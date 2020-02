Resultados a la vista

La madrugada del viernes pasado, el Secretario de Seguridad Ciudadana cerró la boca al ex juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que liberó a 27 de 32 detenidos el pasado 22 de octubre aduciendo irregularidades



Este gran logro policíaco permite a la Jefa de Gobierno destruir la calumnia del sobrino de sus rivales políticos Dolores Padierna y René Bejarano

Confirmado, Omar García Harfuch no teme a los delincuentes de Tepito, no fabrica culpables ni su jefa, Claudia Sheinbaum, miente cuando habla de un cambio real en la política de seguridad pública que, a despecho, de quienes desean el desgaste de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sí se está dando.



Sin descuidar al resto del enorme territorio de la capital de la República, como dan cuenta los reportes diarios, el jefe de la policía capitalina ha combatido como nadie al crimen en el barrio bravo de Tepito, la peligrosa zona céntrica de la Ciudad de México en donde, según la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos hasta la policía mexicana no ingresa porque teme a los delincuentes por su alta peligrosidad.

Durante meses, García Harfuch se puso a trabajar como obseso. Casi desapareció; no lo dejaba dormir el par de banderillas clavadas en octubre de 2019 por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna cuando dejó en libertad a 27 de las 32 personas detenidas en un operativo en Tepito.

Pero la madrugada del viernes pasado se las sacudió con una brillante investigación que culminó con la aprehensión de “El Lunares”, el objetivo de aquel operativo que puso en riesgo su prestigio y carrera ganada a base de resultados que lo llevaron a ser, antes de jefe de la policía capitalina, inspector general de la Policía Federal y director de las agencias de Investigación Criminal de la PGR y de la Procuraduría de la Ciudad de México.

El entonces juez de control, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, se llenó la boca diciendo que, en el operativo en Tepito, en el que cayeron 32 delincuentes y él liberó a 27, los policías bajo el mando de García Harfuch habían mentido a su jefe.

Además, se atrevió a denunciar que “alguien pretende engañar sobre un cambio en la política de seguridad pública cuando se confirma la tradición de fabricar culpables”.

El juez no especificó si la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es quien pretende engañar a los capitalinos y al Presidente López Obrador, o lo es su jefe de policía con un supuesto cambio en política de seguridad en la capital de la República que mantiene la costumbre de fabricar culpables, en este caso los 27 liberados de Tepito.

¿Qué podrá decir hoy?

UNA ZONA DE MUCHOS INTERESES

El sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano es un juzgador polémico famoso por su protagonismo y por estar en sospecha de mantener en prisión ilegalmente a Rosario Robles, más por razones familiares que por su probable implicación, por omisión, en la llamada “estafa maestra”.

Su tía es esposa de quien fue videograbado al meter a sus bolsillos los billetes y ligas que le dio Carlos Ahumada cuando éste era pareja sentimental de la hoy ex titular de Sedesol y Sedatu.

El tío de Delgadillo Padierna, René Bejarano, en ese momento era líder de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y ex secretario particular del jefe de Gobierno, López Obrador, y coordinador de su campaña.

A causa de aquella acción se le conoce como “el señor de las ligas”, pues el video de la entrega-recepción del dinero fue difundido en el programa que Brozo tenía en Televisa. Estuvo preso, desde su celda enviaba poemas a su ex jefe y al recuperar la libertad siguió a su servicio, en apariencia marginalmente, organizando grupos de apoyo por todo el país y en la Ciudad de México.

La tía hoy es diputada federal, ha sido senadora y fue jefa delegacional en la hoy alcaldía de Cuauhtémoc, curiosamente la zona en donde opera la Unión Tepito de “El Lunares”.

Es por esto que es viable dudar si, en efecto, la liberación de los detenidos en Tepito se debió solamente a que el informe de la policía estuvo “lleno de mentiras e irregularidades”, como lo afirmó el juez.



En todo caso es necesario preguntarse por qué el sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano emitió los juicios que la aprehensión de “El Lunares” ponen en tela de juicio:

“Alguien le mintió a Omar García Harfuch, alguien le mintió al Secretario de Seguridad Ciudadana sobre actuaciones que no ocurrieron conforme a la ley, alguien pretende engañar sobre un cambio en la política de seguridad pública cuando se confirma la tradición de fabricar culpables. Hubo una actuación alejada del derecho por parte de elementos de la SSC-CDMX, la actuación policial no fue limpia; ha sido una constante que se presente ante este centro de justicia penal personas detenidas en operativos que se quieren hacer pasar como autores de un delito. Ahora dirán que los jueces tiran operativos”, expresó.

