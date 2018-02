TATIANA ‘INSPIRA’ GRITO DE GUERRA DE MEADE: #YoMero; A DESCANSAR DE MALOS SPOTS

Una buena y una mala. LA BUENA: Se acabaron las precampañas y habrá un desintoxicante receso, hasta el 30 de marzo, de malos y repetitivos spots de radio y televisión de precandidatos y partidos que hasta el mismísimo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, calificó “con sabor a campaña”, descripción muy útil para quien quiera armar lío en tribunales.

…

LA MALA: No se ve que los “cerebros” en los cuartos de guerra de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña aporten más creatividad a lo visto; peor aún, se espera que la posición de arranque de los aspirantes intensifique la guerra.

…

LA REGULAR: Nada inesperado en los cierres de precampaña. Lo más significativo es que al cuarto para las doce del evento del cierre de Meade Kuribreña, los asesores del candidato trabajaron a marchas forzadas para revertir la crítica de Tatiana Clouthier a un tuit del abanderado priísta que al parecer será el grito de guerra de aquí en adelante: “Yo mero voy a ser Presidente”.

JOSEFINA, MORENO VALLE Y ROMERO, SEMBRADOS ‘PLURIS’ DEL PAN EN EL SENADO

A pesar de los intensos jaloneos por la plurinominales del PAN al Senado para la próxima Legislatura, se da por un hecho que el próximo fin de semana habrá tres lugares designados, pactados con Ricardo Anaya Cortés y Damián Zepeda.

…

Los primeros apartados son para la ex candidata a la gubernatura del Edomex Josefina Vázquez Mota, el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y la ex presidenta de Acción Nacional Cecilia Romero.

…

Se espera una Legislatura con tambores de guerra, desde el arranque, por la conformación donde Morena oficializará su presencia en una formación de pronósticos a tercios, así que “Jose”, Rafael y Cecilia tendrán que defender los colores partidistas con todo.

PASARELA AZUL PARA REFRENDAR A ANAYA; ENCUESTA ALENTADORA; CHRISTIAN VON Y TOLEDO, DOS ‘FICHAS’

Cumplieron el formalismo los panistas. Designaron al “candidato único” Ricardo Anaya Cortés como abanderado del PAN a la Presidencia de la República en la pasarela de la delegación Benito Juárez, mientras el candidato de la alianza Por México al Frente exaltaba en Veracruz una encuesta alentadora de Mendoza Blanco & Asociados que lo ubica un punto abajo de López Obrador y 9 arriba de José Antonio Meade.

…

Más que boleta, la papeleta parecía gafete con la foto de Anaya Cortés al centro. Por la urna desfilaron Jorge Romero Herrera, Mauricio Tabe Echartea, Santiago Creel, Santiago Taboada, Damián Zepeda, Ernesto Ruffo, Kenia López, José Espina, Fernando Rodríguez Doval, Christian Von Roehrich y más.

…

Entre broma y broma se habló de los desesperados por alguna curul o candidatura; NO faltaron las comparaciones entre Christian Von y el perredista Mauricio Toledo, dos “fichas” que aportarían grandes negativos a las campañas y allanarían el camino a morenistas y, por supuesto, a Claudia Sheinbaum.

HUGO VALDEMAR DEJA VOCERÍA Y SEMANARIO DESDE LA FE

La charla superó la hora y media. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el vocero de la Arquidiócesis -hasta el viernes pasado-, Hugo Valdemar Romero, analizaron a detalle la historia, proyecto a futuro y logros del asertivo semanario Desde la Fe.

…

Se podría calificar de invaluable la aportación de la publicación dominical en la transición mexicana, de enorme valentía al no dudar en abordar la problemática social más álgida y reclamar los abusos del poder en un país que ha logrado el tránsito a una democracia más participativa.

…

Indudablemente, la Iglesia católica protege sus preceptos, sus dogmas y la moralidad cristiana, pero habrá de reconocer que a partir de la incursión de Norberto Rivera Carrera al frente de la Arquidiócesis, y de Valdemar Romero como director del organismo, volvió a correr sangre por las venas de una Iglesia postrada en el confort durante lustros que, además, incubó, intramuros, escándalos que dañaron enormemente a la institución.

…

Valdemar Romero puso la renuncia en el escritorio de Aguiar Retes el viernes 9 de febrero y en los nuevos tiempos de la Arquidiócesis de la CDMX toma la estafeta Marilú Esponda Sada, de todas las confianzas del arzobispo.

