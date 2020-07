Sin platos de hiel, mejor platos con miel

LEÍA en el diario El Universal, una nota en que se comentaba que a don Gustavo Díaz Ordaz, le súper encabritaba que le pusieran apodos, ésta práctica salida de las propias oficinas de sus colaboradores continuó usándose en contra de Don Luis Echeverría sacando una enorme cantidad de chistes y manejo de ellos en todos lados. En esas fechas acudía a Cuba con una misión pesquera a la Isla gobernada por Fidel Castro y casi en los últimos días sorpresivamente llegó el comandante con su puro a invitarnos a una cena en el Habana Libre y ahí él comandante con esa gracia y humor con el que tomaba las cosa,s en un momento de la plática que los funcionarios tomaban con esa pomposidad mexicana, él, comenzó a contar una serie de chistes anticastristas y soltaba la alegría al hacerlo, en un momento le preguntamos de las razones por las que él contaba los chistes anticastristas en vez de ocultarlos y su respuesta fue: “Pues mira mexicano, los chistes son como los apodos, si te encabronas, se te quedan” y era la mera verdad… si te encabronas, se te quedan…

Escribí la nota en uno de los diarios donde colaboraba y en alguna ocasión donde el presidente andaba cerca de dónde estábamos, me llamó y preguntó sobre el tema y le repetí lo que había comentado el Comandante y se quedó serio, con esos ojos reflexivos y estudiando el tema, después me enteré que él mismo ordenaba, por varios medios que se contaran los chistes en su contra de tal forma que, con la repetición, perdían la fuerza. Claro que no hizo lo mismo cuando dieron a conocer aquel famoso libro de la viuda de Don Eugenio Garza Sada porque ese libro, al igual que el famoso MÓNDRIGO, comenzaron a repartirse de forma clandestina y en copias, alegando que era un documento muy importante y secreto y así, con la misma curiosidad y chismoseo de todos, ellos mismos sacaban copias y las repartían y se leyeron mucho, esto nos muestra la importancia de la comunicación y también en la forma personal en que cada gobernante le brinda la importancia y el uso que necesita.

Nadie podrá negar que el presidente Andrés Manuel López Obrador con su larga experiencia de recibir golpes bajos y sucios y sobrevivir a los “compló” y las agresiones de propios y extraños, desarrolló los conocimientos adecuados para saber operar incluso con sus “contrincantes más radicales”, y para ello, solamente sacó a relucir su paciencia y encanto y logró convencer al gobernador de Guanajuato que en vez de pelea, unieran esfuerzos para solucionar los temas de la inseguridad y no sé cuáles más. Aprendió que hay que hablar bajito y calmadito pero sin soltar el bate de la mano y sin llegar a pelear, es mejor dar un plato de miel que de hiel, y eso hace con experiencia y manipulando la información por medio de las redes y con eso lo hace así, los medios, no tienen más remedio que entrarle a su juego y no tienen ni siquiera posibilidades de que sus analistas puedan dar sus opiniones a menos que los arriesguen a que en las redes se les llene de mentadas y de insultos, y así vemos que en los medios lo que se hace o se hacía en épocas anteriores con otros intereses y muchos “chayotes”, se imponen la autocensura, y muchos ,solamente despotrican por la espalda, pero no hacen nada fuera de ese límite.

Los tiempos políticos hacen cambiar los tiempos y formas de la comunicación e incluso el lenguaje, en las redes solamente se utilizan unas cuantas palabras y ni se argumenta ni se comprueban los dichos, se dicen y ya y si pegan pegan y si no, para ello hay otros muchos que medio toman la idea y la mejoran y se convierten en verdaderos escándalos, y las mentiras, al igual que se hacía hace tiempo en los mismos medios, al repetirlas, se convierten en verdades y así entramos a entramparnos en todos los cuentos y en los escándalos; a nadie le interesa de verdad encontrar lo que es la realidad sino que buscan los escándalos, porque en política sigue privando, incluso en este gobierno, que NO SE CASTIGAN LOS DELITOS, SE CASTIGAN LOS ESCÁNDALOS, y por esas razones hay muchos escándalos y pocos responsables en las cárcel y ni se ha logrado recuperar lo que esos pillos se han robado y saqueado al pueblo mexicano, incluso, muchos de los llamados miembros de la mafia del poder, ahora, andan de la seca a la meca al lado del presiente y así, pues quién sabe lo que hay detrás de todo esto… claro que tengo que aclarar que el presidente es para mí un hombre profundamente inteligente y sabe lo que hace, y a lo mejor prefiere traer muy cerquita a los que le pueden dar de palos por la espalda, y hace bien… esperemos los tiempos cuando las cosas tengan que cambiar porque no podrá continuar con eso, porque ha prometido no cambiar de gobierno, ha prometido cambiar de sistema, y esto es totalmente distinto a lo que esos EX mafiosos del poder, creen que pueden seguir haciendo, y así que ahí, como dicen en mi pueblo: la burra tuerce el rabo… por algo será.

Ya veremos los resultados de su visita a Jalisco, donde por supuesto hay una rivalidad real y política. porque Jalisco es la tierra de control de Dante Delgado. que también masca tuercas y por experiencia sabe que no hay que buscar pleitos porque sí, ya le costaron años de cárcel y sufrimientos personales, seguramente tendrá una nueva forma de negociación tratando de tener los menores daños posibles, es la tierra nada menos que de El Mencho, del cártel Nueva Generación considerado como uno de los más poderosos y peligrosos a nivel mundial y esta visita a su centro de poder traerá sin duda un mensaje de lo hablado con Trump, o se pliegan y calman o se les considera por el gobierno de los Estados Unidos como grupos TERRORISTAS, y así no existirán trabas para que los servicios de inteligencia y operativos de los norteamericanos, puedan llegar directamente a realizar los operativos de control y manejo de los líderes de esa organización, así están las cosas y por ello llegar a Colima, tiene este manejo, porque ahí operan por medio del control de aduanas y con los cambios realizados en la institución el presidente traerá otro as bajo la manga, porque ya debe tener la información para controla el uso de Manzanillo, tan importante para el comercio exterior… muchas sorpresas más tendremos en la gira y veremos la verdadera operación personal en su especial estilo de gobernar.