Ataque a García Harfuch, ¿El fin de los abrazos?

>El objetivo del viernes fue el titular de la SSC capitalina, pero el mensaje de la delincuencia fue para el Gobierno Federal

No se trata de aconsejar al Presidente Andrés Manuel López Obrador cómo gobernar, pero después del atentado contra Omar García Harfuch a manos del Cártel Nueva Generación de Jalisco (o de cualquier otro grupo), el Presidente López Obrador haría mal en mantener su política de intercambiar abrazos con el crimen organizado en lugar de balazos, so pena se empiece a hablar, como en el pasado, de Estado fallido.

No cambiar -sólo él y su gabinete de seguridad saben lo que pueden hacer o dejar de hacer porque cuentan con la información necesaria- equivaldría a no entender que el atentado es solo un primer aviso, que los criminales no tienen madres ni abuelas que los regañen y que han declarado unilateralmente la guerra a su gobierno mientras él ha perdido año y medio de su administración combatiéndolos a su manera, atacando las causas de origen, es decir, ayudando monetariamente a jóvenes y a agricultores con la pretensión de evitar que los seduzca el narcotráfico.

Las luces rojas y la alarma deben prenderse y sonar en el Palacio Nacional porque García Harfuch podrá ser sólo el jefe policíaco de una entidad de las 32 que conforman los Estados Unidos Mexicanos, pero la realidad es que no se trata de un personaje común. Y no porque vino a añadir lustre a la dinastía a la que pertenece (hijo de Javier García Paniagua y nieto del general Marcelino García Barragán), sino por ser el guardián de la seguridad en la Capital de la República, en donde se asientan los Tres Poderes de la Unión.

Él fue el objetivo del viernes, pero pudo serlo cualquier miembro del gabinete de seguridad del gobierno federal o las cabezas de los poderes Legislativo y Judicial, incluso, si se me permite la exageración, el mandatario.

El mensaje es inequívoco porque Omar es además el jefe de la policía de Claudia Sheinbaum, el personaje político de la Cuarta Transformación más cercano al Presidente, mucho más que los priistas conversos en izquierdistas después de que los poderes sexenales triunfadores los obligaron a desertar en busca del crecimiento político que encontraron en los partidos de izquierda.

Si el Presidente no detiene su andar incansable en campaña electoral para contar hasta 10 y respirar con profundidad y analizar a fondo lo que ocurría el viernes en las Lomas de Chapultepec mientras él hablaba en Morelia de crimen organizado con el gabinete de seguridad, se perderá en el bosque mirando a un árbol solitario.

Y tan está a la vista que todo indica que no hay intención de cambiar de estrategia que su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ya anunció que el Presidente no fortalecerá su seguridad, seguramente porque sigue confiando en el pueblo, como si los criminales que atacaron a García Harfuch no pudieran considerarse pueblo.

Se entiende que bajo la premisa de “no somos iguales”, López Obrador se resista a encabezar el tercer episodio de la guerra contra el crimen declarada por Calderón en 2006 y continuada tardíamente por Peña Nieto, pero no se entiende la permanencia de sus estrategias evangélicas y humanitarias cuando en su sexenio también se puede hablar de temporada de zopilotes porque ha igualado y hasta superado los números criminales de los dos sexenios anteriores, con el agravante de que ahora no estamos en guerra.

Es escalofriante el recuento de los acontecimientos criminales de las semanas anteriores al atentado contra el jefe de la policía capitalina. Podríamos hacer una recopilación exhaustiva de lo ocurrido en Guanajuato, Colima, Guerrero y otras entidades, pero mencionemos solo el más reciente: Tres horas después del episodio en Las Lomas de Chapultepec, 14 cadáveres fueron encontrados en Fresnillo, Zacatecas.

URGE CAMBIAR ESTRATEGIA

Pero mientras el Presidente decide si cambia o mantiene su estrategia de seguridad, los demás no podemos perdernos en el anecdotario.

El atentado contra García Harfuch fue antecedido por filtraciones periodísticas de lo que se habla en el gabinete de seguridad, un ente que suponíamos impenetrable. Hace tiempo que circula en medios de comunicación la versión en el sentido de que estaba en preparación un atentado contra personajes claves de la 4T, como Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, Santiago Nieto y, desde luego, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

Todos ellos tienen en común que comparten la sed de venganza del jefe del CNGJ, ya sea porque García Harfuch le ha asestado golpes severos desde que fue director de Investigación de la Policía Federal y encabezó la Dirección de Investigación Criminal de la PGR y de la Fiscalía General de la República y ahora como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México; el secretario de Relaciones participó en la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera, alias “El Menchito”, hijo del líder del cártel, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha golpeado su estructura económica.

