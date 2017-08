Tardía reacción de Videgaray ante Trump

Si bien no parecen muchas, 6 horas pudieron ser fatales para el prestigio del Presidente Enrique Peña Nieto

Para justificar la llegada tardía a un compromiso, o una reacción a destiempo, los viejos políticos que tanto desprecio causan a la nueva generación decían: “Tarde, pero sin sueño”.

Esto se puede aplicar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dilató al menos 6 horas en desmentir que el Presidente Peña Nieto hablara por teléfono a Donald Trump para reconocer que el flujo de centroamericanos a México ha disminuido gracias a su política antiinmigrante.

Ayer, a las 15 horas, IMPACTO publicó en exclusiva, en su portal de Internet, que Peña Nieto no había hecho tal llamada, difundida en México cerca de las 11 horas, poco antes de que Trump presentara como su nuevo jefe de Gabinete a John Kelly.

Relaciones Exteriores tardó 3 horas más en reaccionar mediante un comunicado, un tiempo precioso en el que parecía que el mandatario mexicano estaba feliz con la criticable política migratoria de su colega de Estados Unidos.

Es difícil entender por qué un boletín de unos cuantos párrafos tardó 6 horas en ser redactado y entregado a la prensa mexicana si el secretario Luis Videgaray tenía la certeza, supongo, de que el Presidente Peña Nieto no había marcado el número telefónico del inquilino de la Casa Blanca para felicitarlo por una actitud antiinmigrante que no comparte, como lo ha dejado claro en más de una ocasión.

No parecen muchas, pero 6 horas pudieron ser fatales para el prestigio del Presidente Peña Nieto.

En aras de no exagerar quiero imaginar que la tardanza se debió a que Videgaray no encontraba a sus contrapartes norteamericanos para explicarles que se veía en la necesidad de colocar a Trump en calidad de mentiroso porque no se puede calificar de otra manera a quien inventa una llamada telefónica.

Es probable que el secretario de Relaciones Exteriores consumiera todo ese tiempo en convencer a sus contactos estadounidenses de que el mandatario norteamericano no le dejó otra salida que desmentirlo, que, por favor, lo entendieran y evitaran que su jefe se enojara y reaccionara a su estilo, con un tuit, con la amenaza de otro muro o la cancelación de otro tratado.

Imagino lo difícil que debe ser para Videgaray tratar con el soberbio grupo que rodea a Trump; nada que ver con algunos de sus colegas del gabinete mexicano que ante otros se sienten moldeados a mano, pero que frente a él no dudan en mostrar sumisión porque lo consideran jefe.

Para fortuna del Presidente Peña Nieto, la mentira de Trump no permeó y fue mínimo el daño que le causó en México y en los países centroamericanos, pero esto se debió más a que nadie lo imagina arrodillado ante su colega norteamericano que a la reacción tardía de Relaciones Exteriores.