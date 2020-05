El gran proveedor de México: China

>Uno de los mayores productos de importación a nuestra nación se basa en las manufacturas. Se ha vuelto un proveedor significativo de insumos, bienes de capital y bienes intermedios

Pareciera que China ha jugado todas las piezas a su manera en un tablero complejo de ajedrez; para algunos es la teoría perfecta de que China ganó la guerra comercial con EUA lanzando un virus (Covid-19) paralizando por completo la economía de ese país y de paso toda la economía occidental incluyendo a México.

Para otros, la dura realidad de que los sistemas económicos actuales y los sistemas de salud acaban de mostrar en todo el mundo y al mismo tiempo lo que para muchos ya era una realidad: no incluyen a todos, no alcanza para todos y no cuentan con lo necesario para subsistir en el mundo moderno, requieren de una modificación urgente en el mediano y largo plazo, y la pregunta lógica es ¿por qué es necesario?

China sin duda, es uno de los actores -sino el actor más relevante- de lo que va del siglo XXI, la razón es porque a comienzos de siglo, los chinos sorprendieron con sus porcentajes del PIB que registraban crecimientos aproximados del 8 por ciento anual, sorprendió nuevamente al mundo al ingresar en el año 2001 a la Organización Mundial de Comercio (OMC), ser la segunda economía después de los EUA, el fabricante de más de la mitad de las baterías para autos eléctricos en el mundo; y poseer seis de las megaciudades en todo el mundo, son sólo un par de ejemplos para entender por qué China a partir del año 2000 y hasta finales de este año, será un actor muy relevante.

Para México, nuestra economía depende en su gran mayoría del mercado estadounidense, la exportación de materia prima, remesas y el petróleo son un par de ejemplos de nuestra dependencia hacia el mercado en la frontera sur.

Sin embargo, el mercado chino ha buscado de manera estratégica insertarse en nuestra economía, logrando ser el segundo socio comercial de nuestro país con un aproximado de 75 mil millones de dólares, es nuestra segunda fuente de importaciones (representado en un 17.6) y el tercer destino de nuestras exportaciones en el mundo.

Uno de los mayores productos de importación de China a nuestro país se basa en las manufacturas, se ha vuelto un proveedor significativo de insumos, bienes de capital y bienes intermedios que repercuten no sólo en nuestro país, también para la producción de otros insumos en toda América del Norte.

Irónicamente, China es actualmente nuestro segundo socio comercial, pero no contamos con ningún tratado de libre comercio por lo que el comercio bilateral es más restrictivo y no cuenta con los mecanismos necesarios para la protección de propiedad intelectual, solución de controversias, insumos reservados por dar un par de ejemplos.

El país asiático no sólo se ha vuelto proveedor de un sinfín de insumos necesarios para la manufactura de otros bienes que se consumen en el mercado nacional, a su vez, derivado de la pandemia por el Covid-19 por la que estamos pasando; llama la atención que México se ha vuelto gran consumidor de los insumos médicos necesarios para hacer frente a la lucha contra el coronavirus.

De acuerdo con un comunicado oficial de la presidencia del Gobierno de México, “el personal médico y hospitalario es la primera línea de atención a pacientes, por lo que su protección es clave en la estrategia para enfrentar el Covid-19”, es decir, nuestro país estableció un puente aéreo con apoyo del sector privado a través de Aeroméxico -¿y el avión presidencial o aviones del ejército?- que contará con dos a cuatro vuelos por semana para traer insumos médicos, cubrebocas, mascarillas y ventiladores que se requieren en el país.

Equipo médico cabe destacar que el gobierno de México ha comprado al gobierno de aquel país, más como un acuerdo comercial y menos en materia de cooperación internacional como se ha venido diciendo en la información oficial.

Al momento de la redacción de este artículo, se han recibido siete cargamentos con insumos provenientes de China y se tiene contemplado realizar un total de 20.

De acuerdo con la cuenta de twitter del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard @m_ebrard: El primer vuelo el pasado 7 de abril, contó con 10 toneladas de insumos conformado por guantes de exploración y mascarillas KN95, así como lentes de protección entre otros. El segundo vuelo del 10 de abril, contó con 11 toneladas y descargó mascarillas quirúrgicas y cubrebocas. El tercer vuelo del pasado 18 de abril, trajo insumos por 192 mil 400 caretas protectoras, las cuales permitirán al personal de salud del #IMSS enfrentar la emergencia sanitaria. El cuarto vuelo del 19 de abril, contó con insumos por 1,257 cajas con 3 millones de mascarillas quirúrgicas. El quinto vuelo del 23 de abril, proporcionó 84 mil piezas de mascarillas quirúrgicas, 13,400 lentes de protección sanitaria y 120,000 piezas de caretas. El sexto vuelo del pasado 26 de abril, entregó caretas protectoras, 94 m3. El séptimo vuelo el pasado 28 de abril tuvo 57 600 caretas protectoras y 100,000 lentes protectores. 106m3 de equipo de protección para médicos y enfermeras.

Sin duda, han sido varios insumos los que nos han traído desde el país asiático, lo que falta por definir es saber si es producto nacional comprado nuevamente y posiblemente al doble de precio o insumos producidos y exportados directamente de China para nuestro país, que nos queda claro que sería bajo algún tipo de acuerdo comercial ya que la cantidad de insumos provistos no pueden ser de otra forma importados salvo por un contrato que estipule estas cantidades y los tiempos de entrega, debido a que el Covid-19 en China seguramente serían insumos que se requieren de igual forma en su país.

Habrá que seguir de cerca la información oficial que corre sobre estos insumos, ya que hasta ahora no se han mencionado ni el costo o las preferencias comerciales que México pudo ceder con China una vez terminada la pandemia para obtener prioridad en estos productos.