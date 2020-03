AMLO, a mostrar que es hombre de Estado

Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad ineludible de demostrarnos a los mexicanos de qué está hecho.

De las decisiones que tome para contrarrestar o paliar, al menos, los efectos de la crisis originada por la pandemia del coronavirus y la guerra de los precios del petróleo, dependerá su agigantamiento como jefe del Estado mexicano o pasar a formar en la fila de sus antecesores que no pudieron con momentos de igual o menor gravedad, además de resignarse a que la historia se revierta y, en franca imitación a su estilo, su sucesor justifique sus fallas u omisiones e intente acrecentar su popularidad echándole en cara no haber estado a la altura de la emergencia que le tocó vivir.

Ahora sabremos si es el hombre de Estado capaz de sacar a un país de una de sus peores crisis o sólo el infatigable agitador de masas que repite sin cesar el discurso ya desgastado sobre su devota entrega al pueblo, su disposición a hacer solamente lo que éste diga, y a explotar hasta la saciedad en el púlpito mañanero la corrupción de sus adversarios del presente y del pasado.

Hasta hoy, el Presidente sigue siendo un misterio como gobernante.

Con casi 16 meses en el poder no ha dejado de ser el predicador de campaña electoral que conocemos de 12 años atrás o más; ha puesto en marcha los programas destinados a ampliar su base electoral (la entrega de dinero en efectivo a sus seguidores y a los que, si no lo eran, ya lo son) y emprendió la construcción de algunas obras emblemáticas, tres en concreto, cuya viabilidad los expertos ponen en duda.

Ha sido casi año y medio en el que, a través de su conferencia mañanera cotidiana y de sus giras electorales de fin de semana por el interior del país, ha concretado la acción de gobernar a descalificar a quienes se fueron y ya no le representan peligro político o electoral, pero si le significan puntos en las encuestas de su popularidad, por cierto, en caída.

Y, claro, aprovechando su control del Poder Legislativo por la abrumadora mayoría de Morena y la debilidad de una oposición asustada por su pasado corrupto, ha enviado al diablo, mediante reformas constitucionales, a las instituciones creadas por quienes le ganaron las dos elecciones anteriores, o infiltrado en los órganos reguladores a personajes que en tiempos normales no servirían ni para cargar los portafolios de aquellos a quienes suplieron.

Y en una estrategia para perpetuar a Morena en el poder tanto como sea posible, se va apoderando paulatinamente del Poder Judicial de la Federación con adictos a su causa que, se debe reconocer, cumplen el perfil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pronto lo hará con el árbitro electoral, el INE, como ya lo ha hecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

CAMBIO DE GUIÓN

Pero hoy la realidad global, manifestada en pandemia y en guerra de precios de las potencias petroleras que han puesto al mundo financiero de cabeza, lo obliga a despojarse, al menos momentáneamente, del personaje que ha dominado la escena mediática y política mexicana de los últimos 14 meses y a convertirse en el jefe del Estado que debe hacer frente a un crisis cuyas consecuencias pudieran ocasionar daños que influirían negativamente, entre muchas otras cosas, en la permanencia de su proyecto.

Pecará de optimista quien niegue que el país vive momentos de emergencia no previstos en el guión de la luna de miel de la Cuarta Transformación, y que nada tienen que ver con el histórico bono democrático de más de 30 millones de votos con que Andrés Manuel López Obrador ingresó al poder.

En estos momentos de emergencia, el país espera que su dirigente, sin dejar de ser quien es ni exigirle renunciar a sus peculiaridades, esté a la altura de las circunstancias.

Sería aberrante culparlo de la irrupción de la pandemia del coronavirus, nadie se ha atrevido a hacerlo; igual sería reclamarle no prever la guerra de precios del petróleo. Pero el país sí puede exigir que la respuesta a ambos factores externos sea seria, apegada a la realidad y no tomada con voluntarismo, ocurrencias, motivaciones ideológicas o sin el concurso de los expertos.

La emergencia que vivimos no necesariamente obliga a López Obrador a cambiar de metas, si acaso a mudar estrategias para conseguir lo que parece su misión última, ingresar a la historia al lado de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas, por lo menos.

La emergencia no admite, sin embargo, el populismo ni medidas traumáticas como las adoptadas por algunos de sus antecesores que sufrieron problemas similares, si se quiere menos graves porque la caída de los precios petroleros no les llegó acompañada de pandemias, como es el caso.

