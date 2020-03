En Badiraguato, AMLO rompe reglas de Salud

No es tema fácil de tratar porque la reacción inmediata del Presidente López Obrador a cualquier comentario es ser víctima de los conservadores pretensos de querer aislarlo para arrebatarle la conducción del país, pero es irremediable preguntarse qué lo empujó a ir hasta la camioneta en donde estaba la madre de Joaquín Archibaldo Guzmán y saludarla de mano mientras otra persona de la tercera edad lo tocaba por la espalda.

Lo sorprendente no es porque se trate de la mamá de El Chapo, sino del rompimiento voluntario de las recomendaciones insistentes de los científicos a quienes encargó la lucha contra el coronavirus, en el sentido de mantener la sana distancia para evitar la propagación comunitaria del virus.

El video que circula en las redes sociales no permite entender por qué el mandatario se sintió obligado a caminar hasta el vehículo de doña Consuelo a estrecharle la mano y pedirle no descender pues ya recibió su carta.

Supongo que fue por cortesía como lo haría con cualquier otra persona de la tercera edad, sin importar madre de quien sea, sin embargo, las escenas se prestan para todo tipo de conjeturas, de las cuales la única importante es por qué no guardó la sana distancia con la señora y la persona adulta de sombrero que manoteo incluso para que no lo molestase el ayudante que le pedía no acercarse al Presidente.

A la hora que circuló el video los especialistas de la Secretaría de Salud (al parecer en domingo descansa el subsecretario Hugo López Gatell) se afanaban en insistir a la población sobre la permanencia en casa y respetar la sana distancia como condiciones únicas para evitar la propagación del contagio.

La gira de fin de semana en Baja California y Sinaloa se ha prestado para todo, en especial para mostrar a López Obrador como insensible a las recomendaciones de sus expertos.

Un video que circuló en redes sociales la noche del sábado lo muestra desdeñando la prueba de temperatura antes de abordar el avión que lo conduciría de Tijuana a Culiacán; una vez en la capital sinaloense, el Presidente hizo circular su versión afirmando que al arribar a tierra a la capital estatal le tomaron la temperatura.

Al día siguiente sostuvo que su supuesta negativa a que le tomaran la temperatura en Tijuana fue en realidad un montaje de un periódico capitalino pues al llegar al aeropuerto de la capital bajacaliforniana le hicieron la prueba de la temperatura que pasó sin problema y que, momentos después, un reportero lo empezó a acosar preguntándole por qué no se queda en casa y no cumple las recomendaciones de Salud.

En su explicación del supuesto aprovechamiento que los conservadores hacen de la pandemia para pretender aislarlo y quitarle la conducción del país, dijo también que “Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, la sana distancia, que estemos en nuestras casas si las actividades no son fundamentales”.

Es decir, precisamente lo que no hizo cuando le dijeron que en una camionera estaba la mamá de Guzmán y quería hablar con él.

Lo único que falta es que el video grabado en Badiraguato también se trate de un montaje.