Tragedia y crisis política en Puebla

Puebla llega a la Navidad en medio de la tragedia y en la mayor crisis política que haya vivido desde los tiempos de Antonio Nava Castillo y Gonzalo Bautista O´Farril, incluso de los tiempos en que los integrantes de los FUAS y los Carolinos vivían en permanente conflicto.

La gobernadora Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y coordinador de los senadores panistas, Rafael Moreno Valle, murieron al caer de una aeronave en que se trasladaban a la Ciudad de México.

Por su parte, el gobierno del Presidente López Obrador enfrenta su primer gran problema político, superior, incluso, a los ocasionados en el Congreso por la austeridad republicana impuesta al Presupuesto de 2019 o la cancelación del NAIM en Texcoco, a favor de Santa Lucía, porque pulularán las teorías de la conspiración queriendo ver atentado en donde quizás sólo hubo un desgraciado accidente.

Como se recordará, la esposa de Moreno Valle asumió sus funciones después de vencer al morenista Miguel Barbosa tanto en las urnas como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El caso poblano se enturbió aún más cuando el magistrado José Luis Vargas Valdez hizo pública, en su cuenta de Twitter, su propuesta de anular las elecciones. El caso fue desatorado por el voto de la presidenta del Trife, Janine Madeline Otálora Malassis.

En ausencia de la señora Alonso, y en tanto se reúne el Congreso local, dominado por Morena, asumiría sus funciones el ex jefe de la policía de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez Almeida, que fungía como secretario de Gobierno, sin embargo, al parecer, él también perdió la vida en el accidente.

Los diputados locales se encuentran de vacaciones, pero una vez que se reúna el Congreso poblano, dominado por Morena, elegirá a un gobernador interino, que podría ser el ex presidente del Tribunal de Justicia Guillermo Pacheco Pulido, que deberá convocar a elecciones cuando crea conveniente para concluir el periodo de la señora Martha Erika Alonso; podría ser hasta 2021.

En Puebla se da por descontado que en estas elecciones extraordinarias no participaría Miguel Barbosa y que el candidato de Morena será Alejandro Armenta, un ex priísta hijo político del ex gobernador Mario Marín.

La pareja Alonso-Moreno Valle se había convertido en factor político en el inicio del sexenio no sólo porque en tribunales arrebató a Morena la gubernatura poblana, sino porque el

senador Moreno Valle, ex priísta, por cierto, se había convertido en la principal figura opositora en el Congreso. A él se debe que la oposición panista y priísta llevaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Remuneraciones.

Por nuestra vocación a la conspiración, será de rutina que los rumores sobre supuesto atentado superen a la versión de accidente. A partir de esto, urge al gobierno del Presidente López Obrador establecer, como ya se comprometió, sin rasgo de duda o sospecha, la verdad de lo ocurrido en Huejotzingo.