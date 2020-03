El pecado de Rosario

Sin haber cruzado jamás palabra con Rosario Robles, me pregunto ¿cuál es el verdadero pecado que cometió para que en sorprendente coordinación la Cuarta Transformación se cebe en ella como lo ha hecho el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y el Poder Judicial de la Federación, mediante resoluciones de un juez con innegables conflictos de interés, y lo haga ahora el Congreso de la Unión sometiéndola a juicio político extemporáneo?

El mensaje manuscrito que envió el jueves a sus inquisidores de la Cámara de Diputados, refleja lo que le está ocurriendo: “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna ‘fuerza moral’ puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”.

El mensaje de Rosario no necesita intérprete, pero es bueno preguntarse a qué se refiere cuando habla a los morenos del “miedo que me tienen”. Es obligado especular: ¿qué sabe?

No deja duda en su referencia a la “fuerza moral”, porque así llama el “zar anti-coronavirus”, Hugo López-Gatell, a la del Presidente López Obrador.

Y finalmente, ¿quién tira la piedra y esconde la mano?, es decir, ¿quién, desde el anonimato, la tiene en tres patíbulos simultáneos lista para el sacrificio?

La reacción de la ex titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto ante los savoranolas que la enviaron al quemadero del Senado de la República, me regresó en automático al Campo de Fiore, en Roma, en donde Giordano Bruno fue inmolado en fuego, y me hizo recordar, válgase la comparación, a la reacción del nolano al escuchar la sentencia de sus juzgadores, avalada por el Papa Clemente VIII: “Tal vez tenéis más miedo vosotros al emitir vuestra sentencia que yo al recibirla”.

El proceso de Bruno fue conducido por el cardenal Roberto Belarmino, considerado uno de los hombres más justos de la época, llamado “el martillo de los herejes”; sólo se le escapó Galileo. La Iglesia Católica lo elevó a los altares por su lucha contra la corrupción religiosa.

AHUMADA Y BEJARANO

Pero volvamos al principio: si se tratara de un viejo conflicto amoroso en la izquierda se entendería la saña contra Rosario, pero no hay indicio de que algunos de los jefes de la 4T, la mayoría ex priistas (Andrés, Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, Javier Jiménez Espriú, Ricardo Monreal, etcétera) padezcan ese tipo de pasiones, más bien propias de neoliberales y conservadores, y guardasen rencor a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ex lideresa del Partido de la Revolución Democrática sólo porque hubiese desairado en amores a alguno de ellos liándose con Carlos Ahumada, el empresario argentino que le mostró que hay otra vida más barata, pero que esa no es vida, y cuyo dinero fue fundamental en la existencia del partido que con el tiempo se convertiría en Morena.

Lo más probable, sólo probable, es que la venganza tenga que ver con que Ahumada demostró que, de la corrupción, el cáncer que López Obrador se ha propuesto extirpar de la vida nacional, no se libran ni quienes lo rodearon cuando iniciaba en el gobierno de la Ciudad de México su carrera por la Presidencia.

Por la oficina de Ahumada, dotada de cámaras de televisión que registraban todo, pasaron cuadros emblemáticos de la izquierda lopezobrariana que tomó el poder en la capital de la República; René Bejarano, el más conspicuo.

Para desmentir cualquier cruzada contra la corrupción están los videos que exhiben al entonces coordinador de la diputación capitalina perredista echándose a la bolsa los dineros, pocos o muchos, pero eso sí, con todo y ligas, del empresario argentino. Bejarano venía de ser secretario particular de López Obrador en el gobierno de la capital de la República y coordinador de su campaña política. Nunca se supo bien a bien a dónde fueron a parar esos billetes; tampoco si se trató de un préstamo reintegrado con el tiempo, ni con qué frecuencia los recibía.

En abundamiento, ya en la cárcel por la “estafa maestra” cometida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles fue sentenciada a pagar 400 millones de pesos que presuntamente Ahumada le prestó en 2003 para financiar al PRD, precisamente a la mitad del gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal.

No olvidemos que ella sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas y entregó el gobierno a Andrés Manuel quien, sin reunir los requisitos mínimos exigidos por la ley para ser elegible, pues tenía su residencia en Tabasco, pudo ser candidato solo porque el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, ordenó a sus operadores ayudarlo a brincar el obstáculo bajo la premisa de “es como yo, empezó desde abajo”.

