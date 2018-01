A través de Ricardo Monreal, Morena coquetea con Beltrones

COQUETEA MORENA A BELTRONES VÍA RICARDO MONREAL

No extraña que en su partido NO sea profeta, suele suceder. Lo que sorprendió es la defensa que hace el destacado militante de Morena Ricardo Monreal Ávila de Manlio Fabio Beltrones Rivera por el caso de presunta triangulación de recursos de Hacienda del entonces secretario Luis Videgaray Caso a campañas del PRI, vía César Duarte Jáquez.

…

En su columna de Milenio, el delegado de Cuauhtémoc hace una relatoría de su trato con el ex gobernador de Sonora, que podría interpretarse como un verdadero coqueteo del partido de Andrés Manuel López Obrador con el ícono del PRI, ex líder parlamentario de las dos Cámaras y ex funcionario federal de primer nivel.

…

En toda charla y acuerdos, Beltrones honra su palabra, dice Monreal. Lo describe como un gran reformista, con claros mandamientos, como el cuidar la imagen presidencial, sea del color que sea, ¿también podría ser color morado Morena..?

…

Lo cierto es que no se han escuchado destacadas voces tricolores en la crisis de Chihuahua en defensa directa de Beltrones, donde uno de los procesados y detenidos por la Fiscalía de Javier Corral Jurado es su ex secretario general adjunto Alejandro Gutiérrez, y el propio gobernador panista confirmó que NO hay algún proceso en su contra. Así las cosas, así el regateo en casa y la generosidad en la ajena.

INAI CONTRA OPACIDAD DE OPERATIVOS EN LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El que nada debe nada teme, postula el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de Francisco Javier Acuña al votar por unanimidad de los consejeros la controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior por violar los artículos 9 y 31 de la Constitución.

…

Y es que al activar el Protocolo de Seguridad Interior la LSI hace tabula rasa y todo los clasifica como Seguridad Nacional, así que, cualquier operativo, investigación, o procedimiento realizado se mantendrá bajo la protección de secrecía jurídica.

…

Sin embargo, el Artículo 6 Constitucional establece que toda la información que genere la autoridad es pública, y sólo excepcionalmente podrá clasificarse como reservada, así lo expuso la consejera Ximena Puente, y corresponde al INAI la clasificación de reserva a petición de las dependencias.

…

Nada más habrá que imaginar el manto de protección que tendrán los abusos cometidos una vez que se activó el protocolo de Seguridad Interior, si no pregúntenle a Jorge Hank Rhon la incursión de un comando del Ejército y la Policía Federal en junio de 2011 para catear su casa sin orden judicial.

…

El ex alcalde de Tijuana fue vergonzosamente hincado y encañonado en la sala, en ropa interior, y gracias a un sistema de cámaras con un servidor espejo en Estados Unidos pudo rescatar las imágenes del abuso. El servidor de video de su casa lo incautó la autoridad federal. Y de Tlatlaya ni se diga.

ASTUDILLO CAMBIA FASTRACK COMISIONADOS DE TRANSPARENCIA, BLOQUEA A LEYVA MENA Y SANGRA ACAPULCO

Toda una papa caliente heredó Miguel Osorio Chong a Alfonso Navarrete Prida en la Secretaría de Gobernación: la violencia en Guerrero de Héctor Astudillo donde el SESNSP de Álvaro Vizcaíno informó ayer que Acapulco es el municipio más violento del país con 2 mil 114 muertes dolosas en el 2017… ¡y no estamos hablando del estado..!

…

Y mientras en la mano izquierda el gober pulsa un reloj de 148 mil pesos, con la derecha hace todo lo posible en el Congreso por obstaculizar el regreso del alcalde incómodo de la capital Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien amenazó en continuar la limpia de la policía, empezando por el secretario de Seguridad Pública Esteban Espinosa Montoya, ex jefe de seguridad de la esposa de Astudillo, como le informamos en este espacio (http://ow.ly/BCmD30hPfbS).

…

Ayer terminó el periodo ordinario de sesiones y “no dio tiempo” a los legisladores a reintegrar a Leyva Mena, a pesar de la ordenanza de ley emitida por la licencia solicitada por el propio alcalde.

…

Y como dicen los criminalistas “hay que seguir la ruta del dinero” para explicar la maniobra de Astudillo para evitar el regreso de Marco Leyva, y esa ruta lleva al negocio de la recolección y reciclaje de la basura en la zona centro de Guerrero, bajo el control de Héctor Jr. y la esposa de Astudillo, concesionarios también en el Estado de México.

…

Se ve que el gober está aprovechando los cambios en Gobernación y otras dependencias del gobierno federal, para afianzar su estructura de intereses. El lunes por la tarde, la mayoría de los 61 legisladores del Congreso aprobaron la designación fast track de los comisionados del Instituto de Transparencia de Guerrero (ITAIGRO), con las instrucciones precisas: ¡NO ratificar a nadie..! y de los nuevos, ya veremos la ficha… técnica.

NORBERTO RIVERA DEJA LA VARA ALTA A CARLOS AGUIAR EN ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

Ocho millones de fieles católicos esperan al cardenal Carlos Aguiar Retes en la Arquidiócesis de la Ciudad de México el 5 de febrero, día del pase del báculo del cardenal Norberto Rivera Carrera, firmemente sostenido durante 22 años en la vivencia de grandes proyectos y vientos huracanados por la efervescencia política de la ciudad más plural, y la transición democrática del país.

…

Norberto deja la vara alta, documentada en el Informe General del Estado que Guarda la Arquidiócesis Primada de México, preparado con miras a la entrega-recepción, sin embargo, no existe duda alguna en la oficina del duranguense, que Aguiar Retes está a la altura de la encomienda que le otorgó el Papa Francisco al arzobispo de Tlalnepantla.

…

Una misa en Catedral y otra en Basílica serán testigos del protocolo que hará cargo de los 2 mil 67 sacerdotes, de los cuales el 50% es mayor a los 40 años, una cantidad muy superior a la de la llegada de Rivera Carrera, de igual forma las 467 parroquias ahora erigidas mediante decreto superan en 82 el número original.

…

El documento destaca que la Arquidiócesis recibe en teoría el 10% de los ingresos de las iglesias sujetas al Arzobispado, y estos recursos han aumentado gracias a la aportación anual diocesana que sustituye al antiguo diezmo, y los ingresos mensuales por el Decreto de Reordenación Económica.