Tiempo de sirenas golpistas y traidoras, el Estado Mayor Presidencial

Mi primera intención fue emplazar, por más que el verbo se escuche fuerte, emplazar, si, al Presidente López Obrador a dejarse de lugares comunes y que por salud del país dijera con claridad qué sirenas y cuándo cantaron al oído de los militares invitándolos a la traición y al golpe de Estado.

¿Cuando estaba en campaña, antes de tomar posesión o durante sus 13 meses de gobierno?

Razonaba que si se refería a una cuestión histórica nacional, de la que es conocedor (no por otra cosa su deseo mayor es figurar en ella al lado de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas), se podía guardar la lección para una conferencia mañanera o una clase a estudiantes de escuela primaria.

Sostenía que en la 107 conmemoración del Ejército no podía felicitar a los subordinados del general Cresencio Sandoval y del almirante José Rafael Ojeda Durán por no escuchar a las sirenas que cantan en sus oídos, decir no al golpismo y a la traición, pero además guardarse el secreto dejando a la población sumida en especulaciones.

Los mexicanos tenemos derecho a saber si hubo quienes pensaron utilizar a los militares para derribar su gobierno o no dejarlo llegar, como también lo tenemos a ser informados si los presuntos golpistas están presos o por qué siguen en libertad.

Concluía en mi primera reacción que si nada concreto explicaba el Presidente guardaríamos su revelación en la magna ceremonia militar del miércoles por la mañana como un recurso mediático más para distraer la atención de la opinión pública.

El oficio obliga a abrevar en las escasas fuentes confiables a disposición en la Cuarta Transformación y, a riesgo de parecer cuartotransformado converso, encontré que López Obrador no habló la mañana del miércoles de su experiencia personal, sino de la de sus antecesores.

Es decir, no hubo intentona militar de evitar su arribo a la Presidencia, no obstante, el nerviosismo castrense, en especial en los altos mandos de la Marina en la etapa de transición entre el anterior sexenio y el suyo.

Tampoco se refería a que, en lo que va de su gobierno, 13 meses, se hubiese registrado algún asomo de golpismo, pese a las reacciones del Presidente al discurso del general Carlos Demetrio Ramírez Gaytán ante el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, en el que habló de que “La sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda”, y en el que también dijo que los militares se sienten agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados.

Entonces ¿qué nos quiso decir López Obrador cuando felicitó a su ejército de no ser golpista ni traidor?

Me dicen que se refería al pasado reciente en que el Presidente era rehén del grupo militar de elite conocido como Estado Mayor Presidencial, que él disolvió hasta convertirlo en Ejército regular.

Según el análisis de la Cuarta Transformación, el Presidente de la República, quien fuera, terminaba por ser rehén de sus guardianes. No tenía capacidad de decisión, ni siquiera de a quién recibir o no, o a dónde ir.

Su vida privada, en realidad su vida íntima personal, matizada por las pasiones, era registrada minuto a minuto y cada episodio usado en su momento para forzar sus decisiones.

Sencillamente no gobernaba. Otros, amafiados con el Estado Mayor, lo hacían por él.

No había gobierno. El Presidente creía que gobernaba. Parafraseando a Pedro Calderón de la Barca, soñaba el rey que lo era y vivía con ese engaño, mandando, disponiendo y gobernando.

Al finalizar el sexenio pasado había tensión en las fuerzas armadas y prevaleció en los primeros meses de la Cuarta Transformación. Ya no hay tal, me dicen.

Sobre el enigmático discurso del Día del Ejército, me explican que ahora gobiernan hombre de carne y hueso, no dioses, con errores y fallas, muchas fallas, pero de carne y hueso.

Así pues, las sirenas golpistas y traidoras a las que se refirió el Presidente no son otras cosa que quienes se confabularon con el extinto Estado Mayor Presidencial –Luis Videgaray era una especie de deidad– para gobernar en el pasado inmediato usando en su provecho y de sus aliados los secretos de Los Pinos que registraban celosamente.

Eso equivale a golpe de Estado.

Y en ese contexto me pregunto: ¿cómo fue que esa mafia golpista nada hizo por evitar, en campaña y en la transición, el arribo de López Obrador?

Es ahí en donde se entiende el elogio al Ejército regular: simplemente se impuso a las sirenas traidoras y golpistas.