Sota, Gisela, Cordero y Fox, impulsores de Cambridge Analytica

En efecto, es mala noticia para Claudia Ruiz Massieu que ahora que el PRI tiene problemas financieros por la reducción de sus ingresos a causa de la catastrófica caída en su votación federal, la empresa Cambridge Analytica le cobre una deuda de 50 millones de pesos por servicios prestados durante la campaña de José Antonio Meade.

Ya encontrará la senadora Ruiz Massieu la manera de defenderse de esta empresa británica que ha metido en problemas a Facebook por su intromisión en la campaña presidencial de Estados Unidos y en otros países, pero sería conveniente registrar que Cambridge Analytica llegó a México a promoción de Vicente Fox.

Pero es necesario registrar que si colaboró para la campaña del ex candidato Meade fue por intervención del ex senador panista Ernesto Cordero, de la ex jefa de prensa de Felipe Calderón, Alejandra de la Sota, y por Gisela Rubach Lueters, con experiencia en unas 300 campañas electorales en México.

Estos expertos cargan sobre su espalda la derrota más catastrófica del PRI, incluso más grave que la del 2000. Son quienes deben explicar qué hizo Cambridge Analytica en México y por qué el PRI les debe, junto a otras empresas, tanto dinero.

Por lo visto en la campaña de Meade hubo muchos que ganaron, excepto el candidato y el partido.

Es improbable que Fox ganara algo, como lo es también que Ernesto Cordero colaborara con su amigo por el interés económico inmediato, pues lo suyo era encontrar acomodo en el futuro gobierno, pero no hay duda que tanto De la Sota como Gisela Rubach participaron por el dinero invertido en el momento, lo cual no tiene nada de malo, pues son prestadoras de servicios.

Los resultados de su participación están a la vista. Lo que hicieron o propusieron sirvieron para maldita la cosa, incluso la participación de la empresa británica.

Sólo como anécdota, son legendarios los desencuentros de la señora Sota, impulsada por el inefable Luis Videgaray, con el coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño.