SOCAVÓN ANUNCIADO; LA SCT DESESTIMÓ ADVERTENCIAS

¡Santas lluvias, que sirven de justificación para quien lo necesite..! Así lo vimos en la explicación de Miguel Ángel Mancera Espinosa en las inundaciones de la CDMX, que, además, sirvieron para pedir la friolera de ¡10 mil millones de pesos..! para evitarlas.

Con ese mismo argumento de “lluvias atípicas” en el cauce hidrológico intentó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, “explicar” el socavón en el Paso Express de la carretera de Cuernavaca, construido por Aldesa.

Aseguran en Protección Civil de Morelos que los funcionarios de Graco Ramírez Garrido se cansaron de reportar fallas, a la SCT, en la plancha asfáltica -además de los vecinos de Chipitlán, según documento entregado el pasado 3 de julio-, amén de que señalaron tuberías en el subsuelo y el reblandecimiento de la placa, y la aparición de árboles de grietas.

Tristemente, el “error” costó la vida de padre e hijo que circulaban a las 6 de la mañana, y para tratar de alivianar la pérdida, el titular de la SCT agregó una compensación al seguro carretero y de la constructora, además de deslindar responsabilidades ante la ley.

Pregunta: ¿Por qué el nombre de Paso Express, en lugar de Paso Exprés..?, una mezcla de anglicismo en la misma frase que denota ignorancia del idioma; el propio Ruiz Esparza así lo señala en Twitter y aparece en el sitio oficial http://pasoexpress-cuernavaca.com/, con logotipos de la SCT.

MIENTRAS EN MÉXICO RENUNCIA COMITÉ CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN, EN BRASIL, 9 AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL A LULA

Mientras, en Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es sentenciado a 9 años y medio de cárcel por corrupción, implicado en una red que operó en Petrobras, en México renuncia el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción.

Las tácticas dilatorias del Senado de Pablo Escudero Morales, y las maniobras de las bancadas del PRI, de Emilio Gamboa Patrón, y de Carlos Puente Salas, del PVEM, fueron la gota que derramó el vaso y el comité aventó la toalla después de insistir en la designación del fiscal anticorrupción.

Comentan: “Sin un fiscal anticorrupción NO puede arrancar el Sistema Nacional Anticorrupción, así que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias que actualmente se procesan, como el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada”. Querer es poder; en el fondo NO se quiere.

VICENTE FOX, DE BOCÓN A PEOR EMPLEADOR

De acuerdo con el comparativo de las cifras del empleo, con toda seguridad, el ex presidente panista Vicente Fox Quesada multiplicará su amor por la administración de Enrique Peña Nieto.

Y es que el guanajuatense apenas alcanzó la raquítica cifra de 133 mil empleos en su sexenio, sin contar a los hijos de Marta Sahagún, mientras Peña Nieto registra más de 2.8 millones y todavía falta acumular el último año en el conteo.

Lo cierto es que el de San Francisco del Rincón rompió récord negativo en ese rubro; su antecesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, creó 1.34 millones de trabajos, y Felipe Calderón Hinojosa 1.1 millones, así que los gobiernos panistas quedaron a deber a los trabajadores mexicanos.

