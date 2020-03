Politiquería y lluvia de memes

Quizás aún estemos aquí llegado el momento de analizar en serio si Andrés Manuel López Obrador alcanzó la Presidencia de la República gracias a su incansable peregrinar de 12 años por todos los pueblos del país, porque la corrupción de sus antecesores hartó al electorado, muy en especial a la clase media que terminó desertando del priismo y del panismo, o porque, como dice la teoría de la conspiración, hubo acuerdos, de impunidad, desde luego, para cederle los trastes a cambio de no sufrir las consecuencias.

Pero estos no son tiempos de politiquería, como diría el clásico desde su púlpito en Palacio Nacional; o de grilla, como decíamos en el pasado neoliberal y conservador.

No estamos como para instalarnos en la “oposición fifí” contra el Presidente, como se refiere Ricardo Salinas Pliego a algunos de sus colaboradores críticos de su amigo y protector, el Presidente López Obrador, pero si para tratar de informar y opinar de la mejor manera que nos es posible, sin aprovechar la coyuntura histórica que puede cambiar el rostro del país de manera irreversible cayendo en partidarismos, que no tenemos, cobro de agravios que no hemos sufrido, o con el hígado que nunca hemos utilizado cuando nos sentamos ante el teclado de una computadora, máquina de escribir o micrófono.

Lo de hoy es concentrarse en las dos plagas bíblicas, las pandemias del coronavirus y de la caída de los precios petroleros, que nos azotan y amenazan con destruirlo todo; miles de vidas, lo más valioso.

No estuve ahí, pero imagino que la noche del primer día de julio de 2018 cuando Morena sacó a patadas al PRI de Los Pinos y casi lo enterró en vida, López Obrador y sus más cercanos se embriagaron, no necesariamente con licor, pero sí de poder. Era apenas natural después de dos elecciones en las que, según sus cuentas, le robaron el triunfo.

Seis años atrás, en el cuartel priista se dio un festejo similar, en el que tampoco estuve, probablemente ese sí con licor en copas que chocaban sin cesar para brindar por el triunfo, porque después de 12 años de semiexilio, el PRI recuperaba Los Pinos.

No fue exilio absoluto porque, mediante el control de la mayoría de las gubernaturas estatales y del Congreso, conducido por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, el priismo siguió dominando la escena nacional en la era panista de Vicente Fox y Felipe Calderón.

En ambos casos el triunfo nubló los ojos y aturdió los sentidos de los festejantes. Los grupos creyeron haber llegado para quedarse.

El priista ya tenía en sus planes el Pacto por México que reformaría la Constitución para llevar al país a escenarios nunca soñados y a mantener en el mando a los firmantes por varias generaciones.

El de Morena se alistaba a instaurar la Cuarta Transformación que duraría por el resto de la eternidad, haciendo innecesaria una Quinta.

Pero a despecho de economistas y de soñadores, la realidad suele ser terca.

Sin siquiera meter las manos ni despeinarse, los triunfadores de 2012 entregaron el poder cinco meses antes de concluir su único sexenio.

Y la Cuarta Transformación vive momentos inéditos de apuro porque, sin decir agua va, su escenario perfecto (el abatimiento sin dificultad de la corrupción, la alta popularidad de Andrés Manuel, el control legislativo de Morena, la ampliación de la base electoral a base de entrega de dinero sin intermediarios, y la inexistencia de oposición por temor a las consecuencias judiciales que ha permitido modificar el andamiaje jurídico para garantizar la permanencia eterna) fue destrozado por dos plagas imprevistas que amenazan con distanciarlo del electorado, sobre todo el de la clase media que fue quien realmente le dio el poder.

En pocas palabras, la 4T vive escenarios para los que no estaba preparada ni tenía Plan B; al igual que el priismo no podía prever la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ni supo manejar el caso de la llamada “casa blanca”. Peor aún, como maldición bíblica lo sorprendió, la caída de los precios del petróleo que hizo añicos la Reforma Energética, la que, según los planes de sus creadores, nos catapultaría hacia un futuro de abundancia, como le ocurrió a José López Portillo que, igualmente enfermo de triunfalismo, nos llamó a administrarla.

Los mexicanos somos un pueblo que en emergencias como las que estamos viviendo suele sacar lo mejor de sí; para ejemplificar y con riesgo de volverla lugar común, basta con invocar una vez más, la solidaridad cuando el temblor de 1985. Pero sobran ejemplos que no viene al caso enumerar.

HASTA LA REDES SOCIALES SE VOLVIERON

MALDITAS

Sin embargo, con más frecuencia de lo que somos capaces de reconocer, también sacamos lo peor que llevamos dentro. Algunas reacciones a las crisis que vivimos no dan lugar a desmentido.

Como es natural, la peor parte la está llevando el gobierno, y muy en especial el Presidente López Obrador, con o sin razón.

