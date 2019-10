Slim provoca nervios

Herrera y la pesadilla que no quiere; ‘¡no disparen; me doy!’; Francisco Vega, como Poncio Pilatos

¿Qué anunciará Carlos Slim en su conferencia de prensa de este mediodía?

…

Indudablemente, nada que ver con la posibilidad de que empresarios mexicanos se atrevan a desafiar la intención presidencial de no permitir la resurrección del NAIM porque hoy puede ser la fecha definitiva para que Santa Lucía ya no tenga impedimentos jurídicos para convertirse en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

…

¿Una inversión lo suficientemente cuantiosa para que el Presidente López Obrador pueda presumir del apoyo de los empresarios nacionales?

…

Probablemente porque no olvidemos que el hombre más rico de México apenas se reunió con el Mandatario. Por lo pronto, todo el mundo se come las uñas.

HERRERA Y LA PESADILLA QUE NO QUIERE

No sabemos cómo, pero quizá la Cámara de Diputados encuentre la almohada “Sognare” ideal que devuelva el sueño a Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, que por ahora padece de “desaceleracionitis oeconomicus”.

…

Y es que ya el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, anda hurgando en el baúl de la Ley de Ingresos 2020 para hacer ajustes y salvar al país de lo que para Herrera sería una verdadera pesadilla, una recesión. Si de por sí dice que la “desaceleración económica es preocupante”…

…

El pero de la tranquilidad nocturna, entonces, está en que quizá llegue al titular de Hacienda, peeero comience desde este fin de semana, o la próxima, en el tálamo de los mexicanos.

…

Y no es para asustar a nadie, pero el también aspirante a dirigir Morena jura que la Miscelánea Fiscal no se mueve, o sea, que no se aumentan impuestos, pero ya ven que cuando el río suena… Además de que La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública advirtió que para el año entrante al Gobierno Federal le faltan algo así como 80 mil millones de pesos. ¡Gulp!

‘¡NO DISPAREN; ME DOY!’

Algunos tomaron muy en serio la frase estilo “Llanero Solitario” que lanzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, a quienes les caiga o se pongan el saco de corruptos: “Ríndanse; los tenemos rodeados”.

…

Uno de ellos fue, sin siquiera quitarse las chaparreras, Miguel Ángel Mancera luego de que su último ex subsecretario de Finanzas, Hedilberto Chávez Gerónimo, fuera detenido el fin de semana pasado, primero, acusado por un desvío de 3 millones de pesos que en horas le subió a 48 millones.

…

Para el ex Jefe de Gobierno, la cuarta fue la vencida, y no la “Cuarta Transformación”, sino la cuarta detención. Antes que Chávez Gerónimo fueron arrestados, hace alrededor de tres meses, Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera; José Iván Morales Palafox, ex Director de Fondos y Valores, y Gabriel Rincón Hernández, ex Director General de Administración Financiera, pero que fue puesto en libertad por un juez.

…

Entonces, Mancera desenfundó y disparó: “Sí, pero con debido proceso”, haciendo referencia a que si algo tiene que decir, o sea, si lo llaman a comparecer, está más que puesto.

…

Porque en plena temporada de caza, el zapateado ante el intenso fuego pirotécnico está “requetebueno”. Ya en la CDMX, las autoridades siguen los pasos a Édgar Tungüi Rodríguez, ex Comisionado para la Reconstrucción (tras los sismos) y ex Secretario de Obras, y Felipe de Jesús Gutiérrez, ex Secretario de Desarrollo Urbano.

…

No vaya a ser que, por ahí, a alguien se le ocurra cazar un ejemplar grande, valioso, de esos que son trofeos “fifís”.

FRANCISCO VEGA, COMO PONCIO PILATOS

A Jaime Bonilla, el “Cinco de Copas”, más le vale que la consulta sea tomada en cuenta, que haya ganado el “5 años” con una votación mucho mayor al 1.89 por ciento a como dice un periódico que participó el “pueblo sabio”, que el INE no la impugne y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no revoque la reforma.

…

Porque de lo contrario, de inicio y sin el supuesto apoyo popular, arrancará, en noviembre, su mandato de dos años como un gobernador manchado y dictatorial, con su constancia en la mano de que hará lo que le venga si para ello se requiere violar acuerdos.

…

Bueno, de cualquier forma, como que las barajas no le dan mucho juego. Por lo pronto, su “ley” es posible que, hoy, el Gobernador Francisco Vega la publique en la gaceta local y, entonces sí, comience la verdadera guerra.

…

Vega dice que publicará la ley bajo protesta y espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga lo que él teme hacer.

…

Si al momento de su toma de posesión la ley no está vigente, Bonilla no podría ampliar su mandato, y eso sólo lo puede hacer Kiko Vega.

¿Cómo le agradecerá su sucesor el favor de no ser obstáculo?

