‘Covid-19’, del meme al delirio

A ver, ríanse ahora.

Seguramente pasó a todos. Primero a los chinos, luego a los italianos, los sudcoreanos, los estadounidenses. Ahora a nosotros, los mexicanos.

Burlones hasta el cansancio, porque así somos, lo primero que hicimos cuando supimos sobre el todavía desconocido “Coronavirus”, allá por principios de febrero, fue comenzar a imaginar con qué “meme” demostramos que tenemos mucho ingenio.

Hablo de principios de febrero, pero en realidad en México las autoridades comenzaron a hacer pública cierta información sobre el virus chino a mediados de ese mes.

He seguido todas las conferencias de prensa “nocheras” sobre el tema, encabezadas por expertos de la Secretaría de Salud, principalmente el doctor Hugo López-Gatell. Y todas, también sobre lo mismo en la matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al inicio de esta semana, López-Gatell dijo que el Gobierno Federal comenzó a trabajar sobre la existencia del “Coronavirus” desde principios de enero. Se me hizo una mentira, a menos que lo hicieran confidencialmente sin emitir ninguna información pública.

Sin embargo, dos días después corrigió, afirmó que estaban actuando… ¡desde finales de diciembre de 2019! Pero para esas fechas, ni China sabía hasta dónde se le descontrolaría la situación.

Tampoco Europa, ni mucho menos Italia, hoy el país con más casos y muertes.

La verdad es que públicamente no se sabía nada en México sobre el alcance del “Coronavirus”, “mutado” después a “Covid-19”.

A finales de enero o principios de febrero, comenzaba a medio circular por la red del internet algunas cosas sobre lo que comenzaba a ocurrir en China.

En México estaban en su apogeo las protestas de padres de familia con hijos con cáncer por falta de medicamentos, y apenas iban a comenzar las de las mujeres con cáncer de mama, que tampoco encontraban o no les suministraban las medicinas. Muchos derechohabientes reclamaban que sus recetas no se surtían completas o no se surtían. Era un hecho que el sector Salud estaba en un embrollo administrativo, de inexperiencia o de incapacidad.

En ese contexto, cuando todavía no aparecían los casos dramáticos del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, que hoy contabiliza 10 muertos por el suministro a pacientes de Heparina Sódica contaminada, ni el del rebrote de sarampión en la Ciudad de México y su área conurbada, con cerca de 30 casos hasta ahora, en la columna política “Los Malosos” de IMPACTO se escribió el 21 de enero (hace dos meses ya) una alerta, casi a manera de revelación o de exageración. El subtítulo era: ‘Y EL INSABI, ¿YA SABI DE LA NEUMONÍA CHINA?

“No es por asustar, pero más vale que arreglemos nuestro des… papaye en cuestión de Salud, porque no vaya a ser la de malas y el temible virus que, al menos por ahora, fue detectado en China, y que provoca una feroz neumonía, causando ya cuatro muertos, se nos vaya a colar con eso de que los mexicanos estamos en el mundo hasta por debajo de las piedras.

“Dios nos libre que eso ocurriera porque si no tenemos suficientes medicamentos para atender padecimientos de años, como los de los niños con cáncer, ¿qué haríamos con una emergencia de tal tamaño, sin médicos, ante protestas, y con funcionarios públicos que no dan con bola?

“Recordemos que en mejores tiempos, es decir, sin líos como los de ahora en el sector Salud, ya en el 2009 fuimos apestados del mundo por la famosa pandemia de Influenza A (H1N1).

“¿Ya le caería el 20 a nuestros preocupadísimos representantes de Salud? ¿Ya dijeron algo? ¿O por nuestra cuenta vamos ya comprando tapabocas?

Eso fue lo publicado en “Los Malosos”… ¡el 21 de enero!

Pasaron todavía unas dos semanas, como a mediados de febrero, para que el Gobierno Federal mencionara por ahí alguna cosa sobre el “Coronavirus”. Y no fue sino hasta el 28 de febrero, un mes después de que IMPACTO lo sugirió, que el Gobierno Federal implementó la conferencia “nochera” para informar a los medios de comunicación y a los mexicanos sobre cómo evolucionaba en el mundo y en México lo que, incluso, la Organización Mundial de la Salud todavía no consideraba como “emergencia internacional”.

Los primeros días de febrero se informó el caso en Ciudad Juárez de un ciudadano chino que fue aislado al interior de un complejo industrial donde labora o colabora, y al que según reportes se le detectaron síntomas que rápido llevaron a pensar que se trataba de “Coronavirus”.

El hecho nos recordó la ingratitud que muestra el mundo ante episodios de miedo como es el caso ahora de este virus detectado en la ciudad de Wuhan, o como lo fue en el 2009 el de la Influenza, llamada finalmente AH1N1, y que provocó que los mexicanos fuéramos, por semanas, seres apestados hasta por países supuestamente amigos como Cuba o Chile.

27 DE FEBRERO, EL PRIMER CASO

A partir de febrero, respecto al “Coronavirus” todo fue creciendo, la desesperación en China, los enfermos, los muertos, la propagación.

Cruzó primero, hablando de países, a los cercanos a Pekín, como Corea del Sur y Japón, que hoy, increíblemente, son los que menos casos reportan de enfermos y de muertes. La excepción es Irán, que casi junto con Italia, la propagación se dio de manera comunitaria.

Claro, en partes, a como iba evolucionando, preocupando, la información se fue asimilando en México, tanto por las autoridades de Salud, como los medios de comunicación y hasta por los propios ciudadanos.

