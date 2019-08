Sicarios, espías y vendedores de información

Hace algunos años, en los tiempos donde Vicente Fox tenía aquella visión tan especial y daba sus golpes espectaculares que le dieran la fama necesaria y le permitieran a los publicistas de las empresas refresqueras, los mejores en este campo, construir la imagen que le llevó a la presidencia aún con los escándalos de los “Amigos de Fox” y con la complicidad abierta de los banqueros que recibieron muchos tratos preferenciales durante su mandato y, claro, a cambio, él recibir muchos recursos para hacer sus campañas adelantadas incluso rompiendo con los tratos preferenciales que le brindaba Ernesto Zedillo y quien, quieran o no reconocerlo, sabía del inmenso apoyo que recibía Fox de parte de sus cuates los banqueros, pero no solamente esto tenía el famoso panista de las botas y del hoy, hoy, hoy, también contaba, al tiempo, con los apoyos logísticos y de protección de los grupos del Mossad por medio de su manejador en ese tiempo que además de vendedor de armas, restaurantero y vigilante de los intereses de la comunidad judía en México se convertía en socio de Vicente Fox en la empresa productora de TEQUILA y bueno, si en ese tiempo se hubieran dado las condiciones en la legalización de la mariguana, se hubieran creado, sin duda alguna, varias empresas de producción, transformación y comercialización de las diferentes variedades de mariguana nacionales y contarían con el apoyo de toda esa inmensa experiencia comercial y empresarial de la comunidad Judía, de tal suerte que en aquellos tiempos, por medio del entonces director de Aduanas, los miembros de la comunidad recibían trato especial y un trato preferente y de protección en sus embarques legales o ilegales, así lo deben preguntar a José Guzmán Montalvo quien gozaba de las confianzas de doña Marta Sahagún y de los miembros de esa fuerte y poderosa comunidad.

Con la inseguridad que existe y existía en aquellos tiempos pues es lógico que de pronto se iluminaran los espacios para permitirles a los grupos especiales y a las comunidades el que se permitiera la operación de sus agentes, preparados y expertos en la inteligencia y así, esos mismos grupos, también traían los equipos y conocimientos para brindarlos a los diferentes cuerpos de seguridad ,y con ello, pues entendemos que gozaban de la misma información que las instituciones captaban como hasta la fecha siguen existiendo, se sabe que los equipos de armas de Israel son especialmente demandados por su calidad y precio y así, muchos de los cuerpos de seguridad adquirían armas y equipos además de contratar capacitación en todos los campos de la seguridad, por esa razón, se puede intuir que en especial los cuerpos del Mossad y otros particulares traídos por los jefes de la comunidad israelita en el país están muy ligados al conocimiento de la seguridad e inseguridad en México, y eso les permitió a los agentes descarriados y que optaron por relaciones con los malosos tener un amplio dominio de los grupos, de entender sus necesidades de equipos de espionaje y de comunicación que vendieron al margen de los vendidos legalmente, también fueron pieza importante para el tráfico de armas y del lavado de dinero por medio del contrabando o por medio del cambio de dinero por joyas y diamantes que muchos de los capos mexicanos traían en sus bolsillos para tener la confianza de que podían lograr tratos especiales cuando estaban en problemas con las autoridades.

Por ello, entendemos que, por ejemplo, en Oaxaca, esos pillos asesinados por un gatillera de cinco mil pesos, tuvieron facilidades de operar y trabajar por medio de una empresa: “BUCAY SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A DE C. V” DONDE Benjamin Yeshurum Sutchi y Alon Azulay, podían operar y trabajar en el tráfico de documentos y pasaportes, ¿tendrán algo que ver en la pérdida de los cientos de actas de nacimiento y de defunción? así como en el manejo de las empresas que saben quitar los impuestos y donde existen en Oaxaca, varias de las más importantes que operan legal e ilegalmente en el país y bueno, me dirá que solamente fueron “aves de paso” pero la realidad es que estaban en esta región y su especialidad era la venta de equipos de espionaje y no debemos olvidar que en especial, Jorge, “El Coco”, Castillo, tenía y tiene una enorme cantidad de equipos y “nidos” donde siguen espiando a los políticos y gentes que les fastidian o no les son afines a sus pillerías, así que protegidos por algunos funcionarios de la 4T siguen en sus pillerías porque cuentan con información que es fuerza y poder y tienen muchos recursos para mantenerse en la política activa, tal como lo veremos al acercarse los tiempos del cambio de gobierno en la entidad, ahí siguen derramando millones de pesos en la policía y con políticos de todo nivel y siguen espiando a los opositores y sus manejos, por esa razón, ahora, entendemos que “El Coco” y sus compinches pueden continuar realizando mucho espionaje en la entidad y en Puebla, donde cuentan con importantes inversiones y lavado de dinero. Así que no duden de que ellos dieron las facilidades para que esos sicarios del Mossad pudieran establecerse en Oaxaca y en su caso, pudieran eliminar a los que les generan tantos problemas a los delincuentes del pasado sexenio en la entidad. Esto, seguramente lo sabe ya AMLO, porque quiera o no aceptarlo mantienen las relaciones con ese grupo que en su momento le fuera fiel y leal y pues, en política, todo tiene un precio y hay que pagar en su momento, sino en la complicidad, cuando menos volteando a otro lugar para no ver lo que sucede… así que por ello, ahora, existe un intenso cabildeo de muchos empresarios y jefes de prensa tratando de evitar que se siga hablando de este tema… y pues ya ven, al tiempo, se van conociendo las verdades…