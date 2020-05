El dilema de AMLO ante todas las crisis

> A diferencia de otros Presidentes, sólo a AMLO tocó que dos grandes hechos inesperados (coronavirus y desplome de costo del crudo) se convirtieran en obstáculo a su intención de desterrar el neoliberalismo económico del país

Lo ideal sería que el reinicio de la actividad económica nacional no responda a las urgencias de la norteamericana ni a las electorales de Donald Trump, y sí a nuestra realidad inocultable de que, a no ser porque las obras prioritarias del Presidente López Obrador y sus proveedores no han parado, el país está semi paralizado.

El dilema que enfrenta López Obrador es optar por evitar que la propagación de contagios del coronavirus repunte con el inevitable incremento de muertes o que las consecuencias de la parálisis de la economía se ceben no sólo en las clases más vulnerables del país, sino también en las medias que han dejado de serlo a causa del desempleo y falta de ingresos.

En un régimen neoliberal como el norteamericano no cabe el dilema. Trump simplemente se planteó que el relanzamiento de la economía traerá consigo más contagios y muerte, y respondió que sí, pero que ni modo.

Se entiende su lógica: el perjuicio de los menos en beneficio de los más.

El Presidente López Obrador no puede hacerse este planteamiento, no al menos en público porque va en contra de la vocación humanística que pregona, pero si en lo oscuro del cuarto de guerra en el que noche a noche sus expertos le muestran la verdadera realidad del país, no la que, por ejemplo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, platica a su auditorio cada vez más convencido de que no le habla con la verdad, no al menos con toda.

Si nos atenemos al más reciente reportaje de The New York Times, la realidad podría ser un tanto diferente a la de López Gatell: la cantidad de muertes por la pandemia en la Ciudad de México es tres veces mayor a la que reporta la autoridad sanitaria federal, por lo que es posible suponer que el mismo escenario es válido en el resto del país.

Quizás sea por esto que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que antes de política es científica, decidió posponer la celebración del Día de la Madre hasta el 10 de julio y no a una fecha más cercana acorde al aplastamiento de la “curva” del subsecretario López Gatell, el 10 de junio, por ejemplo.

De creer al Times, el gobierno mexicano oculta información o la manipula. Es una acusación muy grave compartida por otros medios extranjeros, como el periódico español El País, a The Wall Street Journal y a The Washington Post.

El subsecretario que ya copió el estilo del Presidente López Obrador reaccionó haciéndose víctima de una conspiración, pues las notas sobre el mismo tema aparecieron en la misma fecha, el viernes, así como la difusión en redes sociales de actores de administraciones anteriores y aspirantes a puestos políticos.

Por lo menos el senador por Guerrero, Manuel Añorve planteó la posibilidad de que comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a aclarar por qué la discrepancia de sus cifras.

Nadie ha dicho que ser Presidente de México o de cualquier país sea fácil.

Escuché de Presidentes en sexenios pasados, que apenas despertaban recibían dos sobres, uno contenía la carpeta de seguridad nacional conteniendo todo lo que había ocurrido en la noche, incluso quién no había dormido en su casa o, en todo caso, en qué cama descansó; el otro, un resumen de la prensa.

Vicente Fox llegó a confesar paladinamente que prefería iniciar el día sin leer periódicos (la leyenda urbana cuenta que su primer alimento por la mañana era una dosis de Prozac), y Enrique Peña Nieto afirmó que ningún mandatario despierta pensando en joder al país.

SIEMPRE EL PETRÓLEO

Sin duda López Obrador no evade la realidad como Fox prefería hacerlo, aunque después de reunirse con el gabinete de seguridad en sus conferencias mañaneras en ocasiones ofrezca la impresión de negarse a aceptar los hechos y se dedique a torear a los pocos reporteros que ocasionalmente se atreven a desentonar del coro dirigido por Jesús Ramírez Cuevas.

De igual forma, creo que al igual que su inmediato antecesor no brinca de la cama pensando en joder al país, sino al contrario.

La cuestión es que llegó al poder dispuesto a cambiarle al país hasta la manera de caminar sin prever, porque ni siquiera él podía hacerlo, que casi apenas iniciando el sexenio enfrentaría dos problemas que actuarían como matrimonio maléfico: la caída de los precios petroleros y la pandemia del coronavirus.

Varios de sus antecesores enfrentaron sus propios problemas relacionados con la caída del precio de los hidrocarburos.

José López Portillo se desvelaba tratando de encontrar la manera de administrar la abundancia, producto del “boom” petrolero, y terminó naufragando por la caída de sus precios.

Vicente Fox vivió la abundancia y nadie sabe en dónde quedó el dinero del alza histórica de los precios de los hidrocarburos.

La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto terminó hecha añicos por el hundimiento de los precios.

Pero sólo a López Obrador tocó que a la pandemia del coronavirus se uniera la caída de los precios petroleros y que ambos se convirtieran en obstáculo a su intención de desterrar el neoliberalismo económico del país.

En este contexto el gobierno se apresta a reabrir la cadena productiva empujado por la realidad nacional, pero más por las exigencias norteamericanas expresadas de una manera diplomática por el embajador Christopher Landau, quien reclamó a México no manejar bien el tema de las cadenas de suministros durante la pandemia.

Cualquiera que sea la razón, parece sensata la vuelta paulatina a la normalidad dependiendo de la realidad epidémica de las distintas regiones del país.

El problema es que los números de López Gatell, en los que el Presidente confía ciegamente, están siendo cuestionados no solo por especialistas y periodistas, sino por antiguos titulares del sector salud nacional, como los ex secretarios de Salud, Julio Frenk, Salomón Chertorivsky, Córdova Villalobos y José Narro.

Pero ya se sabe, a sus cuestionamientos no se responde con datos, sino con descalificaciones porque pertenecen a partidos diferentes a Morena, son opositores y, según López Obrador, responsables del cementerio de hospitales que recibió la nueva administración y de la corrupción en la adquisición de medicamentos.

Así que no queda otra que confiar en que los datos con que López Gatell alimenta las decisiones presidenciales no estén equivocados porque va de por medio la vida de muchos mexicanos.

Bienvenida la reactivación económica y el regreso a “la nueva normalidad”, como la llama el subsecretario de Salud, porque el país debe volver a moverse, sea por necesidad propia o de la industria norteamericana.

Entiendo que el dilema no es fácil y que la decisión, al margen del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en torno de quien giran los asuntos más delicados del momento, y del científico López-Gatell, es responsabilidad exclusiva del jefe del Estado Mexicano, que fue electo para cambiar el régimen e instaurar su concepción de Cuarta Transformación, sí, pero también para enfrentar con serenidad y firmeza problemas imprevistos como los que nos traen de cabeza y han costado muchas vidas y, por lo visto, costarán más.