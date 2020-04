Por qué ocultar el buenrostro de López Obrador

> La decisión era merecedora de una “mañanera” entera. La medida merecía la presencia en Palacio Nacional de Arturo Herrera y Raquel Buenrostro, pero no fueron invitados

> Es probable que la política gubernamental fuese no hacer sombra al Plan de AMLO contra la crisis, pero éste fue ninguneado por los medios

> A causa de sus desencuentros con las cúpulas empresariales, el Presidente prefirió no mostrar debilidad ante la decisión tomada, pero, mucho menos, que aquellos se adjudicaran la victoria

Sería lamentable que solo para evitar a sus adversarios y críticos la satisfacción de celebrar como supuesta derrota de la Cuarta Transformación ante el sector empresarial el otorgamiento a los ciudadanos de dos meses de respiro con el aplazamiento para el último día de junio el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas físicas, el gobierno federal se esmerara en ocultar la gran noticia, cuando se trata de una medida noble merecedora de reconocimiento al humanismo y al sentido común del Presidente López Obrador.

Y no porque el aplazamiento temporal del cumplimiento de nuestras obligaciones individuales signifique la inaceptable condonación fiscal, que nadie ha pedido, sino porque los millones de causantes cautivos del Servicio de Administración Tributaria y ahora de Covid-19, no tendremos durante dos meses el dilema de escoger entre pagar impuestos o atender las necesidades de nuestras familias en plena emergencia nacional, cuyo volumen, consecuencias y prolongación nadie se atreve a pronosticar, pero que mantiene con los pelos de punta a quienes a diario escuchamos al San Juan Evangelista en que, por sus predicciones apocalípticas, se ha convertido el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

La condonación equivaldría a deshacerse de una pipa de oxígeno que el gobierno también necesita, pero el aplazamiento es un tanque. Salvo que ayudará a sobrevivir a quienes lo usen, con la virtud adicional de que el SAT no perderá, pues el último día de junio lo tendrá en sus manos y podrá disponer de su contenido, como lo harán los bancos que se adelantaron a otorgar cuatro meses de gracia (o eso creemos) a quienes tienen créditos con ellos.

Sin embargo, por alguna razón que nadie acierta a explicar, el gobierno decidió difundir tan vital decisión cual ladrón por la noche del miércoles, es decir, en lo oscurito, como si la intención fuese complicar a los medios de comunicación su obligación de hacer llegar a millones de causantes cautivos la buena noticia, una de las muy pocas para las clases medias en tiempos de incertidumbre en los que lo único seguro es que a muchos espera la muerte a causa del virus o por hambre.

La decisión era merecedora de una mañanera entera, como la que el jueves dedicó el Presidente, auxiliado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, la Tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, y el director del IMSS, Zoé Robledo, a explicar el mecanismo de los créditos a millones de mexicanos que los necesitan, y que por eso tendrán su propia conferencia de prensa diaria, previa a la de López-Gatell.

NUNCA FUE NOTICIA

El aplazamiento durante dos meses del pago del ISR merecía la presencia en la mañanera del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y de la titular del SAT, Raquel Buenrostro, pero no fueron invitados, y como decía Don Teofilito, ni lo serán.

Tampoco hubo en el equipo presidencial quien se preocupase por sembrar una pregunta sobre el tema a los reporteros que a diario dan pie al mandatario para agotar el tiempo en asuntos que son de su interés, en especial para tundir a neoliberales y conservadores corruptos, y a la prensa y a los columnistas políticos que, se dice en la mañanera insistentemente, enmudecimos como momias ante la corrupción del neoliberalismo y cuando el territorio nacional fue convertido en gigantesco cementerio.

Está claro que, si a alguien se le hubiese ocurrido preguntar sobre el aplazamiento del pago impositivo, al Presidente habría agotado las dos horas de la rueda de prensa y hasta tiempo le habría faltado, o quizás, por estrategia, habría eludido el cuestionamiento hablando de corruptos, neoliberales, fifís, conservadores, etcétera, como suele hacer cuando no quiere contestar

La ausencia de impacto mediático, a todas luces buscada por el gobierno federal para una noticia que cayó como bendición para millones de mexicanos, tuvo el efecto esperado.

De los periódicos más importantes de la capital de la República, al menos los que recurrentemente son señalados por el Presidente como adversarios, fifís y conservadores, sólo Reforma le concedió en su primera página 6 líneas en la “oreja” derecha, al lado del cabezal, pero no existió para El Universal, Milenio ni para la Jornada, que le es afín.

El Financiero, especializado en la materia, le concedió un pequeño recuadro en la primera página y en la 7, a donde remitió la información, simplemente no alcanzó cupo; el Economista también le otorgó un recuadro en la portada y reprodujo la información del SAT en la 17.

Es probable que la política gubernamental fuese no hacer sombra al Plan de AMLO contra la crisis, pero esta información que consumió casi toda la mañanera del jueves fue ninguneada, al grado que la Jornada la envió a la última página, eso sí como principal.

Este segundo caso podría achacarse a la inexistencia de operación gubernamental para impulsar la información prioritaria del gobierno federal o, en el peor de los casos, a la reacción natural de una prensa que, por extrañar los tiempos de la corrupción neoliberal, fue vapuleada en la mañanera del miércoles.

Si esto fuese así, estaríamos hablando de un recrudecimiento en la relación del Ejecutivo Federal y la prensa, cuyo desenlace no me atrevo a vaticinar. Por ahora, el Presidente se queja de ser más criticado incluso de lo que fue el tercer transformador, Francisco I. Madero.

