T-MEC… and ‘cheers!’

Desde el miércoles era intenso el humo blanco que salía del Senado de Estados Unidos. Por eso, este jueves, el proceso legislativo comenzó temprano y la aprobación del T-MEC pudo alcanzar al Presidente Andrés Manuel López Obrador apenas concluyó su conferencia matutina para dar la buena nueva.

…

Además del Mandatario federal, quien aguardaba, con una matraca en la mano, el anuncio de aprobación final del acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, era Jesús Seade, que, como lo dijimos ayer, ya cargaba champagne y fuegos pirotécnicos (no chinos) porque el pacto, cierto, es de todos, pero mucho de él.

…

A Seade no le fue fácil llegar hasta el final para ver un parto feliz (a reserva de que también lo apruebe Canadá), pero logró igualar el buen trabajo de Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía, y Luis Videgaray, ex Secretario de Relaciones Exteriores, sumergidos en el tema los dos últimos años de Enrique Peña Nieto.

…

El actual subsecretario para América del Norte de la SRE y negociador mexicano de parte de López Obrador fue reconocido, en su momento, tanto por Guajardo como por Videgaray por estar a la altura de las circunstancias.

…

Sí. Seade, dijimos, se metió un autogol en diciembre pasado cuando Robert Lighthizer, negociador de Donald Trump, incluyó, por abajo del agua, cláusulas sobre inspectores o agregados laborales. Empero, en 2018, destrabó una difícil cláusula titulada “Sunset” que permitía una revisión cada cinco años o seis del T-MEC que ni México ni Canadá aceptaban.

…

Quizá por eso, y más, los primeros en felicitarlo este jueves fueron sus jefes, López Obrador y Marcelo Ebrard. Y así hasta gusto da hacer sonar las matracas.

OTRA ZARANDEADA AL SECTOR JUSTICIA

Dicen que donde uno menos se espera salta la liebre. Eso parece estar ocurriendo entre habitantes de la misma casa, hoy por hoy, en el tema de justicia. Si, hace unos días, quien dio la nota de manera estridente fue el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, al acusar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, de no respetar la presunción de inocencia, esta vez fue el diputado, de Morena, Pablo Gómez.

…

El miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales se fue contra la reforma de Justicia que este miércoles frenaron, de último momento, legisladores y Gobierno Federal. El apartado que cuestiona Gómez es el que pretende reducir de 80 a 40 días el plazo de arraigo y que, a la vez, ser refuerce su aplicación.

…

El diputado se fue duro al señalar que con ello se pretende poner una cortina a la ineptitud del Ministerio Público y sus cuestionadas investigaciones.

…

“Eso envicia. La cantidad de errores que cometen los agentes del Ministerio Público son tantas que hasta son sospechosas”, acusó. Y exigió la creación de jueces y magistrados facultados para investigar a sus pares.

…

“…Resulta que luego hay corporaciones que se encubren unos a los otros. Nos pasa lo que le pasó al Clero católico sobre casos de abusos a menores”. Entonces, qué bueno que la frenaron.

LA IGLESIA, CONTRA REVISIÓN DE MOCHILAS CON PERROS

A raíz de los hechos en una escuela privada de Torreón, el ambiente se crispa y ahora cunden las amenazas, en redes sociales, de estudiantes menores de edad o jóvenes anunciando intentos de agresión a compañeros.

…

El caso suscitó, como lo dijimos aquí, que, por orden de quién sabe quién, a la escuela pública “España”, en la misma ciudad, acudieran policías federales acompañados de perros entrenados para pararse frente a alumnos menores de edad.

…

Los que saben de Psicología, o los que andan cerca del tema de la Psiquiatría (pregúntenle a Porfirio Muñoz Ledo), saben que nunca actos emocionales se resuelven con una mayor o peor emoción. Al contrario, azuzan la práctica.

…

Bueno, pues para una muestra mayor de que la decisión de “aterrorizar” más a los aterrorizados menores fue equivocado, hasta la Iglesia Católica criticó la medida. Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, lo dijo así: “Creo que sí se puede tornar demasiado agresivo para los niños, sobre todo de primaria, tener que revisar sus mochilas, más con perros”.

…

Y dijo más: “Los niños y niñas no les permiten a los papás ni siquiera que abran su celular… Sería muy triste para el país porque si ellos son revisados todos tendríamos que ser revisados; imagínense una sociedad bajo la lupa”. Y no es por asustar, pero “bajo la lupa” estamos.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos