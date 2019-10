Taxistas en plantón

Claudia Sheinbaum está siendo acosada por los taxistas y transportistas, LOS AFECTADOS SOMOS LOS CIUDADANOS QUE SUFRIMOS EN LA CAPITAL. Sin duda los que han planeado estas movilizaciones saben bien cómo desestabilizar la capital y conocen dónde golpear a los funcionarios No tenemos duda de que la acción tendrá consecuencias políticas, pero olvidan que si hay una gente que sabe de movilizaciones y de cómo se operan es precisamente el presidente López Obrador y conoce la forma en que se lastima a los funcionarios cuando se trata de eliminarles de las contiendas políticas, así que se pueden olvidar de que el efecto negativo contra Claudia la perjudicará ante los ojos del presidente, al contrario, la valorará más. En el tema de los aumentos de tarifas pues el rechazo será popular porque si algún gremio no tiene buena imagen entre la gente por prepotentes y tramposos es el del transporte y los taxistas y se sabe que además, en muchos casos, hay poderosos hombres de negocios y políticos manipulando este gremio.

En las zonas periféricas y en la mayoría de los estados el problema mayor será enfrentar a los mototaxistas, donde las autoridades tienen conciencia de que son el instrumento más importante al servicio del narcotráfico y del crimen organizado, en muchos casos actúan como vigilantes o halcones y, en otros, como distribuidores de drogas al menudeo o en el control de las zonas y el manejo político de muchas regiones. Lo que no se podrá dudar es que este tipo de movilizaciones se viene realizando con una importante planeación y estrategia y tiene como objetivo el de generar malestar y descontrol económico y político en una enorme región del país, y sin duda, veremos que, después, vendrán las movilizaciones en los estados donde los impactos serán mayores.

El asunto es que, además, los encargados del control de concesiones y del manejo administrativo y de rutas de los vehículos tienen una enorme fama de corruptos en todas las entidades del país y no se diga en la capital, cualquier taxista o camionero le dará razón de las mordidas y corruptelas que se generan en las revistas, en el cambio de documentos, en el manejo de placas, en fin, en los muchos trámites que solamente sirven para aumentar los cobros y mordidas en contra de los operadores y de algunos dueños que no están entre los grupos de protección de los funcionarios o no le entran con su “cuerno”.

Hace unos días, para ser precisos, el día dos de octubre, sufrí las “atenciones” de los policías de tránsito, como tenía que llegar a una entrevista y con la amenaza de que si no teníamos algún arreglo nos remitían al corralón pues, no tuvimos más remedio que entrarle al moche, pues sí, hacen bien su teatro y conocen los tiempos nocturnos donde, pues uno está sin posibilidad de poderse quejar con la autoridad por las horas de la noche o bien, aceptar que se lleven tu vehículo al corralón para que te impongan las multas que quieren y te exijan los documentos que ellos vayan pidiendo para aumentar el moche o aumentar la multa y, así, pues ni hablar, lo mismo sucede con los taxistas y los policías de tránsito o bien los mismos taxistas, como saben que los pasajeros normalmente no conocen el truquito de los números para los viajes, pues cuando uno no se da cuenta le colocan las tarifas más elevadas y ni modo, al llegar al destino o pagas o te joden…

Y en el famoso transporte público pues las cosas no son menos trágicas y el peligro es constante para todos los usuarios e incluso para los choferes que están obligados a pagar el “derecho de piso” bajo la presión de que si no lo cubren, les queman la unidad o lo asaltan y lo fastidian en algún trayecto. El transporte más “seguro”, con todos sus asegunes, lo es, el Metro, y esto pues todos sabemos que tienen muchos pero muchos problemas y conflictos, en fin, este tipo de movilizaciones que ahora solamente utilizan a los taxistas, es como una forma de medir las reacciones de autoridades y de usuarios, lo grave es que si no tienen arreglo, pues escalará el conflicto y se puede paralizar el transporte en el país y eso, pues, en verdad, sería una gran tragedia que podía dar pie no solamente al descontento popular sino a la violencia en muchos sectores y esto, no nos conviene a ninguno de los mexicanos, por ello, el talento y la capacidad de negociación de la jefe de gobierno será vital para la solución de este tipo de conflictos

Seguramente, por el tipo de participantes, pues muchos de ellos ya no tienen abuelita ni madrecita, y no hay forma en que se les llame para que calmen las acciones de sus hijitos, las cuales lesionan a los ciudadanos, porque al final de cuentas las autoridades y los funcionarios cobran puntualmente sus salarios y no tienen prisa para llegar a sus casas ni sufren por los desmanes en las calles, los ciudadanos pues, se joden a caminar o pagan por mejor transporte y todo, al final de cuentas, afecta nuestros bolsillos mientras los dueños y políticos se llenan los bolsillos o ¿acaso se nos olvida que hay muchos altos políticos que cuentan con flotillas de taxis en varias partes del país?.. muchos en activo o en espera de mejores tiempos…