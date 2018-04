Sufragio efectivo ¿no reelección?’

Si hemos de creer a algunas encuestas, el próximo 1 de julio Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena-PT-PES, resultará electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024.

Aunque en los últimos días su ventaja se ha venido reduciendo con respecto al segundo lugar, que ahora es ocupado ya por el doctor José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la alianza Todos por México, formada por los partidos PRI-PVEM-Panal.

Según algunos datos recientes ya es tan sólo de 8 puntos porcentuales, en tanto que Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, integrada por las fuerzas políticas PAN-PRD-MC, ha descendido al tercer lugar.

Pero inquieta la duda sobre si, en caso de ser electo, AMLO respetará el actual mandato constitucional de no reelección y entregará pacíficamente el poder a quien resulte electo en el 2024 en comicios legales y legítimos, sobre todo si no es su incondicional.

También es angustiante la incertidumbre sobre sus propuestas de política económica.

Hasta ahora son ambiguas o abiertamente demagógicas y populistas, electoreras pues, y por tanto poco dignas de tomarse en serio.

Una cosa es usar a la pobreza y a los pobres como plataforma electorera y otra muy distinta diseñar políticas que, aplicadas desde el poder presidencial, permitan superarla para siempre, en beneficio de millones de compatriotas y de un porvenir nacional libre de ese terrible flagelo.

El electorado mexicano es ya mucho más informado y capaz de juicios racionales y certeros de lo que suponen los estrategas de las bobas y repetitivas campañas de desprestigio y descalificación de adversarios.

En los procesos electorales de trascendencia, y sobre todo en los sistemas presidencialistas como el nuestro, la decisión de los votantes se decanta finalmente entre dos y sólo dos opciones: la del cambio y la de la continuidad.

Con sagacidad y ayudado por sus hábiles estrategas y comunicadores en las redes sociales, AMLO se ha logrado construir la imagen de ser el líder de la opción de cambio. Le ayuda el hartazgo social ante los episodios de corrupción que se atribuyen, aunque sin pruebas fehacientes, al Presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus colaboradores cercanos, agravados por los escándalos de hurto y autoritarismo que han sido protagonizados por algunos gobernadores de origen priísta.

Por fortuna ya alguno está en merecida prisión y los otros son prófugos ya de la justicia nacional y de su contraparte internacional.

Un candidato que aspire a ganar de manera responsable y seria el sufragio mayoritario debería comenzar por reconocer que no hay soluciones mágicas a los problemas de México, salvo una que casi lo sería: un alto crecimiento económico que en pocas décadas elimine la subocupación.

Pero para alcanzar estos objetivos es necesario rediseñar los sistemas públicos y privados de pensiones, seguridad social, prevención y atención sanitaria, para que integren un sistema nacional de atención universal integral, sin elevar la carga tributaria sobre las actividades de alta productividad y su contribución al crecimiento.

Nadie mejor dotado que el doctor José Antonio Meade para lograrlo.

En política el pragmatismo también milita. José Antonio Meade ha probado ya su capacidad para mantener la serenidad ante circunstancias avasalladoramente adversas y para mantenerse firme en sus decisiones, sin incurrir en reacciones de pánico o dejarse influenciar arbitrariamente, hoy por unos, mañana por otros.

Su compromiso con la no reelección no está en duda. Una de las tareas fundamentales de un líder eficaz es generar confianza, no deteriorarla con veleidades y titubeos tales como la ausencia de un claro y contundente compromiso con el principio de la no reelección.

Es hora de que sin ambages AMLO asuma pública y decididamente ese compromiso. La no reelección le costó al país una guerra civil larga y sangrienta, mejor conocida como la Revolución Mexicana.

La no reelección no es un tema con el que un aspirante a la Presidencia de la República deba andar jugueteando. La retórica de AMLO sobre una “revocación de mandato” cada dos años deja entrever ideas poco comprometidas con el espíritu claramente antirreeleccionista de nuestro texto constitucional.

En su posición de puntero en las encuestas y a reserva de que las tendencias se confirmen o se modifiquen en los días que aún nos separan de la jornada electoral es no sólo deseable sino indispensable que Andrés Manuel despeje cualquier duda al respecto.

Por su propio bien y el de la patria, que es de todos los mexicanos, y no sólo de la facción que alcance el triunfo electoral.

fausto[email protected]