Trascender la historia o ganar mucho dinero

En verdad que hay días en donde se cargan los males y los bienes, todo pasa en la vida para llegar a la muerte, desde que nacemos estamos destinados a morir, pero en el trayecto hay muchas cosas por aprender y muchos llantos y alegrías que tomar para que sean la base de nuestro crecimiento y, bueno, así es la cosa, algunos llegan a vivir muchos años otros son desafortunados y en pocos años se van, nadie sabe a dónde van, sabemos que la materia no se destruye sino que se transforma, pero nadie sabe de cómo van los sentimientos, los amores, las alegrías, los dolores, las tragedias, los miedos y los desencantos, esos son sentimientos que seguramente tienen manifestaciones físicas y dan oportunidad para que los seres humanos reaccionen ante ellos, pero, ¿a dónde van cuando uno muere? Pues en realidad creo que quedan en el mundo con los recuerdos y sentimientos que dejan como huella en los seres que amaron y los que rodearon al que se va, es lo que decimos es la trascendencia, esos recuerdos gratos que dejan muchos seres en su paso y trato con los demás y todo lo que sobra pues nadie sabe a dónde va…

Esto es un poco como la política, son tiempos y circunstancias, son plegarse a lo que se debe en el momento adecuado con las gentes necesarias y así es como van evolucionando los seres humanos, también, en su actividad política, algunos en verdad no saben sortear las olas fuertes y otros sin sentido se clavan en lo hondo y desaparecen, algunos saben, con oportunidad, comunicar lo que se requiere en su momento y conocen la forma de reaccionar de la gente, por esa razón, ahora, que vemos cómo el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa da rienda suelta a sus sentimientos y odios o resentimientos por su paso en el encargo donde no pudo imponerse o prosperar en sus ideas, pues, a algunos nos hacen mella y otros pensamos que solamente son declaraciones fuera de tiempo y en condiciones de cobardía, pero habría que reflexionar y no dejarse ir por los sentimientos que lo condenan y lo descalifican, realmente él también ha venido diciendo cosas muy importantes, como el que no se explica las razones por las que AMLO tiene a Romo no solamente como encargado de un área importante en el camino del desarrollo y cuidado de la economía del país, sino que no puede entender cómo un hombre como Romo que admira a Pinochet y predica con los mismos elementos raros y criminales del padre Maciel tiene tanta influencia en el ánimo de Andrés Manuel y bueno, uno en verdad que no se explica muchas cosas en el paso de la vida, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión alguien me reclamaba porque yo tenía alguna relación con alguna gente que él consideraba mafiosa y le dije simplemente, saliendo de verdad con la respuesta del alma: “Pues mira, yo tengo amigos maricones, mafiosos, empeñosos, buenos, sacerdotes, políticos, empresarios, matones y salvadores de almas y de cuerpos, en fin, tengo de todo en mis relaciones y te puedo decir que algunos son mis conocidos en el trato por la vida y otros a lo mejor son mis amigos, pero esto no quiere decir que sea yo su socio o su cómplice” y en verdad lo creo, por ello, también pienso que Andrés Manuel puede tener a su lado a un verdadero pillo, admirador de Pinochet y adorador de Maciel pero esto no lo hace, a Andrés Manuel, ni su socio ni su cómplice, bueno, eso creo yo, lo único que tendrá que hacer es cuidarse los frentes y las espaldas porque sin duda en el campo de los intereses y de las visiones del gobierno, Romo, puede tener, sin duda alguna, sentimientos encontrados o bien un esquema de acción que sea favorable a su visión del mundo y de la vida y, lo puedo condenar por ser admirador de Pinochet y adorador de Maciel, pero no puedo negar que cuando menos, en este tiempo, ha llevado su fiesta en paz y ha respondido con eficiencia a AMLO, a lo mejor nadie le podrá creer que está en el 4T por gusto y convicción, no se puede creer, pero sin duda, cuando menos, busca los caminos que le beneficiarán a él y a los que piensan y patrocinan a Romo, así es la vida y así es la política.

Lo mismo que explico en esto, no me explico las razones por las que AMLO tiene tantas consideraciones a menos que tenga también muchos intereses y relaciones no solamente de amistad y de creer que los dos son beisboleros, porque AMLO lo practica y Harp, pues lo explota y lo hace un negocio, seguramente son dos visiones, una la del deporte y la otra la del deporte como negocio y el caso es que ahí están, al grado que le brinda espacios para el negocio y, el otro, aparentemente, hace espacios para el deporte aunque al final de cuentas lo tendrá como negocio, en fin, son los extraños vericuetos de la política y de los afectos, a lo mejor AMLO está cansado de escuchar o de ver a los incondicionales que piensan como él o aparentemente piensan como él, buscando espacios para tener sus puestos y presupuestos, en lo personal creo que AMLO no quiere riquezas sino reconocimientos al futuro, que se le considere en la historia un buen hombre y un buen político, que supo respetar los sentimientos del pueblo y le sirvió incondicionalmente, pero creo que los grandes empresarios no andan en esas especulaciones ni reconocimientos, andan en los negocios y en su crecimiento de riquezas en forma personal, dos visiones, una la de la trascendencia histórica y la otra la del crecimiento en la riqueza y por lo tanto, de poder, esto no quiere decir que por ser empresarios o especuladores financieros o banqueros sean gentes malas y perversas, pero no dejan de hacer su trabajo para que la ideología no permee a las bases sociales y puedan continuar con su política de inversión para ganar más dinero, total, dos visiones que a lo mejor, al final del tiempo, pues no quedan tan bien o chocan y se generan las violencias y las traiciones a los que caminaron lento un tramo de la vida y del tiempo… pues AMLO puede tener y contar con la confianza de los jodidos y Romo, pues de los grandes explotadoras y empresarios cuya misión es la de ganar ganar mucho más dinero…