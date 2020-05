Tiempos de guerra

Con el encierro los conflictos y problemas dentro de las familias han aumentado de tal suerte que las llamadas de auxilio por las agresiones en contra de las mujeres y niños son muchas más que en épocas normales, y al final del proceso, veremos muchos divorcios y demandas y tendremos que estar atentos a los problemas que generen,

En México y el mundo seguramente reconoceremos que una gran minoría entre médicos, enfermeras, gentes del trabajo de la salud, son los que dan la verdadera batalla en contra de enfermos y contagiados por el coronavirus y tendremos que reconocerlos con un gran AGRADECIMIENTO. Nunca tantos dependen de la acción de una pequeña minoría.

La respuesta no se dejó esperar. El presidente López Obrador como un político de experiencia, con proyecto y visión de su camino a la transformación, no del gobierno sino del sistema, rinde pronta respuesta a los ataque que de pronto se desataron con el fin de debilitar su credibilidad y confianza entre la población, sin duda, los apoyos bajaron en el número de adeptos incondicionales, pero se van definiendo los grupos y el presidente da pronta respuesta, incluso con acciones directas en contra de algunos medios de comunicación explica la forma en que le vienen buscando los “pies al gato” y por ello, la demanda de que ahora la “oficina de comunicación de la presidencia”, tenga la obligación de investigar el funcionamiento en las redes sociales de los famosos “robots” y de sus patrocinadores y de la forma en que se van a brindar las respuestas directas e inmediatas de parte de la presidencia para contrarrestar esas acciones,

Como dicen en mi pueblo, pues vernos una gran pelea. Ahora ya no son las críticas, son las definiciones de bandos, la ideología y la formación de los grupos de respuesta y esto, para algunos, significa una acción que se encamina a la división de la sociedad, pero simplemente es parte de la lucha por el poder, y si no lo han entendido, pues lo lógico hubiera sido que se consultara con los especialistas las reacciones a sus actos de golpeteo e intimidación, porque el presidente siempre ha mostrado que no es un “DEJADO”, que siempre responde en forma inmediata para contrarrestar los actos en su contra, y si hay algún político con esa experiencia de muchos años pues es él. Los demás son pajaritos recién salidos del huevo, sin experiencia y solamente demandan y chachalaquean pero no saben tener las respuestas políticas ni tienen los grupos de acción que en las bases y la militancia puedan ser movilizadas para contrarrestar la fuerza y credibilidad del presidente.

Cuando de prontos se conocen versiones sobre las relación del presidente Calderón con al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y se dan a conocer “declaraciones” que después son desmentidas de la ex embajador de Estados Unidos, Roberta Jacobson, salen a relucir, sin duda alguna, los negocios con la “guerra sucia de Calderón” y los actos de violación a la soberanía nacional al permitir a los grupos de inteligencia norteamericanos que, por medio de los programas: RÁPIDO Y FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO traficaran miles armas, las donaran a los grupos delictivos y policías e incluso las vendieran, con lo que se inicia en el país la FAMOSA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO que ha tenido como resultado la muerte por asesinato de más de 300 mil mexicanos, más de 50 mil desaparecidos, miles de encarcelados injustamente, miles de huérfanos y discapacitados, y por ello, se deben investigar, declara el presidente, por parte de las autoridades norteamericanas, a los funcionarios mexicanos involucrados en este asunto al igual que a los funcionarios y agencias norteamericanas que violaron la soberanía nacional y provocaron el aumento de la violencia y los asesinatos de miles de mexicanos e incluso, asesinatos, con sus propias armas, de ciudadanos y funcionarios norteamericanos en México.

Esto significa un cambio radical en la forma de enfrentar a los grupos delictivos y de sacar a la luz los grandes negocios y los resultados en muertes y víctimas inocentes que genera una pésima y corrupta política en el proceso de la “guerra contra el narcotráfico”, ligada a un presidente y a sus esbirros en el poder. Esto provocará un cambio de visiones y de conceptos en todo el país, por ejemplo, en lo que hemos comentado sobre las luchas en el “barrio de Tepito” que tienen una repercusión nacional, ahora, en la crisis de productividad en el contrabando, en la falta de recursos para poder contar con ingresos, en la falta de drogas y armas, en la baja del negocio del “pago de piso”, en la explotación de la prostitución, los grupos buscan mantener el control del territorio y se aumenta la violencia, porque se debe mantener el poder en sus zonas y la crisis los lleva a niveles de desesperación, porque el negocio del narcotráfico se sostiene con altos niveles de dinero y de poder mantener a un ejército de incondicionales dispuestos a matar o morir, y es por ello que veremos, como ahora en Puebla, a los grupos armarse mejor con explosivos y drones para continuar su lucha por el control de territorios y manejo del comercio de drogas, armas, prostitución y cobro de piso. Mientras tanto, los vemos, desesperadamente, repartiendo despensas para dar la imagen de control y de apoyos a la población, y no se podrá negar que lo tienen en muchas zonas y aumentan en otras ante el vacío de poder y de manejo de la seguridad de los municipios…

Sin duda hay una crisis de salud, de inseguridad y económica que provocará cambios brutales en las relaciones sociales y en las acciones de los grupos políticos y económicos, por lo pronto todos deberíamos entender que la prioridad es PROTEGER LA VIDA DE LOS CIUDADANOS y después nos desgreñamos, son tiempos de vida no tiempos de luchas polìticas ni de generar mayor inseguridad…