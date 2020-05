LA NUEVA NORMALIDAD: ¡QUÉDATE EN CASA!

El fin de la epidemia de Covid-19 en México parece no poder descifrarse ni con “picos”, “mesetas”, “pueblos de la esperanza” y decenas de gráficas de Hugo López-Gatell, pues si los empresarios aún no entienden el plan de reinicio de actividades, los ciudadanos menos… Y están a la espera de que se aplane la estresante “curva” del confinamiento…

Ante las crisis de la crisis en puerta, la Fase 4 de la epidemia de Covid-19 en México (“la nueva normalidad”) está planeada, prevista y platicada, pero la Fase 3 (la de mucho peligro, según la Secretaría de Salud), que bien a bien no se sabe hasta dónde se alarga, no la deja llegar.

Nada obligaría al Gobierno Federal a salir en los últimos días a insistir y repetir una y otra vez que ya hay fechas, que se diseñó un semáforo (de cuatro colores, que podrían ser cinco o seis porque las razones para reactivar actividades y las que existen para no salir de casa, chocan), que existen “municipios de la esperanza”, si no fuera porque el nubarrón negro para la economía que se avecina urge a comenzar a reactivar el comercio y la producción.

Aunque una parte de las prisas viene también de Estados Unidos que ha exigido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador abrir los sectores de producción que comparten los dos países y que son vitales para el país de Donald Trump, como el automotriz o aquellas que fabrican partes para aviones.

La otra gran expectativa es la de los ciudadanos en general, encerrados desde hace dos meses, una gran parte por salir a la vida pública al entretenimiento y esparcimiento, pero la mayoría porque la economía familiar es nula y el sustento sale de su actividad en la calle.

Ante todo ello, las voces oficiales confunden más al país, pues por un lado se habla de lo bien que va México, que la población ha cumplido, y que, como dice el Presidente, ya se ve la luz al final del túnel; que hemos “domado” a la epidemia.

Pero por otro se afirma que solo en algunas ciudades la curva comenzará a descender (Cancún, Tijuana, Hermosillo y Culiacán), que en otras la epidemia va a media tabla, pero que estamos en el momento más peligroso.

Los hospitales comienzan a llenarse cada día más de pacientes, las llamadas “camas críticas” empiezan a ser insuficientes, sobre todo en el Valle de México; los traslados de insumos desde China no se detienen, hasta ahora suman 11 vuelos de Aeroméxico (¿para qué si estamos ya de salida y ya “domamos” la epidemia?).

Este domingo 17 mayo es el preámbulo del ejercicio de aprendizaje, dentro de las tres fechas que se asignaron para dar el banderazo a la reactivación de actividades. El 18 de mayo marca el punto de salida; comenzar a aplicar medidas en los centros laborales y la vía pública, conservando las ya implementadas hasta ahora, que concluirá el 30-31 de este mes. El punto intermedio será a partir del 1 de junio, cuando los llamados “municipios de la esperanza”, 269 de 15 estados, podrán levantar la confinación. Al mismo tiempo arrancan la reapertura sectores como minería, construcción y fabricación de partes de transporte.

Hasta este 18 de mayo, México cumpliría 57 días de haber implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia, y prácticamente la confinación.

A partir de este lunes, entonces, el país inicia los que los médicos, científicos y matemáticos han llamado “la nueva normalidad”.

Para mucha gente, el plan a seguir sigue siendo confuso si se incluye el sector educativo, entretenimiento y esparcimiento y, sobre todo, el laboral, pues no hay una claridad específica después que, como lo pintan, la “nueva normalidad” será distinta en todo el país.

El plan lo dieron a conocer a mediados de la semana pasada los secretarios de Economía, Graciela Márquez; de Salud, Jorge Alcocer, y de Trabajo, Luisa María Alcalde.

¿SALIR O NO SALIR?

Para el doctor López-Gatell, al menos hasta el 1 de junio, “la nueva normalidad” no cambia mucho el estatus de los ciudadanos de confinados por una epidemia que comienza a dar señales de retiro.

A mediados de semana, cuando se presentó el plan de reactivación (por la mañana), sí la del semáforo de cuatro colores, fue muy incisivo (por la tarde):

“¿Se acabará la epidemia? No. ¿Hay riesgos de reemergencia? Sí. ¿Garantías de que no habrá nuevos brotes? No”.

