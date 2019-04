“Soy dueño de mi silencio”: AMLO por Minatitlán, el crimen le impone agenda y equivoca cifras al culpar al pasado

Dice el presidente: “me andan cucando, querían que me metiera en eso (masacre de Minatitlán), les molestó mucho que pusiera el Sermón de la Montaña, son los de la prensa fifí, conservadores e hipócritas”. Promete acabar con la inseguridad.

No es para echar campanas al vuelo por la ‘equivocación’ de Andrés Manuel López Obrador al decir que en el año 2000 México estaba en el lugar 35 de los países corruptos, cuando en realidad estábamos en el 59, antes de protestar como presidente Vicente Fox Quezada, según datos de Transparency International y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), rigurosos en este tipo de estudios.

Pero el presidente utilizó el dato falso -a conciencia o no- en la conferencia mañanera de este lunes, esta vez de gira por Veracruz y en la atmósfera de indignación por la masacre en Minatitlán con trece ejecutados más uno fallecido en el hospital, donde siete de ellos recibieron el tiro de gracia.

A López Obrador lo seduce el discurso de la prensa fifí con sus fantasmales adversarios, los conservadores y neoliberales, afirmó en Veracruz: “lo que pasa es que los de la prensa fifí, los conozco aunque se disfracen, empezaron a decir que porqué yo no respondía, tenemos comunicación con el Secretario de Seguridad de forma permanente, pero querían que nos metiéramo en eso (masacre en Minatitlán), me andan cucando, puse en ‘face’ un twitter sobre el Sermón de la Montaña y eso les molestó mucho, sobre los sepulcros blanqueados, porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, yo soy dueño de mi silencio y no voy a ser rehén de nadie”.

Escoltado por Olga Sánchez Cordero (Segob), el general Luis Crescencio Sandoval, el almirante Rafael Ojeda Durán -los dos militares en traje de campaña-, Alfonso Durazo (SSPC) y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, López Obrador se dedicó a construir una tesis sobre las culpas de los tres gobiernos anteriores, el de Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, acusados de todo tipo de malechuras, delitos y corrupciones, a los que hasta el momento no les finca responsabilidad jurídica alguna y no los lleva a tribunales.

La estrategia de culpas de los gobiernos es especialmente utilitaria para justificar la ineficiencia operativa, administrativa y falta de resultados.

Por supuesto que hay una inercia en la tendencia delictiva en el sexenio de Peña Nieto. Desde el arranque el y Miguel Osorio Chong trataron de ocultar la magnitud del crimen organizado a sabiendas que el combate frontal le costó a Felipe Calderón la presidencia del PAN en el 2012, sumado al desánimo de la candidatura frustrada de su alfil Ernesto Cordero Arroyo, y en consecuencia el abandono de Josefina Vázquez Mota. Pero esa es otra historia.

En este tema el presidente lucró en sus campañas electorales con los puntillizos señalamientos al crimen organizado, ahora molestos para su posición de gobierno, pero además los expertos en el tema tienen grandes dudas sobre la efectividad de sus programas sociales para desacelerar la tendencia del crimen organizado.

La teoría habla de resultados a largo plazo, aún cuando en Veracruz aseguró que en este año tendremos los primeros datos positivos.

En voz del presidente: “Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable, de conflicto, de crisis, de corrupción, de contubernio entre delincuencia y autoridades, esa fue la herencia que se recibió en el País y en Veracruz… en el caso de la corrupción se tenía una tendencia al alza, pero considerable, no del último sexenio, pasamos del lugar 35 de los países más corruptos del mundo al lugar 136, de 35 a 136, en tres sexenios, los dos de Fox y Calderón y el de Peña, aumentó como 100 lugares la corrupción”.

Sin embargo de nuevo el presidente usa datos falsos, como señalé en un principio, e insiste en polarizar a grandes sectores que son imprescindibles para resolver el problema de la inseguridad.