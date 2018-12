Señalar extremos (neofascistas) y ser extremadamente extremo

Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló ayer sobre la existencia de un grupo político que, dijo, intentan culparlo a él y su gobierno del lamentable accidente ocurrido en Puebla en el que murieron la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, esposos, tenía muchas opciones para librar el asunto.

Cualquier estadista que presuma de serlo ni caso hace a tales afirmaciones que, por otra parte, ni siquiera llegan a “trending topic” en redes sociales. Es decir, las ignora, guarda silencio, se dedica a su trabajo.

Pero dejemos lo de “estadista”, López Obrador es el Presidente de la República.

Digamos que está en su derecho, como dice él, de “ciudadano”, y responde desde la palestra pública (su “mañanera”), en una decisión, a mi parecer, equivocada, pudiendo utilizar cualquier otro tipo de adjetivo o mención, sin que por “imprudencia”, como dijo ayer el panista Carlos Romero Hicks, provocara lo que ahora podría ser una ráfaga de viento en su contra, y buscar ser conciliatorio.

Él, sin embargo, escogió un adjetivo bastante pesado, como metiéndose en una guerra que nadie le ha declarado: “Neofascistas”.

“(Los neofascistas) nos atacan, nos quieren manchar, frenar el movimiento”, aseguró con mucha displicencia y sin menoscabo alguno.

He hablado tanto de lo que llamo “los extremos” como una opción política inviable para el desarrollo de un país, que esta vez considero que la reacción del gobierno federal, Morena y sus simpatizantes a lo que ayer dije que sintieron de inmediato, como un golpe de calor, tras conocerse la tragedia (“¿Por qué nos miran tan feo”?), que analizar su postura cae como anillo al dedo, desde esa perspectiva.

El Fascismo, así lo marca la Historia, fue un hecho aberrante. Su sobrevivencia en el mundo, peor.

Como ese existió también el estalinismo, ambos extremos.

Desde hace 13 años, López Obrador luchó incansablemente por la Presidencia de la República, viéndose en las siluetas de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, utilizando para ello todos los “extremos” habidos y por haber. Se alió con el Partido Encuentro Social de corte cristiano y dio cabida en Morena a todo aquel desahuciado molesto con su partido fuera de la ideología que fuera, estuviera cuestionado o no políticamente o por otras causas.

Golpeó cuantas veces quiso a las instituciones, incluido el Ejército, a quien ahora apapacha. Inventó una “mafia del poder”, llamó “minoría rapaz” a los empresarios, amenazó con “soltar al tigre” si no ganaba. Hoy critica fuertemente a quienes osan protestar o manifestarse frente a su casa, pero él en el 2006 protestó y se plantó varias semanas frente a cientos de casas y negocios, de los que decenas de estos últimos se fueron a la ruina. Advirtió que no será “rehén de nadie”, aunque él en aquel año tomó de rehén a los capitalinos.

Y tiene razón, como hay “neofascistas”, que no sé si a quienes se refiere lo sean (porque tiene la costumbre de no dar nombres), o si a alguien le cae el veinte, también hay neoestalinistas.

Por eso creo que engancharse con ese tipo de discusión es un despropósito, más si en él cae el Presidente de la República.

Pero así como dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, también es cierto que todos encontramos las hormas de nuestros zapatos.

Antes de las elecciones de julio de 2012, en mayo, durante la presentación del “Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad”, un encuentro entre el activista social Javier Sicilia y López Obrador no fue muy agradable para quien hoy es el Jefe del Ejecutivo.

Aquel día, Sicilia acusó a Andrés Manuel de lo mismo que hoy éste acusa a quienes dice que lo culpan de una desgracia.

“Para muchos, usted significa la intolerancia, el resentimiento político, la revancha sin matices, el mesianismo, la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las colusiones de su partido (entonces el PRD) que, incluso contra la mejor tradición de la izquierda mexicana, no han dejado de golpear a comunidades indígenas de Chiapas y Michoacán, y a estudiantes de Guerrero.

“Yo le pido también autocrítica, no es con usted, señor López Obrador, veo muchas gentes que lo apoyan con un espíritu fascista”.

Y en esto último creo que, otra vez, algunos colaboradores y simpatizantes de Andrés Manuel volverían a preguntarse: “¿Por qué me miran tan feo?”.

Un día después, López Obrador respondió y admitió ser catalogado como el cataloga ahora a algunos.

“La palabra fascismo me la aplicaron en el 2006, diciendo que yo era fascista y que si llegaba a la Presidencia iba a ser terrible… Por qué esos términos, esos conceptos y lo de autoritario mesiánico…”.

Hace menos de un mes, el 2 de diciembre, el mismo Sicilia, en una carta dirigida al ya Presidente, aborda, bajo su visión, el proceder de López Obrador en diversos temas. Cuando se refiere al “pueblo”, del que tanto echa mano el Mandatario federal, escribe:

“El pueblo, al que apelas, es más bien una abstracción, una cosa informe que se mueve bajo la emoción y la simplificación.

“Albert Camus escribió: ‘Conozco algo peor que el odio, el amor abstracto’. Ha sido el amor a Dios, al proletariado, al Volk (el pueblo), a la democracia, lo que llevó a la Iglesia a levantar inquisiciones, a Stalin a aniquilar a su pueblo, a Hitler a asesinar judíos, a Truman a lanzar la bomba atómica.

“Por ti y por nosotros, ya no uses así la palabra ‘pueblo’ ni satanices a quienes, según lo abstracto, no pertenecen a él. En medio de la anomia que nos devora, ese proceder corre el riesgo, como sucedió con el nazismo, de exacerbarla. A veces la manera de buscar con Morena la ‘Cuarta Transformación’ tiene el tufo del Tercer Reich: “un pueblo, un imperio, un líder”.

Ayer también, al mismo tiempo que el panista Romero Hicks criticó el exabrupto del Presidente, la diputada priísta Dulce María Sauri alertó que la posición de López Obrador no abona a la serenidad, esa que, también, tanto mencionó el Jefe del Ejecutivo durante su campaña, ¿la recuerdan?: “Serénense”.

Después de quejarse de “neofascistas”, el Presidente encarnó al pez que por su boca…

“Nunca, jamás, actuaríamos en contra de nadie por cuestiones de principios o ideales”.