Lo cierto es que el aplazamiento de la declaración de las personas físicas murió la misma noche de su publicación; nunca fue noticia y ni una voz del gobierno, ni siquiera Raquel Buenrostro hizo alusión alguna.

Al margen de este hecho indiscutible, hay un elemento adicional que permite suponer que en realidad la intención gubernamental fue desdeñar la noticia que hizo felices a millones de mexicanos que veían con temor acercarse el jueves 30 de abril como límite para desprenderse del dinero útil en días de confinamiento y adversidades imprevistas en sus presupuestos, ahora menguados por los efectos económicos colaterales a la pandemia.

En la explicación oficial del SAT para aplazar el pago, no hay referencia alguna al humanismo que el Presidente suele desplegar a favor de los más necesitados del país.

La única causa sería su incapacidad tecnológica para dar respuesta a los millones de causantes que esperan hasta el último día para cumplir sus obligaciones.

Dice el SAT: “Reconocemos que la alta demanda para generar o actualizar la contraseña rebasó nuestro sistema. Esta limitante en la página SAT-ID se encuentra en proceso de mejora continua para resolver las situaciones técnicas que se han reportado”.

Nada más.

Inexplicable porque reconoce, en cambio, que hasta el 21 de abril, es decir, un día antes de anunciar el aplazamiento, había recibido 4 millones 252 mil 450 de declaraciones de personas físicas, cifra que es 32 por ciento mayor a la de 3 millones 210 mil 548 de 2019.

O lo que es lo mismo, los servidores estaban funcionando a la perfección, pero algo imprevisto ocurrió.

Más inexplicable aún porque en el comunicado oficial, el SAT informa que “cuenta con la mayor capacidad tecnológica instalada a diferencia de cualquier otra dependencia del gobierno federal, ya que es la institución que realiza más transferencias a nivel nacional. A pesar de ello y en aras de la transparencia reconocemos que la alta demanda para generar o actualizar la contraseña rebasó nuestro sistema. Esta limitante en nuestro sistema SAT-ID se encuentra en proceso de mejora continua para resolver las situaciones técnicas que se han reportado”.

Conozco algunos casos de personas que, previa cita, en minutos y sin problemas, realizaron sus trámites de generación o renovación de contraseña.

Es obligado preguntarse: ¿qué pudo haber ocurrido?

¿Los hackers, que ya antes han atacado dependencias vitales del gobierno federal, como Pemex, hicieron de las suyas con los servidores del SAT?

Hay una explicación más plausible: el Presidente comprendió la situación de los contribuyentes cautivos, pero a causa de sus desencuentros con las cúpulas empresariales ordenó a Arturo Herrera y a Raquel Buenrostro encontrar la manera de auxiliarlos sin que Gustavo de Hoyos de la Coparmex, y Carlos Salazar Lomelí del Consejo Coordinador Empresarial, que aún presionan por ayuda para las pequeñas y medianas industrias, celebrasen el rasgo generoso de López Obrador como señal de debilidad y además se adjudicasen la victoria, pues fue una de las demandas originales que los distanciaron del gobierno.

UN RESPIRO PARA LOS CONTRIBUYENTES

Lo cierto es que la generosa reacción presidencial fue envuelta en una explicación tecnológica difícil de creer, como increíble también fue la reacción de los medios de comunicación de minimizar la noticia precisamente el mismo día que fueron apaleados en la conferencia mañanera.

Es probable que exagere en mis especulaciones y que a este reportero conservador, no de pensamiento, ni de origen o condición, pero tampoco fifí o adversario, lo mueva su caso personal para agradecer el gesto presidencial, del secretario Herrera y de la maestra Buenrostro, porque veía con temor la caída de las hojas del calendario y acercarse cada vez más el jueves 30 de abril.

Pero no es así, hay millones de mexicanos en iguales circunstancias que respiraron aliviados con los dos meses de gracia concedidos por el SAT, precisamente en los momentos que más se agradecen gestos de esta naturaleza.

Allá el Presidente y sus asesores radicales si no quieren mostrarse derrotados ante Salazar Lomelí, De Hoyos y demás líderes empresariales, y prefirieron cobijarse en la increíble incapacidad tecnológica del SAT.

No se entiende que no quieran mostrar su mejor rostro y su cesión ante el sentido común prevalente en otros países con iguales problemas de auxiliar no sólo a los más necesitados, sino también a uno de los sectores clave de la sociedad, por cierto el que a la postre dio el triunfo en julio de 2018 a López Obrador, y prefieran parecer insensibles ante los millones de causantes cautivos favorecidos por el aplazamiento.

El Presidente sin duda sabe que 60 días de gracia para cumplir con la declaración en estas condiciones de especial gravedad que vive el país equivalen a recibir un trago de agua en una travesía por el desierto en la que no parece existir rumbo ni destino, y debería sentirse orgulloso y satisfecho de ayudar a millones de familias clasemedieras.

Es probable que a sus estrategas radicales no guste condolerse de las clases medias y sólo piensen en las menos favorecidas por ideología, creencias religiosas, humanismo o motivos electorales (que por cierto, en su mayoría no pagan impuestos porque de hacerlo no tendrían para sobrevivir), pero López Obrador se sorprendería del efecto que el aplazamiento produjo en los causantes cautivos.

Para concretar, prefiero ver una estrategia política y mediática fallida, más que insensibilidad presidencial ante las clases medias y, peor aún, temor a dar pie a la clase empresarial a celebrar un triunfo que no es suyo.

Porque si los dos últimos supuestos son verdad, estaríamos ante una realidad ominosa: las emergencias causadas por Covid-19 y la crisis económica han debilitado a la Cuarta Transformación.