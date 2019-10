Temas de reflexión

COMO DIRÍA EL TÍO LOLO: SE HACE BOLAS EL ENGRUDO.

MUCHAS CUESTIONES SE DEBEN ATENDER POR EL PRESIDENTE, contaba que hace algunos años, Luis Echeverría, presumía durante una de sus caminatas por los jardines de Los Pinos que estaba cambiando la política y que ahora, desde muy temprano a muy tarde se atendían las cuestiones de los pueblos y de las gentes, en ese entonces, por aquello de que la juventud dice muchas pendejadas y es incapaz de pensar en las consecuencias que pudieron ser brutales, le dije: “muy bien presidente, pero: ¿ A qué horas piensa?”. Y ante su cara de sorpresa le dije algo que había escuchado en las pláticas con el Dr. Gustavo Baz Prada: “Pues el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del país más poderoso, pues se administra, se levanta con el tiempo suficiente, y normalmente, desayuna con su familia y eventualmente con algún invitado o colaborador, a las nueve llega a sus oficinas y atiende ordenadamente su rutina y a eso de las once se toma un tiempo para el café y las galletas y descansa y reflexiona, a eso de las dos come con sus invitados y a las tres anda en el campo de golf, pensando, pensando en cómo jodernos a todos…”.

No es cuestión de pararse tempranito y comenzar a talacharle todo el día, no es cuestión de aislarse de las comunicaciones cuando se tienen responsabilidades enormes que requieren respuestas inmediatas en el campo nacional o en el internacional, no es cuestión de poner trabas a los recursos pensando en que todos los proyectos y programas anteriores no sirven o fueron canales de la corrupción, y así vemos, ahora, que muchos municipios se vienen rebelando ante la falta de recursos, y debe entender el presidente que, cuando hay vacíos, otros, los llenan, y así pues los que tienen recursos y de sobra son los corruptos, los delincuentes y narcotraficantes, y a ellos les interesa tener control político que les brinda y garantiza controles en su seguridad, por ello, el presidente debe ver que muchas cosas se pueden descomponer en todo el país, hoy en día, muchos campesinos y pequeños propietarios se ven desplazados de los proyectos y programas, con el cuento de la austeridad, y esto está generando desconfianza e irritación, así vemos cómo después de los acontecimiento en Culiacán, en Michoacán, los grupos del narcotráfico mueven bandas súper armadas y controlan o van disputando parte de los territorios que les interesa controlar, o bien, son parte de sus movimientos para llamar la atención y que, la autoridad, ante la carencia y falta de información, pues se deje llevar y reaccione visceralmente y mueva tropas o policías a una región, dejando desprotegidas a otras, y esto es lo que les interesa, porque así, por esas zonas, podrán canalizar las armas, dinero, drogas o gentes que les interesa pasar sin problemas, además esas movilizaciones, les brindan la publicidad suficiente para que, los lugareños, no duden de su poder y de su capacidad de fuego y destrucción.

El presidente declara muchas cuestiones sin darse cuenta de que esas declaraciones pueden ser usadas en su contra, por ejemplo, ante los reclamos de las universidades sobre el aumento y los apoyos financieros necesarios, declaraba que aunque le pararan todo el país, no cedería, y eso pues es grave, sobre todo en un hombre que se ha mostrado, cuando menos, partidario de las negociaciones y conciliaciones y no de las imposiciones, sabemos que en el asunto de las universidades, hemos puesto a Oaxaca como ejemplo, la crisis financiera es debido a los políticos y rectores que mantienen el control y saquean sus recursos, alegando que en su lugar, tienen, además de los apoyos y financiamientos con los porros, el control de las arcas universitarias, y lo que para ellos, como en el caso de los Chapos, pues su “profunda amistad que dicen mantener con AMLO”, y en vez de dar atención y hacer las investigaciones y las consignaciones de sus robos y saqueos, pues hay amenazas en contra de los que piden un cambio para mejorar la calidad y la excelencia académica, y alejar a los viejos caciques universitarios que han saqueado sus recursos y destruido su calidad profesional, por ello, a lo mejor, un poco de humildad, sería buena cuando menos, pensar bien, antes de decir algunas cosas que lastiman a una comunidad que piensa y actúa en muchas partes del país… NO creo que AMLO, mantenga el dogmatismo de GDO… o bueno, pues, hay que esperar cómo se dan las cosas para opinar bien…

Por fallas estratégicas o de acción política y presiones internacionales falló el asunto en Culiacán, y se manifestó el enorme poder de un grupo delincuencial que, además, tiene una gran capacidad comunicativa y reacción en favor de lo que quiere la sociedad, alegando incluso que, además de pedir perdón, también están de acuerdo en pagar por los daños e incluso construir una universidad para la zona, y así, pues la reacción en cadena y ahora se comienza a manifestar en Michoacán, y seguramente en Jalisco por parte del grupo de control de esa región, pronto veremos otros muchos más para decir, aquí estamos vivitos y coleando, y esto divide la fuerza del gobierno al fraccionar las acciones y lastimar en ellas a muchos grupos civiles que, seguramente, no quieren la violencia ni los balazos, claro que, tampoco, desean los abrazos, pero cuando menos una calma que les permita desarrollar sus actividades diarias sin peligro.

Así que hoy, cuando vemos los resultados inmediatos de los operativos de la Marina, al lado de la policía de la capital, en Tepito, pues vemos que hay un interés de controlar las zonas donde operan los grupos y se da rienda suelta al tráfico de drogas, armas, gentes, mercancías y dinero, y con ello, se limitan los delitos en toda la capital, así que la realidad nos brinda la oportunidad de que actuemos directamente, para lograr control de las zonas prioritarias, y no pongamos en riesgo a los civiles, en esas regiones, debemos ver que la austeridad solamente provocará los canales para las inversiones baratas de esos grupos, para controlar políticamente muchas zonas, así que, cuando menos, deben reflexionar sobre el tema, como en el tema del campo y de las universidades, ahí están los detonadores inmediatos, así que no hay razones para mantener el dogma, en vez de atender los conflictos y problemas… no hay que buscarle muchas chiches a las culebras…