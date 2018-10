Tiempo de linchamientos

De nueva cuenta parece que está resurgiendo la bárbara justicia del linchamiento. Cuando creíamos que eso ya estaba muy alejado de nuestro instinto animal, hoy, la realidad nos vuelve a echar en cara que estamos muy equivocados al creer que hemos evolucionado y que nos hemos perfeccionado.

Hace tiempo, cuando estudiábamos en la escuela de abogacía, un grupo de condiscípulos solíamos aplicar largas y numerosas horas a vehementes, aunque inexpertas, discusiones sobre la naturaleza filosófica de la justicia. Uno de los temas que con mayor recurrencia aparecía era el relacionado con la posible existencia de una justicia inmanente, de una justicia sobrehumana e infalible que nunca pasaría por alto las consecuencias del comportamiento de cada quien.

Debo decir que como desde muy joven abracé las doctrina positivista del Derecho y de la justicia, paulatinamente me fui alejando del pensamiento naturalista y deposité todas mis esperanzas en la justicia de los hombres, hoy tan derrotada. A la justicia de los hombres he consagrado mi esfuerzo profesional y, si existe la reencarnación, lo volveré a hacer cuantas veces tenga ocasión.

Sin embargo, debo reconocer que a veces me gustaría creer en la inmanencia de la justicia. Confiar en que todo delincuente será aniquilado por una tormenta eléctrica. Suponer que todo ladrón no podrá disfrutar de sus mal habidas riquezas, lo mismo por enfermedad que por amargura. Estar seguro de que todo funcionario corrupto será despreciado, fracasará políticamente y todos le retirarán su amistad, bella ensoñación que promete una justicia que no se tuerce, que no se cansa, que no se asusta, que no se equivoca, que no se arrodilla y que no se vende.

Hoy, hay algo que nos lo vuelve a recordar. En un acto de justicia estúpida fueron linchados algunos individuos a quienes un grupo de vecinos consideró delincuentes. Hasta el momento no queda en claro si los vecinos ejecutores se equivocaron o no. Para el caso, lo mismo da. El hecho es, en sí, muy grave, pero no insólito. Recurrentemente, la justicia de Lynch ha aparecido en diversos confines de nuestra geografía.

La sociedad está cansada de tanta injusticia, pero no solamente las personas más humildes de nuestro pueblo, hoy tan sumidas en la pobreza, en la debilidad y en la humillación. También los mejor posicionados profesionales del Derecho, a diario, sufrimos las humillaciones de la injusticia. Desde luego que la mayoría de los juzgadores es limpia, conocedora y bien intencionada, pero aquella minoría corrompida por el dinero, por el poder y por la sinrazón lastima a su gremio y a la sociedad toda.

Esto nos recuerda aquellos juicios de Dios donde todo era a base de penas consuetudinarias, es decir, de las costumbres de la gente surgieron las ordalías, procedimientos tan irracionales como el duelo judicial, la prueba de fuego, la sumersión en agua, el encierro en féretro, donde, a partir de la reacción del acusado, la inmanencia permitió resolver sobre la responsabilidad penal de los inculpados.

La práctica de llevar a procesos sin pruebas -en los tribunales o en las calles- no es válida en el sistema jurídico mexicano. No cuestionamos lo que otros países hagan con su sistema de prueba y con su sistema de juicios. El juicio y la prueba están ligados indisolublemente. Por eso se ha definido el proceso diciendo que es esencialmente -y exclusivamente- un ejercicio probatorio. Esto quiere decir que el proceso existe, que el proceso se ha instituido y que el proceso tiene que sobrevivir por un solo propósito: Para que se pruebe lo que hizo o no hizo una persona.

Sin embargo, todavía sufrimos, a diario, la existencia de múltiples sentencias que no se basan en pruebas, sino en suposiciones, en consignas o en componendas, pero a diferencia de aquella injusticia pretérita que trataba de sustentar la sentencia injusta en una serie de refinados argumentos legaloides, la injusticia de hoy, hasta eso ha perdido. Prevalece el cinismo y, en muchas ocasiones, la sentencia atropella a la norma con su propio reconocimiento y su propia confesión a sabiendas de que sobre ello no recaerá consecuencia alguna proveniente de ningún ombudsman ni de ningún fiscal ni de ningún consejo judicial.

Vi, hace pocos años, una nueva y magistral versión cinematográfica del célebre drama, de Arthur Miller, “Las Brujas de Salem”. Al concluir me quedó una sensación amarga después de dos horas de estar plenamente inmerso en suposiciones, en supersticiones, en habladurías, en prejuicios, en fanatismos, en obsesiones, en mentiras y en vicios en los que se funda un proceso penal colectivo y una monstruosa injusticia sin una sola prueba.

Si, un día, los humanos se deciden a suprimir la prueba sería más pragmático, más cómodo y menos oneroso que suprimieran al proceso. Ojalá que Salem esté cada vez más lejos, y no cada vez más cerca.

Abogado y político