Resulta un tanto difícil entender que lo platicado al Presidente sobre la seguridad nacional sin más testigos que las cuatro paredes del recinto en donde se reúne el gabinete de seguridad, termine en manos de periodistas.

Quizás sea mera anécdota y como tal debamos desecharla porque nos llevaría a suponer que hay un soplón en el grupo que habla con el Presidente a partir de las 6:00 de la mañana de lunes a viernes, lo que no deja de ser inquietante.

Lo cierto es que el destino quiso que la versión se confirmara en la persona del titular de la SSC de la capital de la República y que, antes de ingresar al quirófano fuese él quien identificara al CNGJ como autor del atentado en su contra.

No imagino a otro funcionario de este o anteriores sexenios, quizás sólo al finado José Luis Santiago Vasconcelos, ocupado como él, antes de ingresar al quirófano, enviando a sus agresores el mensaje de saber quiénes atentaron contra su vida y asesinaron a dos de sus amigos y compañeros de trabajo.

Al ordenar el twitter estaba consciente de que “El Mencho” o quien maneje al CNGJ sabría leer el mensaje: sé quiénes son y voy por ustedes.

Sólo alguien en cuyas venas circula la sangre de don Javier y don Marcelino puede actuar así.

Habrá que esperar su convalecencia y reincorporación al servicio, pero mientras reinicia el combate que mantiene con el CNGJ desde hace años, importa conocer la lectura del gobierno federal de un acontecimiento que se convirtió en noticia mundial.

Insisto, el objetivo del viernes fue García Harfuch, pero el mensaje del crimen organizado fue para el gobierno federal porque la desmesura del CJNG es tanta que lo llevó a ofrecer una demostración de poder realizando un ataque de estas dimensiones en la capital de la República, como en el sexenio pasado lo hizo al derribar en Jalisco un helicóptero con un fusil Barret.

Ni quien ponga en duda las buenas intenciones de López Obrador al intentar acabar con el crimen organizado de manera diferente a sus antecesores, pero debe entender que los capos leyeron mal su mensaje y suponen debilidad en su gobierno e incluso complicidad con el cártel sinaloense, de lo contrario no se habrían atrevido a atacar al jefe de la policía de la capital de la República.

Lo ocurrido a García Harfuch no es un caso aislado; quizás sólo sea el más espectacular por el personaje, el operativo, el armamento utilizado y la zona en que ocurrió, como la demostración de poderío de los sicarios sinaloenses que para obligar la liberación de Ovidio, el hijo de “El Chapo” Guzmán, amenazaron con masacrar a 200 familiares de militares, pero es parte de una cadena de hechos que delatan un permanente reto criminal al Estado.

Ignoro cual sea la respuesta que se le debe dar, pero se requiere que sea pronta y expedita.

Ya es buena señal la aprehensión de varios de los implicados y del supuesto autor intelectual del atentado, José Armando Briseño, a quien se identifica como jefe de sicarios del cártel en Tonalá, Jalisco, y se vincula con el asesinato de dos extranjeros en un restaurante de comida chino en la Plaza Artz, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Briseño habría sido quien contrató a los sicarios, 12 de los cuales fueron detenidos tras el ataque; dos más fueron aprehendidos en Atlacomulco cuando huían, y otros dos en Tláhuac, junto al autor intelectual a quien se apoda “El Vaca”.

Pero estas aprehensiones son producto de la rapidez y eficiencia con que reaccionaron las policías de Claudia Sheinbaum y del gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

Lo que importa conocer es la política de Estado que el Presidente dispondrá a partir de este episodio que vino a constituirse en verdadero parteaguas que causalmente ocurrió cuando López Obrador mostraba su entusiasmo por su viaje a Washington, en donde seguramente Donald Trump le pedirá cambiar de rumbo en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, al margen de lo que pueda pedir o exigir el mandatario norteamericano, parece que llegó el momento de poner punto final a la política de abrazos y no balazos, por insostenible.