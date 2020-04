Quiere EU salvar a México

Es la ventaja de saber que cuentas con amigos que en los momentos cruciales pueden salir en tu auxilio, aunque también el Presidente López Obrador no puede confiar del todo en la manera que Donald Trump quiera cobrar el enorme favor, invaluable, de reducir su producción petrolera a fin de que México no tenga que bajarla a niveles que serían insoportables para la economía de nuestro país.

Lo cierto, y hay que reconocerlo, es que resultó magistral la estrategia de López Obrador ante la OPEP, a menos que alguien tenga otros datos.

Cuando por instrucciones del Presidente López Obrador la secretaria de Energía, Rocío Nahle, abandonó las negociaciones de los países productores de petróleo que exigían a México reducir su producción petrolera en 400 mil barriles diarios, parecía que todo se había ido al diablo.

La noche del jueves, López Obrador y Rocío Nahle aguantaron una avalancha de críticas por la radicalización de México en las negociaciones de la OPEP para reducir la producción petrolera.

El pacto de reducción mundial petrolera, ya aceptado por Rusia y Araba Saudita y todos los países involucrados en la OPEP y los que no, también, se convertía en polvo por la negativa mexicana que sólo aceptaba bajar su producción en 100 mil barriles diarios.

Nunca México había sido tan decisivo para una negociación mundial en materia económica, afectada además, por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

El escenario parecía perfecto para convertir a López Obrador en el villano mundial.

EL AS BAJO LA MANGA

Pero el Presidente de México tenía bajo la manga del saco un as guardado que sólo mostró hasta la conferencia de prensa mañanera del viernes: la seguridad de que Donald Trump le ayudaría.

Y conforme a los hechos, lo convenció de que Estados Unidos acepte reducir en su producción petrolera lo que la OPEP exige a México.

Su pecho, que durante toda la madrugada mexicana fue bodega, soltó la noticia en la conferencia mañanera: “Hablamos, se comunicó con nosotros el Presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles”.

Así explicó López Obrador sus negociaciones bilaterales con el mandatario norteamericano, en las que estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard:

“El Presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice ‘sólo México no aceptó’ y ya le expliqué el por qué y le hice la propuesta que afortunadamente aceptó con esta compensación de parte de ellos, de los 350 mil barriles. Primero pedían 400, luego 350 mil, el planteamiento cuando le dije que eran 100 mil y no podíamos más, él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con los 250 mil adicionales o que ellos van a aportar, por eso le agradezco”.

Con orgullo, López Obrador, explicó que “nos sostuvimos hasta el final por las razones que ya expresé, no es lo mismo producir 12 millones de barriles diarios que un millón 786 mil y además saliendo de una crisis o empezando a remontar una crisis de pérdida de producción durante 14 años consecutivos, por eso no podíamos aceptar lo que se propuso originalmente y resistimos”.

El resto es de expertos, pero lo innegable es que la jugada audaz de López Obrador en la OPEP le salió más que bien (“requetebién”).

Lo que habrá que esperar es lo que Trump quiera cobrar y cuándo por el favor, porque un poco más tarde, en conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos dijo que “Estamos tratando de salvar a México.

Y luego añadió: “Ellos nos reembolsarán en una fecha futura. Cuando estén preparados para hacerlo”.

Y como colofón recordó que México le está ayudando con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener la migración ilegal centroamericana a Estados Unidos.

UN GOLPE A LA CRISIS

Lo cierto es que, la alianza López Obrador-Trump ya no convierte a México en el dinamitero del acuerdo de los países productores de petróleo, por lo que es de esperar que los precios del barril suban y palien un poco la angustiosa crisis económica.

Aunque, desde luego hay que esperar, como puntualizó Trump, a que los países productores de petróleo acepten que Estados Unidos absorba la reducción que México no acepta.

Ahora bien, se engañará quien crea que todo se resolvió en una llamada telefónica. Evidentemente hubo negociaciones previas entre colaboradores de uno y otro mandatario. La llamada telefónica sólo fue el final, el sellar el trato.

Es de suponer que a esos niveles sólo tiene acceso Marcelo Ebrard, lo cual lo convierte de nueva cuenta en figura principalísima de las estrategias de López Obrador.

Por esta y por otras muchas razones es necesario insistir en preguntarse cuáles serán las consecuencias de esta renovada alianza entre Trump y López Obrador, porque favores de la magnitud de salvar la producción petrolera mexicana en la que descansan las esperanzas del Presidente de México, son inapreciables.

Y ya se sabe lo desinteresado y generoso que puede ser el mandatario norteamericano.

Ayer, en sus respectivas conferencias de prensa, ambos mandatarios coincidieron en calificar sus relaciones de “buenas”.

Sin embargo, quizás sea saludable recordar al Presidente de México que el secretario de Estado del presidente Eisenhower, John Foster Dulles, decía que Estados Unidos no tiene amigos, sólo intereses.

No vaya a ser que al final de la jornada, a Lázaro Cárdenas le dé por bajarse del papel oficial de la Cuarta Transformación, porque la generosidad de Trump encubra el caminar en contra de la acción histórica de 1938, de lo mismo que se acusa al neoliberalismo del sexenio pasado.

Por lo pronto, si el lunes los países productores aceptan la estrategia de López Obrador y Trump, el Presidente de México se habrá anotado un buen punto. Sólo quedaría pendiente el “rembolso”.

#SóloParaIniciados