Regresando a la nueva normalidad

¿Realmente habrá una luz al final del túnel? La realidad no parece ser tan sencilla como afirma la 4T

> Derivado de la pandemia el sector privado se ha visto envuelto en la adaptación de nuevos métodos de trabajo. Y no se puede dejar a un lado el factor psicológico que la cuarentena a dejado en miles de mexicanos.

Desde que el presidente López Obrador anunció el regreso a la nueva normalidad, garantizando las libertades, de manera cuidadosa y gradual, los mexicanos comienzan a vislumbrar una luz al final del túnel del confinamiento. ¿Realmente habrá una luz? La realidad no parece ser tan sencilla como afirma la 4T.

Por dar un ejemplo, hasta la fecha existen muchas cifras y datos que no han sido corroborados de manera correcta en materia de contagios, y las cifras oficiales chocan y se contradicen.

Por la parte del Gobierno Federal únicamente se cuenta con diagnósticos corroborados, mientras que en otras entidades del país, como el caso de la CDMX, se pueden dar cifras con las que se incluyen casos confirmados y sospechosos.

Al momento de la redacción de este artículo, en la cuenta de Twitter del subsecretario Hugo López-Gatell se cuentan con estas cifras oficiales; “Al 14 de mayo de 2020 hay 42,595 casos confirmados, 10,057 confirmados activos y 26,746 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 86,591 negativos, 4,477 defunciones confirmadas, 420 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 155,932 personas”.

En tanto medios internacionales, como el diario estadounidense The New York Times, afirman que el gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por el diario.

De acuerdo con lo publicado por el diario, solamente en la CDMX se han tabulado más de 2,500 muertes adicionales causadas por el Covid19, que contrastan con los datos del gobierno federal.

Incluso ex funcionarios del gobierno federal como el ex secretario de salud José Narro Robles, a través de su cuenta de Twitter @JoseNarroR, el pasado 6 de mayo comentó: “Con los datos de @HLGatell, llegar a los primeros 6,500 casos positivos de #Covid_19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevo 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6,500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?”.

A lo anterior, el presidente López Obrador defendió su posición: “Respeto esas posturas, pero tiene que ver con los intereses políticos, partidistas, todos ellos (José Narro y Julio Frenk) estuvieron en gobiernos opositores a nuestro movimiento y yo creo que ya los mexicanos saben quién es quién”.

El tema del empleo, será algo fundamental dentro del regreso de la nueva normalidad. De acuerdo con las cifras que arrojó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril de 2020 se destaca la pérdida de más de 555.000 puestos formales. Contrastante con la información del gobierno de la 4T que afirma que en los próximos nueve meses se lograrán crear 2 millones de empleos -suponemos que formales- ya que no se cuenta en México con otra forma de medir el crecimiento del empleo en nuestro país. La realidad es que en nuestro país día a día se pierden más empleos formales, se incrementa el empleo informal y desde que en nuestro país se mide el empleo, jamás en la historia se han creado 2 millones de empleos, la única vía posible para el gobierno federal alcanzará estás cifras sería a través de la suma de sus programas sociales y contabilizando a los beneficiados como empleos.

Otro reto para la nueva normalidad que se viene a partir del mes de junio representará un nuevo desafío para el sector empresarial. Derivado de la pandemia el sector privado se ha visto envuelto en la adaptación de nuevos métodos de trabajo, la proporción del equipo de trabajo para el llamado teletrabajo y el tema del pago de salarios que ha sido todo un dilema si al trabajador se le debe pagar completo por su jornada laboral en su casa o pagar una cantidad inferior por el hecho de que el trabajador no se encuentra físicamente en su lugar de trabajo, el tema de la disponibilidad se ha vuelto algo muy debatible pues difícilmente se respetan las 8 horas de trabajo establecidas por la ley, ahora los empleados deben estar conectados con sus equipos y disponibles en sus dispositivos móviles todo el tiempo. Será difícil retornar al ambiente de trabajo regular y eliminar estos nuevos hábitos que el sector empresarial ha desarrollado con sus trabajadores.

En materia de educación, el retorno a las aulas tras la suspensión de clases presenciales, sólo ocurrirá cuando el semáforo de actividades permitidas se encuentre en verde, en el cual ya no hay restricciones para las actividades y la apertura total, se estima que ocurra en junio, aunque existen discrepancias si el retorno será en su totalidad o será de manera gradual. A su vez, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, descartó que por la pandemia de covid-19 esté en riesgo el ciclo escolar, pues aseguró que las escuelas ya llevan un avance de 73 por ciento de los contenidos, al iniciar el receso por la emergencia sanitaria, y en consecuencia se piensa en salvar el año escolar.

En materia económica, los números no son alentadores, entre los ajustes que presentan JP Morgan o Citibanamex, el terreno es negativo y se encuentra por debajo de -5% con ajustes de entre 8.4% a 9.6%. Sería prudente comenzar a estructurar un plan de recuperación económica, aunque como se ha visto entre lo que se dice en Palacio Nacional, la SHCP y las calificadoras, difícilmente se podrá llegar a tener un plan estructurado y cercano a la realidad.

No podemos dejar a un lado el factor psicológico que la cuarentena a dejado en miles de mexicanas y mexicanos.

El factor de “encierro” para muchas personas no ha sido sencillo, la sensación de no tener libertad afecta a la salud y buscar apoyar a las personas con asesorías, consultas económicas o gratuitas por parte del personal encargado de este importante sector de la salud, son un tema que deberá darse enfoque ahora en esta nueva normalidad.