Conforme al pleito jurídico por los 400 millones, Ahumada habría usado algún documento que Rosario firmó en blanco en 2003 cuando confiaba en él, sin embargo, el Ministerio Público no pudo probar los delitos de fraude y falsificación de documentos, y ahora la ex presidenta del PRD está obligada a devolver ese dinero al empresario.

“Como haiga sido”, diría el clásico, lo cierto es que todo indica que el dinero fue usado para financiar a aquel PRD que sentaba las bases para nunca más dejar de gobernar a la capital de la República y que ahora, convertido en Morena, gobierna al país y está en plena construcción de los cimientos para permanecer en el poder dos o tres sexenios más.

Está claro que Rosario fue la pieza fundamental del perredismo para convertir a la capital de la República en la base de su lanzamiento nacional. No sólo fue puntual en las frustradas aspiraciones presidenciales de Cuauhtémoc, sino que ayudó a Andrés Manuel ganar las primeras elecciones en su vida de eterno candidato.

Y APARECE DELGADILLO PADIERNA

¿Qué pecado es entonces el que le cobran?

No apestó para el perredismo cuando su hombre de entonces era el inagotable financiero de la nomenklatura izquierdista, y es improbable que el odio, la palabra se escucha horrible, pero es la adecuada y ella la usa, surgiera cuando dio el paso para convertirse con Enrique Peña Nieto en funcionaria fundamental de un gobierno priista.

¿Quizás la ofensa mayor ocurrió cuando, acompañada por Ahumada, el ex Presidente Carlos Salinas colocó una de sus bandas tricolores sobre su pecho, insinuando que podría ser la primera mujer, y de izquierda, en llegar a la Presidencia?

Elementos sobran para una novela de Corín Tellado o para algunos de los culebrones antiguos de Televisa que llevaban de primera figura a Thalía y que podría titularse “El odio en tiempos del coronavirus”, pero dejando atrás la frivolidad es obligado sospechar que hay mucho más en el fondo de la crueldad con que el morenismo se ha ensañado con su ex dirigente cuando vestía de amarillo y negro.

La crueldad es innegable.

En complicidad con el Poder Judicial de la Federación, Rosario cayó por “casualidad”, porque la computadora lo decidió aleatoriamente, en las manos del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino, por mera casualidad, de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano.

Si las casualidades existen, es imposible no sospechar que por el parentesco el juez se brincó la ley y la mantiene en prisión no obstante que, de ser culpable en la “estafa maestra” (desvío de unos 7 mil millones de pesos cuando estuvo en Sedesol y Sedatu), tenía derecho a vivir su proceso en libertad, pues no se trata de un delito grave.

Seguramente fue otra causalidad, pero, pese a que la magistrada Isabel Cristina Porras Ordiozola consideró “inaudito”, pero también incongruente, arbitrario “y alejado de cualquier razonamiento jurídico”, que Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva, inopinadamente decidió mantenerla en la misma situación.



DELGADO Y MONREAL

El jueves, Mario Delgado hizo aprobar en la Cámara de Diputados, con 271 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el juicio político contra Rosario “por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”.

Los legisladores de Morena se apoyaron en los diputados de sus satélites, PT, PVM y PES, y contaron con la ausencia de los panistas, pero también con la complicidad de los priistas que no asistieron a la sesión a apoyar a quien tuvo que ver en la carrera electoral de muchos de ellos en el sexenio pasado.

No se requiere ser adivino ni contar con bola de cristal para tener la seguridad de que Ricardo Monreal ordenará su ejecución en el Senado y que no la defenderán ni siquiera quienes fueron sus compañeros en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Pregunto aquí y allá y no encuentro respuesta a una pregunta tan simple: ¿cuál fue el pecado que cometió Rosario para que la izquierda, ahora transmutada en Morena, la lleve a todos los cadalsos a su disposición sin que haya quien alce la voz para defenderla, ni entre los perredistas que aún mantienen con vida a su partido, ni en los priistas que fueron sus compañeros, pero tampoco en los beneficiarios del dinero de Ahumada cuando estaban en el pináculo del poder perredista?

Pero ahí queda, para quien sea el recipiendario o tenga capacidad de interpretar, su escrito enviado desde la cárcel a los diputados: “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna ‘fuerza moral’ puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”.