Tres días después, también durante la conferencia de la tarde-noche, puntualizaba que ante esta fase de irnos despegando de la epidemia y regresando a la cotidianidad habría que mantener “las lecciones aprendidas en una experiencia intensa como es la epidemia de Covid-19”.

Pidió seguir incorporando la serie de conductas aplicadas desde hace dos meses como lavado de manos, protección del estornudo, la sana distancia, responsabilidad y solidaridad con otras personas y abstenerse de salir a espacios públicos.

El miércoles, durante la presentación del plan, el Presidente López Obrador señaló que estamos en la parte crítica de la pandemia y que saldremos fortalecidos de ella solo si se sigue guardando la sana distancia.

“Que todos nos aprendamos de memoria el plan ( sobre ‘la nueva normalidad’) y se conozca ampliamente. Que los medios de comunicación nos ayuden a divulgarlo”.

Para una parte del sector empresarial -aunque por lo regular, todos los organismos privados piensan igual-, al plan de gobierno hace falta detallar algunas cosas.

“Eso es muy esperanzador (el plan), ver esa luz al final del túnel a todos nos entusiasma. Ayer (el miércoles) se anunció ya un proceso y esto es una buena noticia. (Pero es) solamente una luz en el camino, todavía nos falta definirla, nos falta detallarla”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial.

“Es esperanzador que algunas industrias comiencen a reabrir, hay plantas automotrices que pueden estar funcionando perfectamente a partir del lunes 18”, agregó.

Y si esa es la percepción que tiene una parte (o todo) el sector empresarial, pues los ciudadanos están aún más confundidos.

Sin embargo, para muchos el asunto no tiene tantas opciones de dónde escoger. A dos meses, en promedio, de la emergencia sanitaria en México, miles o millones de mexicanos ya no tienen ni para comer. Este sábado se dio la primera protesta en la Ciudad de México de parte de vecinos de una colonia exigiendo apoyo económico porque ya no tienen recursos.

Los días siguientes al anuncio del plan, la movilidad en la Ciudad de México tuvo un ascenso visible en la vida pública, aunque, al parecer, en las estadísticas oficiales no. El aumento de vehículos fue notorio, así como la afluencia de transeúntes, bastantes, tal vez más de la mitad, sin portar ninguna protección como mínimo el cubrebocas.Lo que significa que el anuncio del plan provocó días de relajamiento.

“Con solo haber anunciado la siguiente fase de reapertura, de desconfinamiento, posiblemente hubo un relajamiento (entre la gente), que salió a la vía pública, quizá asumiendo (que el peligro había pasado)”, reconoció el viernes pasado el subsecretario de Salud López-Gatell.

Pero reiteró que la Jornada Nacional de Sana Distancia no se está retirando.

“El éxito que hemos tenido como pueblo de reducir la cantidad de contagios es importantísimo porque redujimos tres cuartas partes”, dijo.

Pidió a la población mantenerse estrictamente bajo las medidas dictadas los siguientes 17 días para finalizar el mes, que es cuando el país podría ya estar en un franco descenso de contagios.

López-Gatell reconoció también que existe inquietud y temor en la gente, pero que es absolutamente legítimo y comprensible.

Y volvió a ser contundente: “La actividad no se abrirá mañana. A la Jornada Nacional de Sana Distancia le quedan 17 días”.

Quizá el plan debieron repetirlo por varios días seguidos, pero menos esquematizado, en cuatro o cinco pasos, como otro semáforo, porque también tiene razón López-Gatell, México está en la cumbre de la epidemia, previo (dos o tres semanas más) a que pueda cantarse victoria absoluta sobre la epidemia, para ver más la luz al final del túnel (y que no haya confusiones de que es un espejismo), como piensa López Obrador; pero, también, como lo señala Salazar Lomelín “solo es una luz en el camino”. O, más aún, pensando que miles o millones de mexicanos viven en “la oscuridad profunda”.

Y hablando de luz, el propio López Obrador no nos quiso iluminar el miércoles pasado durante la presentación del plan, pues la conferencia matutina duró lo que duró la exposición de los secretarios (una hora) y no permitió ninguna pregunta, lo que habría despejado muchas dudas.

Para todo caso práctico la recomendación sigue siendo la misma: “Quédate en casa”.

