan del ex candidato del PRD al Estado de México es consolidar al partido desde la cúpula y seguir avanzando, aunque se le ve de gira, por todos lados, “muy animado”… para lo que se ofrezca.

…

No es para menos; desde el famoso Chuchinero y la ‘Expofraude’ en el 2008, denunciado por Alejandro Encinas contra el grupo de Jesús Ortega -tan solo en el 2008, el PRD pasó por Leonel Cota, Graco Ramírez, Raymundo Cárdenas, Guadalupe Acosta y Ortega-, la continuidad de lo mismo con Jesús Zambrano, la desafortunada presidencia de Carlos Navarrete con los Abarca de Iguala, sigue…

…

El pandemónium armado contra Agustín Basave Benítez por las alianzas que al final del día fueron un acierto, y la impostura de Alejandra Barrales que detonó la fuga de senadores a Morena y como independientes, son 9 años en que el sol azteca es un barril de pólvora.

MARCHAS A UN MES DEL ASESINATO DE JAVIER VALDEZ EN SINALOA DE QUIRINO ORDAZ

Las principales ciudades de Sinaloa recordarán hoy a Javier Valdez Cárdenas en marchas por las principales avenidas de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Guamúchil, a un mes del asesinato del periodista en la capital de estado.

…

Y de la investigación ni pregunte; se encuentra en manos de la PGR de Raúl Cervantes Andrade y del titular de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien una semana atrás dejó plantada, en San Lázaro, a la Comisión para Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados, que preside Brenda Velázquez.

…

La protesta convocada por el director de Ríodoce, Ismael Bojórquez, acumula otro tipo de reclamos, como el asesinato de empresarios, del director del ISSSTE de Mazatlán y la ola de violencia en el estado de Quirino Ordaz Coppel.

EMPLEADOS CONSULARES EN EU, TRATADOS PEOR QUE MIGRANTES

A pesar de atender una crisis de inmigrantes sin precedente a causa de Donald Trump, los empleados consulares de México en Estados Unidos recibieron un comunicado desalentador de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray Caso.

…

El personal calificado que no tiene residencia permanente, aún con años de experiencia, tendrá visa de trabajo con caducidad de cinco años, cuando anteriormente no estaban condicionados, esto es, NO son contratados como empleados, sino como prestadores de servicios, y no se les otorga un pasaporte oficial.

…

El trato raya en discriminación; los empleados del Servicio Exterior Mexicano cotizan en el ISSSTE y tiene derecho a una pensión y, sobre todo, a estabilidad laboral. Todo un caso para el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

