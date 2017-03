Silva Herzog, algo más que fundador del Infonavit

Murió Jesús Silva Herzog Flores y me quedó el agrio sabor de que por la vida sólo pasó para fundar el Infonavit con Luis Echeverría.

En realidad, aquel “Perla Negra” es uno de los grandes, de los muy pocos verdaderamente grandes que ha tenido el país en los últimos 50 años.

Le debemos haber mantenido a flote al país en una de las crisis económicas de la historia reciente, el tránsito entre el final del gobierno de José López Portillo y el inicio de Miguel de la Madrid.

Aún hay quienes presenciamos la histórica estatización de la banca y el incumplido “no nos volverán a saquear”.

Pero en su “debe” está ser causante del despegue de Andrés Manuel López Obrador, más por frivolidad y desinterés que por otra cosa, pues prefería jugar tenis que hacer campaña como candidato del PRI a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal; aunque ese dudoso honor lo comparte con Santiago Creel que en su primer mitin se desvaneció.

La real es que la operadora del inicio de la carrera de “El Peje” por la Presidencia fue Rosario Robles, quien usó toda la fuerza del gobierno capitalino y de Cuauhtémoc Cárdenas para barrer al PRI y al PAN.

A Jesús le decían “Perla Negra” porque lo era, por brillante y por el color de su piel, pero además él sentía que lo era y se comportaba como tal.

Fue, sin duda, de lo más grande de su generación, al lado de David Ibarra, no tan espectacular, y de Carlos Salinas, sobresaliente.

No fue mi amigo, lo traté muy poco y ya en el retiro, cuando IMPACTO, El Diario, iniciaba, me concedió (ese es el verbo, por más que a los periodistas no nos guste) una entrevista.

Lo busqué a través de su amigo y hermano, Rafael Reséndiz, su amigo, él sí, y mucho, y su jefe de prensa en tiempos en que el poder presidencial se les vino encima con todo a ambos, y a mí también, pero por otras razones.

Silva Herzog enfureció a De la Madrid porque por la hermandad de Rafa con Emilio “El Tigre” Azcárraga, Televisa, a través de Jacobo Zabludovsky, hizo un gran despliegue de su entrevista con el primer ministro de Japón.

Consecuencia fue que hizo talco a un faraónico evento de Alfredo del Mazo, recién llegado de Toluca a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, bajo el supuesto de que competiría por la candidatura presidencial del PRI.

Por la narrativa de Ángel Aceves Saucedo acuñé en IMPACTO la frase “el hermano que nunca tuve” para resumir en 5 palabras la relación que unía al Presidente con el gobernador mexiquense. Sólo así se entiende el berrinche de De la Madrid.

En realidad, el secretario de Hacienda Silva Herzog hacía tiempo que cargaba con la animadversión del mandatario y de la mitad del gabinete, por lo menos.

Para el Presidente era insoportable no saber nada de economía y que su secretario de Hacienda lo supiera todo.

La reacción de De la Madrid fue tan visceral que encargó al líder nacional del PRI, Adolfo Lugo Verduzco, la redacción del boletín que declaraba a Silva Herzog traidor al Presidente, y con él a mi hermano y compadre Rafa. Para que no quedara duda, la operación mediática, encabezada por Eduardo García Puebla, incluyó a la agencia noticiosa oficial del gobierno mexicano, Notimex, y al periódico oficial, “El Nacional”.

El 17 de junio de 1986 salió de Hacienda, pero Carlos Salinas lo recuperó, primero como embajador en España y luego como secretario de Turismo para sustituir a Pedro Joaquín Coldwell; finalmente Ernesto Zedillo lo hizo embajador en Estados Unidos.

Sí, aquel hijo del maestro Jesús Silva Herzog, y padre del analista Jesús Silva Márquez, fue algo más que fundador del Infonavit.

Le sobraba vanidad, pero le faltó ser Presidente.