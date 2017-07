SHOW TIME: LLEGA DUARTE; BAJA TENSIÓN A RUIZ ESPARZA Y AL INE EN COAHUILA

Prepárese para el espectáculo mediático de la llegada de Javier Duarte de Ochoa. Todo está listo para que sea en el hangar de la PGR, de Raúl Cervantes Andrade, en el aeropuerto de la CDMX, donde se reciba al ex gobernador de Veracruz que se convirtió en ícono de corrupción.

El que lo espera con los brazos abiertos es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Es farsa, perdón, Esparza; dicen sus allegados que ya no aguanta los reflectores por el “mal momento” del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, que lo tienen lampareado desde el jueves.

Además, el evento servirá para dar sombra al fallo del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova Vianello. Si decide NO anular la elección de Coahuila, el equipo de Ricardo Anaya Cortés prepara tambores de guerra, que prometen mucho ruido.

Pero habrá que esperar la solidez de las pruebas de la PGR y de la fiscalía de Miguel Ángel Yunes Linares en la extradición más esperada de los últimos años; no vaya a ser que la sonrisa del ex gobernador de Veracruz en las audiencias de Guatemala termine en carcajada.

BRAVO MENA, A INVESTIGAR A ULISES RAMÍREZ Y A FRANCISCO GÁRATE POR CORRUPCIÓN Y TRAICIÓN AL PAN

Resulta altamente sospechoso el regalo del gobernador priísta Eruviel Ávila Villegas a parientes en primer grado de los panistas Ulises Ramírez Núñez y Francisco Gárate Chapa.

Una notaría NO es cualquier cosa, y los personajes en cuestión son piezas clave en la elección del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova Vianello, así que Luis Felipe Bravo Mena, titular de la Comisión Especial Anticorrupción del PAN, deberá investigar a detalle si hubo pago por servicios y/o traición al partido.

La pregunta obligada es ¿para quién operó Ulises en el Edomex: Para Josefina Vázquez Mota o para Alfredo del Mazo Maza..? por una notaría para su esposa, Luz María Angélica Alatorre.

Con la misma envoltura notarial fue “honrada” Lorena Gárate, hija del representante del PAN de Ricardo Anaya Cortés en el INE, una posición de vital importancia para Acción Nacional. Tremenda la revelación, con un fuerte olor a corrupción.

Acción Nacional y su candidata fueron sepultados en un cuarto lugar en el importante bastión electoral del 2018, por debajo de Del Mazo, Delfina Gómez Álvarez y Juan Zepeda.

MORENO VALLE REVIENTA ENCUESTAS DE MARGARITA CON DERROTA DE JOSEFINA

De punching bag agarró Rafael Moreno Valle a Josefina Vázquez Mota para ejemplificar lo que NO debe hacer un partido para elegir a sus candidatos, y de paso frenó el camión de Margarita Zavala Gómez del Campo.

El postulado del ex gobernador poblano se basa en el resultado en el Estado de México. Obtener el cuarto lugar y escasos 11 puntos en la elección del 4 de junio, cuando las primeras encuestas la ubicaron en los cuernos de la luna, tumba la tesis de Felipe Calderón Hinojosa, de Ernesto Cordero Arroyo y de la propia Margarita.

Y para rematar el domingo chilango de Moreno Valle dijo que espera a la ex primera dama en una elección interna o abierta, que él no ha perdido ninguna contienda, y NO habla de plurinominales.

VALENTÍN MALDONADO DETIENE ABUSO DE BOOM INMOBILIARIO EN ‘JOY COYOACÁN’

Ataviado con un chaleco de trabajo, el delegado Valentín Maldonado Salgado NO dudó en acompañar a agentes e inspectores de la delegación Coyoacán para sancionar, volver a clausurar y desalojar a trabajadores de la obra “Joy Coyoacán” en Santa Rosa 36, Ex Hacienda de Coapa.

Con todo y sellos de clausura, los constructores reiniciaron trabajos con maquinaria pesada y personal. El propósito es acelerar la construcción de cuatro pisos excedentes, el doble de los cuatro permitidos en el predio. Una burla a la autoridad local y del gobierno central de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Enhorabuena por el compromiso de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, que el jueves inició la demolición de dos pisos, de igual forma, excedentes, en el edificio de Mérida 169, colonia Roma Norte.