Antes que López Obrador, quizás el más populista de los mandatarios mexicanos, con ansias de figurar en los libros de historia, fue José López Portillo; no en balde se proclamaba a sí mismo “el último Presidente de la Revolución”, un título que quizás también gustaría a Andrés Manuel.

Lo tenía todo, presencia y un verbo insuperado por sucesores y antecesores que lo llevó a acuñar frases que contagiaban su emoción, como aquella doble petición de perdón “a los desposeídos y marginados” en su toma de posesión, cuando creyó que les podría hacer justicia, y en su despedida, después de su magno fracaso.

Pero también acuñó frases hilarantes como su promesa incumplida de defender el peso como un perro.

Como López Obrador, poseía un gran dominio del escenario. ¿Cómo olvidarlo enjugándose las lágrimas en la Cámara de Diputados prometiendo que los banqueros no volverían a saquearnos?

Sin igual para la retórica, don Pepe, era capaz de dictar conferencias sobre socialismo en Moscú y enfrentar con dignidad al Congreso norteamericano: “Significamos dos experiencias históricas distintas en la concepción de lo que en su tiempo fue un nuevo mundo. Ustedes constituyen una poderosa unidad política. Y es difícil ser fuerte. Nosotros distamos mucho de ser poderosos. También es difícil ser vecino de alguien tan fuerte. Hay dos riesgos graves: uno, la arrogancia, fácil pero estéril; otro, la sumisión, fácil pero abyecta… Hemos escogido el camino difícil de la dignidad, fundada en la libertad, que queremos mantener, y en la responsabilidad, que deseamos asumir. Ese camino me ha traído ante ustedes”.

Lo tenía todo y de sobra, como ningún Presidente, pero cuando cayó el precio del petróleo, a pesar de contar con el mejor director de Pemex de la historia, Jorge Díaz Serrano, sus cercanos le aconsejaron no ajustarse a las circunstancias. Aún recuerdo a José Andrés de Oteyza en la Cámara de Diputados prometer que con el tiempo harían cola quienes se negaban a comprarnos el aceite al precio fuera de mercado que persistimos en mantener.

Lo que siguió fue la debacle y a esta, la estatización bancaria, y luego todo lo que ya sabemos hasta desembocar, sexenios después, en el triunfo de López Obrador entre muchas otras causas, gracias a la caída de los precios del petróleo en el gobierno de Enrique Peña Nieto que pulverizó su reforma energética que, según sus cálculos, significaba la panacea.

En ningún orden de la vida el “hubiera” existe, pero sin la caída de los precios del petróleo en las plazas públicas permanecerían estatuas de López Portillo y Peña Nieto; en cambio, sólo quedaron las demoledoras campañas negativas de prensa que, como en el caso de don Pepe, le enderezaron los ex banqueros, y las que los priistas y, desde luego la Cuarta Transformación, emprendieron contra Enrique.

LLOVIENDO SOBRE MOJADO

Terrible prueba ha puesto la vida a Andrés Manuel; mayor, quizás, a las de sus antecesores, porque a la caída de los precios del petróleo le aunó la pandemia del coronavirus.

Se trata de dos frentes que han provocado el caos global con las consecuencias lógicas para la economía mexicana y para una administración en la que los colaboradores del Presidente han desaparecido convenientemente, con excepción del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Confiemos en que por los días que dure la crisis el Presidente deje en su departamento al personaje a que nos tiene acostumbrados e imagine un poco lo que haría y diría Winston Churchill en una situación similar. Ahora no caben las culpas al pasado e identificar conspiradores de derecha, conservadores y fifís. Se trata simplemente de tomar las riendas del gobierno, y ya después, cuando todo vuelva a la normalidad, regresar, si se quiere, al tedio de las mañaneras y a los lugares comunes que solazan a la clientela presidencial que, en cualquier circunstancia, le es leal.

Los demás, necesitamos en todo tiempo, aún sin crisis como la que vivimos, al jefe de Estado que López Obrador puede ser, si se lo propone. Así y solo así, aseguraría su lugar en la historia. Eso sí, previo llamado a la reconciliación y a la unidad nacionales.

Y con ello, sin duda recuperará y acrecentará la popularidad.