Delgadillo Padierna no tuvo que esperar a la respuesta. Omar García Harfuch se defendió: la investigación para instrumentar el operativo fue sólida y efectuada como resultado de dos órdenes de cateo otorgadas por un juez.

Dijo además que no fue engañado porque a la vista están las armas y la droga asegurada en los sitios revisados, pero para no entrar en polémica adelantó que a fin de transparentar lo ocurrido se haría una revisión de la actuación de elementos policiacos para establecer si incurrieron en alguna irregularidad.

Y advirtió que, no obstante lo ocurrido, los operativos continuarían.

UN GRAN LOGRO POLICIACO

Y en efecto, continuaron. La lista de detenciones de miembros de los carteles que operan en Tepito y en el resto de la Ciudad de México, está a la vista.

Este viernes en la madrugada, García Harfuch cerró la boca a Delgadillo Padierna. Auxiliado por la Secretaría de Marina aprehendió en Tolcayuca, Hidalgo, a “El Lunares”, el objetivo principal del operativo del 22 de octubre en Tepito.



Oscar Andrés Flores Ramírez, conocido con el apodo anterior por un gran lunar en el rostro, que se operó para no ser identificado, escapó en aquella ocasión del operativo, en el que también participó la Marina, a través de un túnel que une a una vecindad en Peralvillo con la calle de Tenochtitlan.

Para su desgracia, ahora no caerá en manos de Delgadillo Padierna que durante 2020 no será juez de control, pues en el cambio de rol le tocó ser “administrador” por un año, de tal suerte que, a menos que hable al oído a sus pares e influya en ellos, por un tiempo ya no podrá implicar a la justicia con razones familiares o políticas, como parece que ocurrió en los últimos tiempos.



Su aprehensión no es solo un acontecimiento policíaco; tiene una gran repercusión política y social.

La jefa de Gobierno es una de las piezas fundamentales en el proyecto futuro del Presidente López Obrador, quizás la única que viene con él desde siempre. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, de los pocos que, por ahora, pueden aspirar a continuar la Cuarta Transformación, se incorporaron en el camino a lo que hoy se llama 4t, después de fracasar sus proyectos personales y de grupo, primero en el PRI y después en el PRD.

El secretario de Relaciones Exteriores ha conseguido y mantiene una gran presencia en el escenario político gracias a su experiencia y aptitudes que lo han convertido en casi imprescindible para el Presidente, al grado que absorbe funciones de otras dependencias fundamentales como Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, amén que ha asumido su representación en los foros internacionales a causa de lo incómodo que López Obrador se siente en ese escenarios.

Las repercusiones negativas por su relevancia tienen que ver con los celos de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, y las severas embestidas de Porfirio Muñoz Ledo quien asegura que México hace el trabajo sucio a Estados Unidos en política migratoria.

Por su parte, desde el Senado de la República Monreal intenta hasta lo imposible por hacer sentir al Presidente que ya no está enojado porque se inclinó por Sheinbaum y no por él para jefe de Gobierno, y que a pesar de ello es el más leal entre los leales; inclusive, en ocasiones se va de más causando malestar en Palacio Nacional.

En la reunión plenaria reciente, la Secretaria de Gobernación exhortó a los senadores de Morena a coordinarse más con el Ejecutivo y evitar el desorden para que la orquesta de López Obrador no desafine.

No mencionó nombres, pero es evidente que Olga Sánchez Cordero les pidió consultar “con nosotros” (el Ejecutivo Federal) las iniciativas de ley que presentan refiriéndose, entre muchas, a la última del coordinador de los padres de la patria: quitar el derecho de los ciudadanos a ampararse contra obras del Presidente, como hicieron los pobladores del rumbo de Santa Lucía a quienes afectará la construcción del aeropuerto.

En ocasiones, Claudia Sheinbaum parece perder terreno ante sus principales competidores, pero aprehensiones como la de “El Lunares” la colocan en un lugar de privilegio porque puede presumir que da respuesta a una de las grandes demandas de la ciudadanía: seguridad.

Es un hecho que la Unión Tepito es de las bandas más temidas de la Ciudad de México. Hoy saben sus integrantes que García Harfuch sigue al acecho.

Este gran logro policíaco permite a Sheinbaum destruir la calumnia del sobrino de sus rivales políticos en el sentido de que ella o su jefe policiaco pretenden engañar hablando de un supuesto cambio en la política de seguridad pública, cuando, según él, mantienen la tradición de fabricar culpables.

Y yo sé de un par de leyendas del México contemporáneo, don Marcelino y don Javier, que, en donde están, rebozan de orgullo por el golpe asestado por Omar a la peligrosa mafia tepiteña.

La saga continúa.