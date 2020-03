Tlatloani inmortal

Como dice el gringuito: “pues “mi” no entender”, el presidente dijo que acataría todos los protocolos que le dieran para manejar la crisis de la pandemia del coronavirus y ahora resulta que en su gira por pueblos indígenas de Guerrero le entra el espíritu “necio” y pues para que vean todos: abrazos, besos y apapachos y así de nada sirve que las autoridades digan que no se debe abrazar ni saludar ni dar besitos por los problemas del contagio, pero si entendemos también que “las escaleras se lavan de arriba para abajo” en casos como el actual, debería entender el presidente que su ejemplo es vital para que las gentes que lo vean respondan a los acuerdos y necesidades para evitar más contagios, que los respeta, pero no, pues le vale y sigue con sus abrazos, besos y apapachos y así no hay ninguna duda de que, “dios no lo quiera, como diría mi abuelita, pero se podría contagiar y llevarse entre los pies a muchos y muchas de sus colaboradores ya que son de la tercera edad, y por tanto, más propensos a un grave contagio, a menos que quiera cambiar de secretarios y gobernadores y demás gentes que andan cerca de él, porque cuando menos no hemos visto a los ricachones, porque ellos si toman distancias en temas económicos y en temas delicados, salvo los banqueros que le tuvieron que ver y saludar allá al final de su reunión en Guerrero… y como diría un gacho político, pues a ver si se nos hace el milagrito…

La verdad no creo que el presidente piense que las limpias de los chamanes le den tales protecciones o que está protegido en contra de todo virus y de todo mal con aquello que se repite diariamente: “Detente Satán maldito, no abuses de tu poder si a mí me quieres joder, pues me vas a….. ya saben qué”. NO es un súper hombre, es una gente normal a menos que quiera presentarse como intocable incluso de los males y los virus, ya cuando menos, dicen algunos allegados, superó el tema de los complots y de la posibles y gachas mentadas y violentas acciones que llevarían a los golpes de estado, pero ahora tenemos un virus peligroso a pesar de que él no lo piensa así y dice que no se deben alarmar, en lo que estamos de acuerdo, ya que los cobardes mueren dos veces, pero esto no es para andar de machín sino de gente pensante y consiente porque lo que hay es una crisis mundial y para ello necesitamos tener a los mandos en buena forma para que tomen buenos caminos para superar la crisis. No entremos a esos caminos que nos mostraron libros como el: “ LOS ENFERMOS QUE NOS GOBERNARON” donde los viejos y enfermos dirigentes llevaron la sociedad a las guerras, incluyendo la Segunda y las demás como la de Corea y la de Viet Nam o las que hemos visto por los intereses petroleros y económicos en muchas regiones. La verdad, no es malo tener como dirigentes a hombres de edad, tienen, cuando menos ,la experiencia y pensamos la sabiduría para no tomar decisiones y acciones a lo pentonto, pero si hay que preocuparnos cuando los viejos que gobiernan tienen sueños de grandeza y de martirologio con tal de pasar a la historia, dicen ellos, como si con los recuerdos les dieran vida. Es lógico que nada se construye de la muerte, se construye con la vida y por la vida, en la muerte, solamente, tumbas y panteones, y en ellos están por machones.

En lo personal no creo que AMLO se encuentre enfermo de poder o se piense poderoso al grado de que los virus le hagan los mandados, pero tendría que ser serio y pensar que treinta millones de gentes le brindaron su confianza por sus planteamientos y constancia, no por su temeridad, y que tiene obligación de darnos lo mejor porque esa confianza se le brindó en tiempos difíciles y duros donde el cambio se pensaba y se piensa necesario para el bien de todos.

La realidad, a lo mejor los senadores y diputados se hacen como el que la virgen les habla y no son capaces ni tienen el valor de decirle que debe acatar las disposiciones de la secretaría de salud y los acuerdos mundiales sobre el tema, claro que algunos suspiran porque no viva para ver su proyecto realizado y ellos tengan el chance de alcanzar mejores puestos con presupuestos, lo mismo sucede en el caso del gabinete, y a menos que su familia lo haga, que pensamos no se atreve tampoco a cuestionarlo y solicitarle los cambios, pues las cosas en verdad que andan mal. Un liderazgo fuerte, de confianza y credibilidad es magnífico para un buen gobierno o para dar paso a una dictadura personal, ya lo vimos en Venezuela, y por ejemplo en Cuba, Fidel y el PCC tuvieron la visión para dar paso a los cambios sin que se generaran las confrontaciones y la violencia a la muerte del caudillo, pero en México no estamos capacitados para esto, las ambiciones y las pasiones están a flor de piel y no hay duda de que en el seno del mismo gobierno hay esas ambiciones que en vez de poner freno a la acción del presidente en sus actos multitudinarios, lo alientan, con el fin de tener un buen chance en el poder, pero esto generará violentas reacciones y confrontaciones entre los miembros de los grupos políticos y los mismos grupos que arropan a AMO, incluyendo a los ricachones que son y siguen siendo sus aliados, porque ellos invirtieron capitales y dinero en el poder y no lo van a perder y jugarán sus cartas en todos los niveles, incluyendo los actos violentos o de confrontación en esa lucha de todos contra todos que ocasionaría la muerte o la enfermedad grave de López Obrador, cosas que no se podrán negar que sean posibles ante las necedades y las acciones temerarias que realiza AMLO en muchos sitios para mostrar que es del pueblo y por el pueblo, y para ello no le faltan ni los abrazos ni los apapachos ni besos, es el precio de la fama y de andar entre la gente nos podrán decir, sin pensar que la muerte ronda en todos lados… y no es por miedo, es por precaución…claro que, si no le sucede ni le da ni un catarrito, pues ni quién lo aguante porque todos vamos a creer que, en verdad, es un TLATOANI inmortal…