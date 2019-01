Si el compadre José Luis viviera, hoy sería feliz enseñando inglés

Mi compadre José Luis (Dios lo tenga en su gloria), ex profesor de Secundaria y titulado en periodismo, aunque nunca redactó una nota, un día me confesó el bochorno que sufría, muy continuamente, ante sus alumnos de una escuela ubicada en Montemorelos, Nuevo León.

En aquellos tiempos, la Secretaría de Educación Pública asignaba las materias a cada docente así fueran o no expertos en la materia, y creo que lo sigue haciendo. Todo era cuestión de que antes de impartir clase leyeran, revisaran y “prepararan” la clase. No era cosa del otro mundo, pues muchos maestros preferían que quienes expusieran la lección del día fueran los propios alumnos, o les bajaban puntos.

Así, y creo que hasta ahora, al menos en Primaria y Secundaria, no hay profesores expertos en Matemáticas, Civismo, Química, Física, Ciencias Naturales y otras.

Pero en la materia de Inglés, el asunto era otro, con sus marcadas excepciones de maestros muy duchos, como aquella profesora que hasta la rola de “Philosopher” (Yellowstone and Voice) nos hacía cantar.

Pues sí, mi compadre José Luis, “El Profe”, sudaba la gota gorda cuando llegaba la hora de Inglés. Ocurre que por aquellos años, los 80, en esos lares de Nuevo León, muchos jóvenes eran enviados por sus padres, en temporadas, a estudiar inglés a Estados Unidos, sobre todo a Texas. No necesariamente hijos de familias “fifís”, porque éstos estudiaban en escuelas privadas, sino de “emprendedores” en determinados negocios.

Seguido le ocurría, pero la pena la apagaba con una extendida sonrisa: El alumno más lanzado se levantaba de su asiento con una demoledora advertencia: “Así no se pronuncia, profe”.

Tragaba saliva, decía, y, como fuera, recomponía el asunto.

Pues resulta que ahora, entre los novedosos planes de la SEP, comandada por el ex priísta Esteban Moctezuma, los maestros podrán enseñar el idioma Inglés sin conocerlo ni hablarlo.

La novedad será una plataforma, aseguró Moctezuma, que requerirá sólo que el profesor guíe al alumno.

“Como estaba planteada la enseñanza del Inglés, era primero enseñarles ese idioma a los normalistas para que una vez que aprendieran fueran los maestros los niños, y no tenemos tiempo”, explicó el titular federal de Educación.

“Obviamente, les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que aprendan para que después enseñen.

“Estamos desarrollando una investigación muy profunda sobre la enseñanza del Inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo porque lo que tienen que hacer es que el niño siga la plataforma”.

What does mean “ya babalú”?

De que me canso, compa…