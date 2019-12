Todos somos México

JAVIER COELLO DE LA CRUZ *

¿Qué pienso de la gente que critica nuestra patria, que critica mi México? Es una pregunta que últimamente me he hecho porque me brotan criticas de mi amada Patria todos los días y por parte de todas las personas, personas que se quieren ir del país por la inseguridad, la violencia y el gobierno, personas que todos los días se quejan porque desgraciadamente es verdad que nuestro país está enfermo, nuestro país tiene un cáncer.

Pero ¿Qué le digo yo a esa gente? Muy sencillo, hay cuatro tipos de personas en este país: la basura, aquellos políticos corruptos y delincuentes; los que se dejan, aquellos inocentes que no hacen nada y solo se quejan; los que huyen, por falta de oportunidades o por miedo; y por último, aquellas que buscan hacer el cambio, esos que hacen su mayor esfuerzo por dejar su granito de arena. Me gusta pensar que yo estoy en el cuarto tipo de persona, que hay muchos como yo y que no dejaremos un granito, sino una montaña.

Pero para ser ese número cuatro, se necesita amar al país como lo hago yo, pues no es solo territorio, un gobierno y casas con gente que solo está aquí por estar, es más bien la cultura, los colores, la gente y nuestro hogar. La verdadera pregunta es: ¿Qué tipo de persona eres tú?

LO IMPORTANTE ES LO QUE DEJAMOS

Esos que amamos a nuestra patria, cada que abrimos un libro, cada que aprendo algo nuevo, cada que me arriesgo y defiendo a los míos, ya estoy iniciando el cambio, se hace desde ahora. Esa aportación como un orgullo joven mexicano es muy pequeña, aún no se ve, pero en algún momento, si existe la oportunidad, será grande y mi legado será precisamente ese.

El punto inicial es un pensamiento muy sencillo que me gusta pensar todos los días hacía mi familia, amigos y gente que conozco: “lo importante no es lo que dejan los demás en mí, sino lo que dejo yo en los demás”, es necesario entender esos, ¿Qué le dejo yo a mi México querido?

Cada segundo que vivo está destinado a algo por más grande o pequeño que sea, pero algo voy a dejar, no quedarme con los brazos cruzados, quejarme y atribuir culpas a otros como lo hacen justificándose aquellos en nuestro gobierno. No importa que hagas o en que te desempeñes, sino con que finalidad lo haces.

Esperen, esperen todos, porque aún algunos de nosotros tenemos esperanza, y tal vez fracasemos o no se note la aportación, pero por lo menos yo, podré morir como sea y cuando sea, sabiendo que lo intenté, todos los días lo intenté.

Unidos podemos hacerlo, y se vio en situaciones de sufrimiento como el 19 de septiembre, todos como mexicanos nos unimos, no éramos en ese momento el gobierno, ni el lugar, ni la inseguridad, entre otros, éramos tú y yo, éramos todos, éramos México.

LA DIFERENCIA ES LA UNIÓN

El anterior, es el ejemplo perfecto de que unidos, por pequeña que sea nuestra aportación y nuestro poder, se hizo la diferencia, porque estos aún aman a su país y a su gente. No nos vamos a abandonar.

Eso es lo que queremos, ¿Qué le dejo yo a los nuestros, a nuestro país? TODO, todo lo que puedo. La verdadera pregunta es ¿Qué le dejas tú?

Hay que ser valientes, atrevernos, no importa lo que hagamos, mientras se haga sin indiferencia y odio, que lo hagamos con ganas de querer nosotros hacer algo buenos.

A esos que se quejan les digo, denos la oportunidad a los que no queremos huir y agachar la cabeza y aún amamos a nuestro país, algo vamos a lograr por más pequeño que sea, que se sepa que lo intentamos, que se sepa que nosotros lo hicimos, que se separa que no enfrentamos, que se sepa que dejamos ese granito de arena, que se sepa que no nos vamos a abandonar.

Porque el futuro y la esperanza de México somos nosotros…

* Javier Coello de la Cruz, orgulloso joven mexicano

El autor es miembro del Despacho Jurídico Coello Trejo y Asociados, orgullosamente joven mexicano