Tumban trofeo anticorrupción a López Obrador previo al Primer Informe

Todo estaba preparado ante la imposibilidad de ver en la cárcel al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin. Rosario Robles Berlanga sería el trofeo anticorrupción del Presidente en su Primer Informe de Gobierno, pero algo salió mal y la trama de una venganza quedó al descubierto. El yerro infalible se repite, constantemente, en la Cuarta Transformación.

En la conferencia del viernes, Andrés Manuel López Obrador sentenció: “No veo que alguien quiera retorcer la ley”, sin embargo, el martes de la prisión preventiva de Rosario, la misma voz habló de una prueba de que no habrá impunidad.

Una de dos: O Andrés Manuel no ve a Dolores Padierna Luna o el asesor presidencial no lo alertó del escándalo en puerta por el parentesco del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena, quien ordenó una medida cautelar abusiva.

Abusiva y sobrada no sólo para la opinión pública, sino en voces de prominentes juristas, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cossío.

Han pasado más de 72 horas y el Consejo de la Judicatura Federal no toma posicionamiento en la sospecha generalizada del conflicto de interés. Una trama del 2004, donde el tío político del juez, René Bejarano Martínez, terminó encarcelado por actos de corrupción grabados por el constructor Carlos Ahumada Kurtz, compañero sentimental de Rosario Robles en tiempos de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Jefatura de Gobierno del DF. Por cierto, para probar la tesis de la venganza, el viernes por la tarde, el argentino fue detenido en Buenos Aires por defraudación fiscal, a petición de la Fiscalía General de la República, y de inmediato inicia la solicitud de extradición.

El lunes por la tarde, los abogados de Robles Berlanga, encabezados por Julio Hernández, esperaban que las aguas transcurrieran por su cauce al presentarse la acusada por un delito no grave que no amerita prisión.

Delgadillo Padierna es un Juez de Control, esto es, no será el que dicte sentencia, pero de pronto, dos horas antes de la mediática conferencia mañanera de López Obrador, ordena prisión preventiva para la ex titular de Sedesol por una licencia domiciliada en otra parte.

La minucia convertida en arma mediática para mandar a Rosario a Santa Martha Acatitla, donde le sería tomada la temida foto de Ficha, que seguramente será filtrada a medios de comunicación, exhibió, a la vez, una trama de venganzas orquestada por la pareja Bejarano-Padierna y el sobrino juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

En Palacio Nacional, el presidente que ahora dice que “no ve quien quiera torcer la ley” utilizó el escenario de dos pistas, el judicial y el de la mañanera, para vanagloriarse del paso importante en la lucha anticorrupción en su gobierno.

En el discurso del viernes en Palacio, el presidente se sacude de la sospecha con su viejo recurso dialéctico, y maleable a conveniencia, del respeto total a la autonomía de los poderes, en este caso el Poder Judicial.

López Obrador pretendió llegar a su primer informe este 1 de septiembre con un ejemplo anti-impunidad en la mano, el de una importante ex funcionaria de su propio origen ideológico que le cedió la silla en el Palacio del Ayuntamiento en el 2000 y que, además, fue presidenta del PRD, el partido que lo impulsó.

Para la opinión pública, Rosario Robles es responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social -ahora Secretaría de Bienestar- a partir de una investigación periodística de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y el portal Animal Político, que toca a 11 entidades federales por desvío de fondos destinados a servicios sociales; a pesar de datos muy detallados en la información, la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero la acusa solamente de Ejercicio Indebido de la Función Pública, un delito menor.

La venganza de los Padierna no podría llegar a más que encarcelar temporalmente a Robles Berlanga, una valiosa imagen de Ficha Policiaca reivindicadora de René Bejarano tras las rejas, con Dolores del lado exterior con gafas oscuras, tomada de los barrotes.