Lo reflejan la coincidencia de las encuestadoras sobre la caída de su popularidad; las hay que hablan de un bajón al 47 por ciento, cuando un par de meses atrás aún estaba por las nubes y sólo tenía enfrente obstáculos mínimos achacable a sus antecesores, como la inseguridad galopante, pero también la inédita y ejemplar rebelión femenil ante el machismo reflejada en su peor manifestación, los feminicidios, que puso en evidencia el descontento creciente de las clases medias.

Hasta las redes sociales, antes “benditas”, parecen haber cambiado de bando, aunque quizás sea posible que sus adversarios, como los llama él, decidieran aprovechar también las crisis para darle la batalla usando empresas especializadas en la guerra cibernética.

Lo cierto es que la lluvia de memes se ha cebado sin piedad en López Obrador, aprovechando, hay que decirlo, algunas de sus actitudes y frases desafortunadas, como el desdén a las reglas de la sana distancia aconsejada por sus científicos en que confía ciegamente; el uso de escapularios, tréboles de cuatro hojas y billetes de dos dólares como amuletos; los exhortos a seguir en la calle cuando le dicen lo contrario, pero también las zalamerías del doctor Hugo López Gatell sobre su “fuerza moral”, su confesión de que “es un honor estar con Obrador (porque) más allá de afinidades ideológicas… me motiva y reconforta… que diga (que) `nos vamos a llevar por criterios técnicos y lo haga´”, y hasta la insinuación de que sería conveniente que el Presidente se infecte para que se vuelva inmune al coronavirus, como ocurre hoy al primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, que ya dio positivo y propugnaba la iniciativa de que el 60 por ciento de los británicos se expusieran al contagio para conseguir inmunidad.

La politiquería y la lluvia de memes hacen menos pesado el tedio del encierro voluntario a que los mexicanos nos sometimos antes que la autoridad lo ordenase para romper la cadena del contagio de la pandemia, y de alguna manera hacen balanza con su ingenio burlesco al pronóstico de tiempos apocalípticos que viviremos en breve.

Somos vecinos de Estados Unidos, el país que ya supera a China e Italia en contagios comprobados, aunque no en fallecimientos, por lo que nos resulta casi imposible creer al subsecretario López Gatell que, entre muchas otras cosas, sostiene que el cierre de las fronteras no impediría el contagio masivo en nuestro país aunque los gobernadores de las entidades fronterizas lo estén exigiendo.

Los memes nos distraen del pronóstico de 12 instituciones financieras, entre nacionales e internacionales, sobre el desplome apocalíptico de la economía mexicana.

La más optimista, Goldman Sachs, la coloca en -1.6 y la más catastrofista, JP Morgan, profetiza -7.0. El promedio de decrecimiento sería de 3.76.

Insisto, es de justicia registrar que López Obrador y sus colaboradores no estaban preparados para el coronavirus y la guerra de los precios del petróleo.

Por lo pronto, el peso vive sus peores momentos históricos ante el dólar.

¿Quién en su sano juicio cuando toma el poder incluye entre las contingencias que pudieran presentarse durante su gobierno dos problemas de la magnitud que estamos viviendo, pero que además lleguen casi al unísono y, por si fuera poco, copulen?

LO URGENTE, GARANTIZAR EMPLEO

Al igual que Enrique Peña Nieto no fue responsable de la desaparición de los 43 ni de la caída de los precios petroleros, pero si del mal manejo mediático del caso de la “casa blanca”, López Obrador tampoco lo es de la irrupción del Covid-19 y de la guerra petrolera que ha afectado de gravedad a la economía, pero sí de lo que haga el gobierno para que salgamos avante de la doble contingencia.

Ahora sus prioridades no son garantizar la perpetuidad de la 4T ni la construcción contra corriente, al costo que sea y sólo por amor propio, de sus obras “faraónicas”, como el Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas. Tampoco, como hacen los conquistadores, destruir lo existente para sobre las ruinas edificar su propio paraíso.

Lo urgente es evitar la mayor cantidad de fallecimientos y garantizar que la población no sufra desempleo y tenga capacidad de superar la pandemia de la mejor manera posible.

Ya después vendrá el tiempo de pensar en las grandes obras, de ganar las elecciones en el 2021 y mantener la Presidencia en el 2024.

Como propuso en campaña y le fue aceptado, López Obrador fue electo para combatir la corrupción y cambiar el régimen, pero también para afrontar con éxito lo imprevisto como no pudieron hacerlo sus antecesores.

A él tocó la mala fortuna que Rusia y Arabia Saudita declarasen irresponsablemente la guerra petrolera en plena pandemia, como no ocurrió ni en tiempos de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Por tal razón, si saca adelante al país ingresará por mérito propio, con 4T o sin ella, a los libros de historia de la forma en que lo ha soñado desde la juventud, como el héroe patrio del siglo XXI, pero si la doble adversidad lo supera, lo menos importante será la forma en que lo traten los historiadores, sino la ruina de país que entregará a su sucesor.

Está en manos del Presidente aprovechar la doble oportunidad que la vida le presentó para mostrar lo mejor de él, porque sólo para eso fue electo.

Por lo pronto, su pueblo lo empezó a hacer mucho antes que su gobierno reaccionara.