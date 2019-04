Tres veces violó AMLO el octavo mandamiento en la mañanera ¿irá a la iglesia el domingo..?

NO es cierto que el combustible en la gasolinera de la Secretaría de Marina de Rafael Ojeda Durán esté más barata, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para crucificar a los gasolineros encarecedores.

…

NO es cierto que sus adversarios, los conservadores, hayan difundido la información de que se revivirá el impuesto de la tenencia, fue su subsecretarios de Hacienda, Arturo Herrera, que si no siguió órdenes de Carlos Urzúa Macías, no se entiende como lo mantiene en el puesto, después de revelar en falso al Financial Times la presunta postergación de la refinería Dos Bocas.

…

NO es cierto de que cumpla todas las promesas, como dijo hoy en la mañanera, en campaña prometió que no habría Guardia Nacional, Alfonso Durazo Montaño está de testigo, y menos militarizada, y ahora la hay y con mando castrense que presentará el jueves.

…

NO es cierto que los pronósticos de crecimiento del Banco de México y de Hacienda sean conservadores, hoy el Fondo Monetario Internacional redujo el crecimiento a 1.6%, muy alejado de más del 2% que dice López Obrador.

…

NO MENTIRÁS, es uno de los mandamientos que constantemente se violan en Palacio Nacional para moldear la realidad a una verdad propia, cuyos seguidores veneran como dogma de fe, y no dudan en atacar a cualquiera que señale las falacias.

MARCELO EBRARD INCÓMODO PARA LÓPEZ OBRADOR Y SHEINBAUM

¿Cuantas facturas dejó pendiente Marcelo Ebrard Casaubón..? porque demasiadas manos mueven el tapete para tirar al Secretario de Relaciones Exteriores.

…

La presunta renuncia presentada a Andrés Manuel López Obrador publicada en El Economista, horas antes del acuerdo de asesoría para la Guardia Nacional con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, metió ruido suficiente para reaccionar con un desmentido de la cancillería.

…

Ahora se habla de la mala leche de Ebrard al sembrar la idea en Palacio Nacional de meterle marcaje internacional al Ejército de Luis Crescencio Sandoval, a la Marina de Rafael Ojeda y a la Policía Federal de Alfonso Durazo Montaño, en la operación de la Guardia.

…

El propio canciller señaló que existía la idea equivocada de que los derechos humanos entorpecen a la autoridad en la lucha contra el crimen organizado, pero no será su responsabilidad dar resultados, si de los militares y del titular del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

…

Nada más falta que Claudia Sheinbaum Pardo ponga distancia de Ebrard, porque el primer trimestre de la Jefa de Gobierno es el más violento de los últimos 20 años, y el alfil designado de Marcelo en la SSP CDMX, Jesús Orta, no da una, y se lleva el récord más vergonzoso del gobierno capitalino.

MORENA TEME PERDER CONTROL POLÍTICO Y PRESUPUESTAL CON DIVISIÓN DE ALCALDÍAS CDMX

No hay forma de eludir el tema, la división de alcaldías en la CDMX es un asunto impostergable para el buen funcionamiento de una de las mayores zonas urbanas del mundo, peeero, no le conviene a Morena ni a Claudia Sheinbaum Pardo.

…

La Jefa de Gobierno ha ninguneado el tema una y otra vez, pero el presidente del PANCDMX Andrés Atayde Rubiolo le recuerda en cada una de estas maniobras de presunto ‘desinterés’ está rechazando la Constitución capitalina.

…

En voz de Atayde la división territorial es posible, tal como lo señala el Artículo 22 Transitorio de la Constitución que establece que el Congreso deberá iniciar procesos de revisión de configuración para la división territorial de las demarcaciones territoriales, tomando como criterio principal el de equilibrar los tamaños poblacionales.

…

Acaso Sheinbaum da línea anticipada a la bancada de Morena en el Congreso..? señala Atayde la existencia de un marco normativo vigente e insiste en que la división territorial en la CDMX no es al contentillo de nadie y menos del gobierno.

…

Hace unas semanas los alcaldes de Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, manifestaron no estar a favor de la división territorial, pero ahora es claro que lo que NO quieren es perder presupuesto y control político.