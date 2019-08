Suprema Corte puede frenar la reelección de facto de AMLO (ampliación de mandato)

López Obrador encontró una vía alterna, firmó el compromiso de no reelección, pero NO la ampliación de mandato. Morena sigue una estrategia legal para facilitar el debate en la SCJN, Zaldívar y Laynez tienen un compromiso histórico.

La Suprema Corte de Justicia enfrentará una prueba histórica.

La ampliación de mandato en la gubernatura de Baja California es un paso fundamental en la estrategia de Morena para llevarlo a la presidencial y así permitir a Andrés Manuel López Obrador tomar el poder transexenal.

En la ampliación de mandato, Andrés Manuel encontró una vía alterna a la inmoral reelección, un conjuro que lo acompañó en sus alegorías históricas a Francisco I. Madero, uno de los personajes utilitarios en la conveniente línea de tiempo que se detiene a voluntad, para cumplir sus propósitos.

Para efectos mediáticos, y para confiar a ‘sus adversarios’, el presidente firmó ante notario en la conferencia de Palacio Nacional el compromiso de NO reelección, una maniobra distractora y aparentemente innecesaria por estar garantizada en la Constitución, pero no firmó un compromiso de NO ampliación de mandato.

Su posición evasiva y huidiza frente a este atraco democrático en Baja California revela la verdadera intención de aplicar el recurso en su momento.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y el presidente de la Segunda Sala Javier Laynez Potisek, enfrentarán un dilema ético, el legal tratará de moldearlo Morena con Jaime Bonilla Valdez para facilitar el debate de los ministros ‘ad hoc’.

Una vez publicada por el gobernador o por el nuevo Congreso de BC, dominado por Morena, se presentarán las controversias, y, por la trascendencia del caso, el ministro presidente puede promover que pase al Pleno, sin intermediación de Sala. Ha pasado en otro momento.

Evitar la Segunda Sala de la SCJN será un indicador de intencionalidad. De los cinco ministros, solamente Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboó -constructor de López Obrador- tiene cierta relación con esta administración, por supuestos eso no la desacredita como una personalidad de decisiones autónomas, pero ahí está el contexto.

Los otros ministros de la Segunda Sala: José Franco González Salas, Eduardo Medina Mora Icaza y Alberto Pérez Dayán, están fuera de la órbita dogmática de la Cuarta Transformación, y se presume que el razonamiento puramente constitucional no favorece a la ampliación de mandato.

Como en ningún otro sexenio en la historia moderna de México el Poder Judicial ha estado tan presionado, con la bota del Poder Ejecutivo en el cuello y una campaña de descrédito contra ministros, jueces y magistrados sin precedente.

Se avizoran controversias de partidos políticos de oposición, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez, con armas suficientes para que la Suprema Corte de la última batalla contra la reelección presidencial de facto y evitar una infamia histórica.