Traición y mano negra

Pasó un tanto desapercibido, pero la edición de la voz de uno de los periodistas más escuchados y con mayor credibilidad en televisión y la radio, Ciro Gómez Leyva, para ser utilizada en la fabricación de un video denostante de Andrés Manuel López Obrador y en general de la Cuarta Transformación, dejó en evidencia que el Presidente pudiera tener razón cuando denuncia conspiraciones de la “derecha conservadora” para aprovechar la emergencia y aislarlo con la finalidad de llenar el vacío que generaría su ausencia.

Si así fuera, no es para espantarse ni rasgarse las vestiduras porque en la guerra por el poder se vale de todo, pero el caso de la edición de la voz de Ciro leyendo párrafos de un muy buen artículo de Federico Reyes Heroles y otros textos, como si fueran autoría del conductor de Imagen TV y de un exitoso programa en Radio Fórmula, ilustra a la perfección los tiempos de polarización que vivimos los mexicanos, en los que Maquiavelo más que maestro sería aprendiz.

El video, viral en las redes sociales, debe inscribirse en el contexto en la cada vez más agudizada estrategia presidencial de satanizar a la prensa escrita de la capital de la República, en especial Reforma y El Universal, porque en materia de coronavirus y todas sus consecuencias dice, “están buscando solo las podridas”, lo cual no es critica constructiva, sólo ataques”.

Habla el Presidente de tiempos de “zopilotear” y de la necesidad del gobierno de contrarrestar “la campaña de desinformación, de distorsiones que está en alta, desgraciadamente (porque) la mayoría de los medios de comunicación no están ayudando”.

Preguntó en la mañanera del miécoles: “¿Saben qué hay en el fondo de estas personas? (los columnistas y propietarios de los medios) … Pues es su interés obsesivo, enfermizo, irracional de mantener el régimen corrupto que prevalecía. Les molesta mucho el que se esté llevando a cabo una transformación en el país, quieren que se regrese al régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias y por eso no señalamientos, no crítica constructiva: ataques”.

El problema de López Obrador es creer que sólo hay una verdad y que él la posee.

Se equivoca el Presidente, más allá de intereses comerciales, fobias y filias, la prensa está ayudando y con creces ofreciendo cobertura amplia a sus conferencias mañaneras y eventos de todo tipo, aún los abiertamente electorales, como las giras de fin de semana, así como a las explicaciones diarias del zar de la lucha contra el coronavirus, Hugo López Gatell.

Y no, no se concreta a buscar sólo las noticias “podridas”.

Como le aclaró el director editorial de El Universal, David Aponte: hay diferencia entre oposición y crítica.

La prensa se concreta a difundir noticias sean del agrado o no de los gobernantes, y los columnistas y articulistas ofrecen su opinión con los riesgos inherentes, no necesariamente a su seguridad personal, que llega a ocurrir, ni por estar comprometidos con alguna estrategia de los adversarios del Presidente o, incluso estándolo algunos, sino en la posibilidad de equivocarse por falta de información, ser manipulados por las fuentes y hasta escribir sobre lo que no se tiene noción.

Pero también aciertan con mayor frecuencia de lo que el Presidente está dispuesto a aceptar.

Sin embargo, por evidente, concedo que atrás del video en el que se intenta hacer creer a los usarios de redes sociales que es Ciro quien hace escarnio de López Obrador y la 4T, existe una mano negra con capacidad para financiar un trabajo profesional nada barato.

Por si faltaran elementos para atizar la paranoia gubernamental, el jueves circuló en las antiguamente “benditas” redes sociales el anuncio, este sí, francamente desestabilizador, del supuesto toque de queda que entraría en vigor el viernes pasado para concluir el martes próximo.

Para darle credibilidad, el anuncio de la falsa medida fue montado en papelería oficial que lucía los símbolos del Gobierno de México, la Secretaría de Salud y Cepropie, el organismo que documenta las actividades del jefe del Ejecutivo del Ejecutivo Federal.

Para evitar un daño mayor, el vocero oficial de López Obrador, Jesús Ramírez Cuervas, se apresuró a desmentirlo en redes sociales alegando que el gobierno respeta irrestrictamente las libertades democráticas y los derechos humanos, “por lo que, a pesar de la #EmergenciaSanitaria, no dictará las medidas coercitivas ni declarará Estado de excepción. Toda versión que contradiga esta disposición es falsa…”.

Unos cuantos botones de muestra que quizás haran verano si se llegase a comprobar que tienen el mismo origen que los memes y videos de todo tipo que satirizando la imagen presidencial hacen las delicias de los usuarios de redes sociales en el encierro forzoso causado por el coronavirus.

Pero esto último equivaldría a negar la creatividad de los mexicanos, capaces de aprovechar con humor inigualable cualquier detalle sin razón política, sin participar necesariamente en una conspiración o soportando la peor de las desgracias.

Como sea, así se están cociendo las habas en la emergencia nacional.

Lo ideal sería aceptar la tregua que en ocasiones el Presidente ofrece, no obstante, la cuestión son los términos.

Así como es de condenar el uso de la voz de Ciro para un videomontaje o la difusion de la falsa imposición de toques de queda, también es inaceptable renunciar al derecho sagrado de informar, opinar y disentir en cualquier circunstancia, sin más límite que el profesionalismo y el talento.

Si el gobierno identifica conspiradores en todo aquel que publica lo que le molesta, allá él; lo mismo vale para los profesionales del periodismo que se alquilen, si lo hacen, al servicio de intereses ajenos a sus lectores o audiencias.

Unos y otros habrán traicionado su oficio, pero es problema de cada quien y no lo justifica ni la emergencia creada por el coronavirus.