El tema fue dejando de ser elemento de gracia o broma. Justo un día antes de que se estableciera la conferencia “nochera”, el 27 de febrero, se confirmó el primer caso de “Coronavirus” en México, fue en la Capital mexicana. Horas más tarde el segundo en Sinaloa.

Hoy, México registra alrededor de 200. Compite en contagiados con toso los países de América. Estados Unidos lleva la delantera con casi 100 muertos y miles de afectados.

Las medidas se diversifican. Se habla de cierre de fronteras, se comienzan a cancelar eventos masivos, la Secretaría de Salud cumple semana y media recomendando la “sana distancia” (aunque quien pone el mal ejemplo es el Presidente de la República).

Algunos países de Centro y Sudamérica ya aplican hasta el Toque de Queda, el aislamiento, la cuarentena, cosas que el Gobierno de México no ha “desgastado”.

Hasta cierto punto, las medidas todavía “guardadas” por las autoridades mexicanas, la actitud, si se quiere, retadoras, soberbias, del gobierno, del Presidente López Obrador y algunos funcionarios públicos, han impedido el desborde del pánico entre los mexicanos. En eso es obvio que llevamos delantera a los ciudadanos de otros países que están envueltos en el delirio.

Sin embargo, a medida que se acerca el momento de pasar a la Fase 2 y, finalmente, a la 3, los mexicanos van olvidando los “memes”, y van sacando los rezos, la seriedad, el almacenamiento de artículos y víveres en la casa.

Comienzan las preguntas: ¿Debo quedarme en casa, a partir de cuándo]? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Cuánto durará esto? ¿En verdad, es o no grave? ¿Estoy en riesgo? ¿Uso o no cubrebocas?

Ahora el “meme” hace “memes” de los mexicanos.

DAÑO ECONÓMICO, ESPERA Y CONFUSIÓN

A tres meses de la evolución del contagio mundial por “Coronavirus”, la situación ya no es tanto de guasa.

De cualquier forma tiene sus diferencias respecto a habitantes de otros países, incluso comparando con los del Continente Americano.

No se debe dudar que en México, con cierto desprecio a propia pandemia, con soberbia y hasta desdén a las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, las autoridades han impuesto un mejor control de la situación al no propagar, antes que todo, el alarmismo.

El punto más neurálgico para el Gobierno Federal, aunque vemos que tampoco los incomoda mucho, es el de los efectos económicos.

Cuando el Gobierno Federal apostaba a que este 2020 se disiparan los malos augurios que dejó el 2019, ante el cero crecimiento económico, apareció el “Coronavirus”.

En ese sentido, aunque el gobierno del Presidente López Obrador minimice la caída en los precios internacionales del petróleo, la devaluación del Peso (el viernes pasado el Dólar se cotizó arriba de los 25 pesos) y hasta un nuevo “frenón” a la inversión nacional y extranjera, por el mismo golpe a la producción ante la obligada cuarentena, el daño parece inminente.

Lo económico es una parte del drama que comienza a tejerse cuando todavía el Gobierno Federal se resiste a oficializar el paso a la Fase 2 de la epidemia en México.

A partir de que la Secretaría de Salud, en voz de su experto, Hugo López-Gatell, informa que el país ya registra 203 casos (hasta la noche del viernes pasado), los mexicanos se acuerdan poco de los “memes”, aunque muchos persisten, pero se comienza tejer una especie de espera nerviosa.

Vendrán semanas de confinamiento, de las 12 que afirmó López-Gatell la semana pasada que duraría la pandemia.

Cierto que la información fluye a toneladas, y mientras las farmacias, las tiendas de conveniencia y hasta muchos vivales hace su agosto vendiendo cubrebocas, gels, alcohol, papel de baño, desinfectantes, las autoridades sanitarias no recomiendan usar tapabocas, ni lavar los pisos, ni las paredes. Recomiendan quedarse en casa.

Llega entonces otro virus, el de la confusión.

¿Qué cambia la tranquilidad de la gente? Vea este dato, de edición a edición de la revista IMPACTO. El viernes 13 de marzo, hace una semana, México reportaba 26 casos de “Coronavirus” confirmados.

Este 20 de marzo contabiliza 203. En una semana aumentaron 177, pero, además, en ese lapso se dieron los dos primeros fallecimientos.

En fin, López-Gatell advierte, advierte y advierte; López Obrador desafía, desafía y desafía, y la OMS exige exámenes, exámenes y exámenes.

Una buena noticia es que ya de lleno, con los asuntos internacionales que tengan que ver con el “Coronavirus”, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, se sumó al equipo del Presidente para atender la epidemia.

Su primera intervención fuerte fue dialogar con Mike Pompeo, Secretario de Estado de Donald Trump, sobre el cierre parcial de la frontera común.

Con una calma chicha, los mexicanos esperamos, velamos nuestra suerte para las próximas semanas.

Este viernes, varios de los gobernadores pidieron ya a la población permanecer en sus casas.

Es un hecho que a partir de este fin de semana, las calles de cualquier ciudad del país comiencen a verse prácticamente vacías.

Sin hacer a un lado que el “Covid-19” podría ser de una ínfima letalidad, pero sí producirá muertes en nuestro país, en número mayor a los dos reportados hasta ahora, la realidad es que una de las mayores afectaciones entre los mexicanos será la incertidumbre y, a veces, el delirio.

Lo dijimos la semana pasada y lo reiteramos ahora, ahora sí requerimos “Amlodipino” y a grandes dosis.

