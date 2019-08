Si México cumplió con migrantes, ¿por qué EU no controla armas?

Si no es ahora, ¿cuándo?

La afrenta contra muchos mexicanos, ocho de ellos, hasta anoche, fallecidos durante el ataque terrorista el sábado, da la oportunidad al Estado mexicano de devolver la moneda al gobierno de Estados Unidos.

Y no por politizar la tragedia, sino porque ahora toca a México poner sus cartas sobre la mesa, como Donald Trump puso las suyas en el asunto de la migración centroamericana que pasa por nuestro país.

Partamos de que el odio racista contra los mexicanos, y contra todo indocumentado que cruza por nuestro territorio hacia la Unión Americana, no es un problema de ahora, pero sí, sin embargo, un ataque de esa magnitud que sólo había ocurrido en zonas más hacia el interior de Estados Unidos, en lo que el Presidente de ese país llama “terrorismo doméstico” contra estadounidenses.

Si México respondió ante Trump, sin respingar, para frenar la “invasión” centroamericana, ¿por qué Estados Unidos no debe hacerlo con el tráfico y la venta de armas, cuando menos, en la frontera?

¿Acaso será la hora de utilizar la recomendación de Porfirio Muñoz Ledo, hace algunas semanas, de advertir a Estados Unidos que si no detiene el flujo de armas hacia México aplicará aranceles a todos sus productos?

Porque así como México desplegó miles de militares con el gafete de GN (Guardia Nacional) tanto al sur como al norte de nuestro territorio, lo menos que esperamos es que Trump haga lo mismo para rastrear armas que puedan ser introducidas a territorio mexicano, como las que puedan usarse en la frontera para volver atacar a mexicanos.

Voy a pensar mal, pero la actitud de Trump hacia nuestro país, desde que era candidato presidencial, no deja otra alternativa.

La seriedad con que el Presidente estadounidense respondió a la masacre en el Walmart de El Paso, Texas, seguramente se rompió en su mente. La visualizó como parte de su “aquí no los queremos”.

Pero su rictus de Presidente ante la sanguinaria escena debió ser, como mandan los cánones, de congoja.

De acuerdo a su estilo de gobernar, y de tratar a quienes no son nativos de Estados Unidos, peor sí son ilegales, el “escarmiento” que el trastornado de 21 años Patrick Crusius protagonizó en el centro comercial debe ser “aleccionador” porque “Estados Unidos es de los estadounidenses”.

Trump sigue ignorando que la frontera estadounidense sobrevive económicamente gracias al intercambio comercial con México. Que cuando ningún mexicano decida cruzar a hacer sus compras a los “malls” de San Diego, Nogales, El Paso, Laredo, McAllen o Brownsville, la bancarrota habrá llegado para ellos.

Pero en la locura está el pecado para el que disparó contra medio centenar de personas, dejando, hasta ahora, 22 muertos y más de una docena de heridos, porque en su afán supremacista se llevó, de encuentro, a dos tercios de estadounidenses.

Como el otro tirador, joven también, 24 años, que en Ohio protagonizó otro hecho sanguinario el mismo día, con diferencia de horas, que entre sus nueve víctimas estuvo su hermana. Crusius tiene 21 años.

La tragedia de El Paso, Texas, veía venirse. Era cuestión de que el primer demente se decidiera.

Desde hace años, en varios puntos de la frontera con México, sobre todo en California y Nuevo México, pero también en Arizona y Texas, los “cazamigrantes” han existido. Es un “hobby” montado en zonas de cruce de ilegales, donde son perseguidos por tiradores que usan armas largas hasta “eliminarlos”, herirlos o hacer que retornen.

Están los “Migrant Hunters” o los miembros de la “United Constitutional Patriots”, de entre más de 150 agrupaciones que aglomeran a varios miles de ex soldados estadounidenses o simples cazadores civiles, a los que alguna vez Trump ha calificado como “héroes” o “ciudadanos comprometidos”.

Hasta ayer, incluida la visita de Marcelo Ebrard a El Paso, Texas, casi para dar la idea de que el tema importa, ni siquiera los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho cosquillas al gobierno estadounidense.

¿Conocerán las autoridades estadounidenses el refrán aquel de “hágase la justicia, pero en los bueyes de mi compadre”?

Pero, además, si a lo hecho en el tema migratorio se le puede llamar justicia.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga