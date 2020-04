Los ‘otros’ síntomas

Es una realidad, el COVID19, llegó para hacer un parteaguas en las relaciones internacionales y en el manejo de las políticas públicas de salud en todos los gobiernos del mundo.

Las decisiones que se han tomado hasta el momento escuetas o nos dejan insatisfechos, nos piden que hagamos pruebas, que nos quedemos en casa y que nos lavemos las manos con agua y jabón, así como gel antibacterial cada 5 minutos.

Una vez que pase la pandemia y los índices comiencen a bajar, se debatirá por muchos años las estrategias de implementación de los gobiernos, más aún la debacle económica posterior a la pandemia que afectará a más de una economía con recesiones económicas que tardarán muchos años en subsanar.

La coyuntura que está viviendo el país actualmente es aterrador, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), se tiene pronosticado que al menos cerrarán un millón de negocios en el país a causa del COVID19.

Las medidas sanitarias necesarias para la contención de la pandemia están generando efectos negativos importantes sobre la actividad económica, la disrupción de las cadenas de suministro a nivel global, mayor incertidumbre, así como volatilidad en los mercados financieros en todo el mundo.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó este jueves su previsión de crecimiento para 2020 de un rango entre el 1,5 % al 2,5 % a otro entre el -3,9 y el 0,1 %, según el documento “Pre-Criterios 2021”.

Este organismo explicó que las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura “tienen un elevado nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de la pandemia”, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía mexicana.

La Cámara Americana de Comercio, no coloca las perspectivas económicas en un mejor aspecto para nuestro país, estiman un pronóstico del PIB de -11.0 a -8.0%, una inflación de entre 4.7 a 3.5 y una pérdida de empleos formales acordes con el IMSS de entre -400 a -200 u el tipo de cambio peso – dólar volátil de entre 25 a 22 pesos por dólar norteamericano.

Uno de los posibles resultados posteriores al COVID19, será la exigencia ciudadana a sus gobernantes en materia de prevención y resultados para tratar temas de tal magnitud, dado que ningún negocio Mipyme -tampoco los grandes corporativos- mantiene actualmente un esquema de paralización parcial o total de sus actividades económicas, no existe una manera sencilla de resolver esta situación. La única opción que debemos evitar es los despidos masivos, eso no resolverá el problema y solamente aumentarán los índices de inseguridad y delincuencia, así como un aumento considerable de la economía informal, generando mayor cargo tributario a la Pymes que sostienen a este país y que actualmente la 4T, no busca dar tregua en el pago de impuestos.

Otros síntomas relevantes que se han comenzado a ver a partir de los efectos del coronavirus son que las industrias tradicionales de nuestro país se han visto seriamente perjudicadas y otros bienes y servicios comienzan a tener su apogeo durante esta crisis, el aprovechamiento de las tecnologías son clave en este momento de crisis.

Sectores que se han visto – y se verán- seriamente perjudicados son por dar ejemplos el sector turismo, la aviación, el automotriz, la construcción y los bienes raíces, las manufacturas de bienes que no son de primera necesidad.

Sectores que se han visto moderadamente afectados son servicios financieros y bancos, la educación, el petróleo y el gas, y la agricultura. Cuando hablamos de moderadamente afectados, se refiere a distintos países del mundo, el caso de México, sin duda el petróleo y la educación son sectores gravemente afectados.

Los sectores potencialmente beneficiados derivados del COVID19 son el comercio electrónico (e-commerce), las tecnologías inalámbricas, bienes y servicios enfocados en la salud, comida y venta minorista y los servicios médicos.

Ya en otros artículos hemos referido y lo volvemos a reiterar; mantener la economía local y el uso de aplicaciones por internet, serán la clave para mantener la economía a flote, también las pequeñas empresas deberán buscar nuevas formas de hacer negocio y alejarse de la metodología tradicional, usar plataformas como facebook, twitter o Linkedin podrán ser de gran ayuda.

De acuerdo a otros medios de comunicación: “El comercio a través de Internet se ha convertido en un “salvavidas” para que las empresas no terminen la pandemia con los números en rojo. Mientras que el movimiento de transacciones en las tiendas virtuales creció en la mayoría de países de América Latina, otros no dudaron en dar un giro y rescatar ingresos Pareciera que los pasos agigantados que ha tenido la tecnología en las últimas dos décadas dieron sus frutos en medio del caos”.

Es ahora cuando el sector privado deberá buscar cómo mantener la economía a flote, por sus características propias; son fuente de innovación y de cambio de paradigma, que en estos tiempos son muy necesarios.

Mientras tanto el presidente López Obrador, presentará este domingo el Plan de Reactivación Económica, de acuerdo a lo que se filtra en redes sociales y otros medios de comunicación, el plan buscará el 1)Diferimiento del pago de impuestos a aquellas empresas que se comprometan o no a despedir trabajadores; 2) Apoyo a pymes que oscilan entre 6 mil a 15 mil pesos, en pagos diferidos y dependiendo del tipo y tamaño de empresa; 3) pago a proveedores; 4) continuar el pago de pensiones para adultos mayores; 5) Plan Nacional de Desarrollo Energético con apoyo de la inversión privada.

El rescate económico de nuestro país es responsabilidad de todas y todos, no permitamos que los otros “síntomas” de la enfermedad terminen por generar una economía en paciente terminal.