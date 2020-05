Sin voces discordantes arriba la nueva normalidad

No habría estado de más que Jesús Ramírez Cuevas hubiese explicado a tiempo al Presidente López Obrador de lo innecesario de pedir a los decadentes medios tradicionales de comunicación la retransmisión de la conferencia mañanera en la que anunció que, si bien seguimos en el túnel, ya se puede ver la luz de la esperanza, pues la hora consumida en la enumeración de las reglas que nos llevarán a la nueva normalidad estará a disposición de la población a toda hora y todo minuto gracias a la tecnología.

Sorprende que un experto en periodismo como lo es el Presidente acuda a estas artimañas pues bien sabe que el anuncio del ingreso a la nueva normalidad es noticia por donde se le vea, más allá si merece críticas o no de los expertos, de sus malquerientes y de quienes están a la caza de gazapos para desentonar.

Que no le quepa duda, el anuncio de hoy es noticia y como tal fue registrada en los portales electrónicos de los medios convencionales mucho antes de que diese por concluida la conferencia mañanera más corta del sexenio, en la que por alguna razón no hubo preguntas ni respuestas quizás para no robar los reflectores nocturnos a Hugo López Gatell.

Esta tarde-noche, el subsecretario batallará quizás un poco para aclarar el panorama porque la explicación matutina fue realmente confusa, con excepción de las realistas explicaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y su vecino mexiquense, Alfredo del Mazo.

El resto, incluido mucho de lo repetido incesantemente por el Presidente, fue demagogia al estilo de la Cuarta Transformación.

Destacó, si, la insistencia presidencial en que las medidas no serán coercitivas y que, si hay autoridad estatal o municipal que, por las características propias de sus regiones, decide no acatar el plan del Consejo de Salubridad General, no habrá controversia.

Tal vez por ello, no se invitó a gobernadores que a lo largo de la estrategia de la sana distancia han discrepado una y otra vez con la autoridad sanitaria federal.

Para no ir más lejos, ayer el gobernador de Puebla, insospechado de ser enemigo de la Cuarta Transformación pues es militante de Morena, descartó que los niños y jóvenes poblanos regresen a las aulas el primer día de junio bajo la premisa de que mientras en la Ciudad de México se inclinan por las curvas, él prefiere las rectas, es decir, tiene sus propios datos.

Si Miguel Barbosa no fue invitado, no es de extrañar que se excluyera a los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y otras entidades en manos de la oposición, que por su cuenta y riesgo se han manejado al margen de López Gatell.

Fue evidente que lo último que se quería en la mañanera eran voces discordantes insistiendo en que estamos my lejos de ver la esperanza al final del túnel sobre todo por la inequidad en la entrega de equipo para el personal médico y otras minucias, como los cálculos irreales en curvas y muerte de la autoridad sanitaria federal.

Por lo demás, bienvenido el anuncio a la nueva normalidad, lo que sea que esto signifique.