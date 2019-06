Trump y su 7T ponen a México como trofeo

Cuando, ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, en su conferencia “mañanera”, que ahora exigirán una identificación oficial a todo aquel que aborde un autobús de pasajeros como una medida más para frenar la migración ilegal por nuestro país, y evitar que pase al “otro lado”, confirmaba que México juega uno de los roles importantes en la reelección de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En su camino hacia la elección del 2020, Trump sacó gran parte de su arsenal para congraciarse ante cientos de seguidores en Florida, uno de los estados claves en su victoria del 2016.

Entre sus trofeos estuvieron México y China. Aunque con nuestro país fue más irónico al mencionar, en voz de su Vicepresidente, Mike Pence, que lo pedido a Andrés Manuel López Obrador, de frenar la migración que entra por la frontera con Guatemala o, de lo contrario, aplicaría aranceles históricos bastante groseros, está funcionando muy bien, pues en 10 días, su vecino del sur ha hecho lo que no hizo en 10 años.

Más burlón fue cuando dijo que el Muro fronterizo con México finalmente se logró, que, incluso, lo rediseñó, que es más bello y más barato.

Lo que Trump trató de decir fue que, sí, finalmente, ellos no están pagando ningún Muro, pero México sí.

Y la verdad, aunque una regulación del asunto, con una mejor infraestructura y planteamiento, México pudo desde hace años aminorar ese problema que en principio nos afectó a nosotros, desde hace dos semanas parecemos perritos falderos moviendo la cola para quedar bien con nuestro musculoso vecino.

Y en serio que el Presidente López Obrador ha echado la casa por la ventana. Nunca se había reaccionado así ante un asunto del tamaño de la migración, y menos por presión extranjera.

Más que acto de buena vecindad o precaución, lo que denotamos es miedo. Y, quizá habrá que aceptarlo, un miedo razonable. Nos tocó vivir al lado del país más poderoso del mundo, así hoy se hable de que, en las próximas décadas, el liderazgo mundial cambie porque China, Japón o los Tigres Asiáticos están presionando a la economía estadounidense. Podría ser, pero lo dudo. Estados Unidos tiene contemplado eso y más, vaya, hasta su supervivencia fuera de la Tierra. Sus reservas no son sólo en petróleo, sino en oro, armas y muchísimas cosas más que a sus contrincantes les llevaría un siglo emparejarlo.

Pero, además, tuvimos la desgracia (¿o la gracia?) de que, al menos por cuatro, y quizá ocho años, nos tocara de vecino un personaje tan estridente como lo es Trump.

Pero en Florida fue más allá. Al referirse a la acción de los demócratas de no apoyar varias de sus propuestas, dijo que “el asunto de la migración se resuelve en 15 minutos”, filosofía foxiana pura.

Ayer, en el reinicio de su campaña, porque para muchos la comenzó el primer día que arrancó su gobierno en enero de 2017 (¿a quién me recuerda?), dijo que su victoria no había sido ningún acto político, sino todo un movimiento. Y aquí se afianza mi sospecha.

¿Por qué López Obrador ha sido tan “complaciente”? Puede ser que porque no nos queda de otra, ¿pero al grado de “militarizar” la frontera sur y, ahora, hasta la frontera norte? Porque frente a Guatemala ya hay todo un cordón de miembros del Ejército, la Marina y Guardia Nacional (que son los mismos de las primeras dos instituciones, pero con gafete de GN) frenando a quien intente pasar a México sin permiso, mientras en Ciudad Juárez, el propio Ejército y la Policía Federal lo hacen, pero para impedir su cruce a Estados Unidos.

Con ese tamaño de fraternidad, aun aceptando que somos demasiado bondadosos o amigables, ¿qué podría esperarse como reciprocidad? No sé, pero el 2024 me pone de nervios. Qué tal si, entonces, viene la nuestra. Trump estaría por irse (luego de ocho años) y Morena por su continuidad (después de seis).

¿O a poco Trump no piensa en su Séptima Transformación? O sabrá Dios cuál después de la Declaración de Independencia, la Guerra Civil, el fin a la esclavitud, la Segunda Guerra Mundial, los derechos civiles empujados por Martin Luther King o la llegada a la Luna.

Dicen que polos iguales se repelen o que dos líneas paralelas no se juntan jamás.

En noviembre de 2016, durante su discurso de la victoria en Nueva York, Trump proclamó: “Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados”.

Y eso me suena familiar.

