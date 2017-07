Seis meses de un presidente disfrazado de ‘pitbull terrier’

El 20 de enero pasado, los mexicanos sentimos que nos había caído el “chahuistle” y que ahora sí, por encima del desmadre que traemos adentro, nos cargaría el payaso.

Algo nos faltaba, la llegada, como Presidente del país vecino, por cierto, el más poderoso del mundo, de un “güerito” que nos odiara con odio jarocho. Que nos dijera mugrosos, apestados, delincuentes, incultos, borrachos, pendejos. Bueno, no todo nos lo dijo así, pero lo pensó y lo ocultó en lo que sí nos dijo, y nos sigue diciendo, en nuestras narices.

Hasta ahora, precisamente seis meses después de protestar, ante la Constitución y la Biblia, como el Presidente 45 de la Unión Americana, Donald Trump mantiene fresca en su mente la idea de la construcción de un muro que divida, según él, el imperio de la inmundicia y el cochambre.

Claro, no es su única novedad ante su vecino del sur, medianamente atendido por otras administraciones, al menos desde la de Woodrow Wilson, hace un siglo, o, más atrás, la de James K. Polk. Está también su amenaza de retirarse del Tratado de Libre Comercio, en el que, además de México, está incluido Canadá, si a su país “no dejan de saquearlo”.

En seis meses, a los migrantes mexicanos los trae fintos. Las deportaciones, gracias a Dios, y ante lo que México se estaba preparando y resignando, no han sido como las pintó: Masivas, pero Trump no comenzó agresivo sólo con su vecino del sur, sino con todo el mundo. Arribó a la Presidencia de su país enardecido, en principio, por una patología de superioridad desarrollada en sets de reality shows de la televisión estadounidense.

A escaso medio año de gobernar el país líder del orbe, Trump trae un enredo de “espérame tantito” con Rusia, aunque fingido en muchas partes, para solventar las acusaciones de “alianza” en el proceso electoral de noviembre del año pasado, en el que, a todas vistas, hubo mano negra del régimen de Valdimir Putin para impedir el triunfo de Hillary Clinton.

De tomar un giro serio las investigaciones no pocas veces se ha hablado de una presión social y mediática para que Trump deje el poder antes de tiempo. Una especie de “watergate” a la rusa, pero además un pleito casado con Kim Jong-un, Presidente de Corea del Norte, quien no le ha mostrado el más mínimo respeto y ha desplegado pruebas de misiles cuantas veces le ha dado la gana, al grado de forzar al Presidente estadounidense a pedir a China y Rusia hablen al oído a Jong-un. Claro, Corea del Norte no es México y el miedo no anda en burro, así estén acostumbrados a someter a quien quieran bajo su propio terror, el del dominio armamentista.

Lo mismo le ocurre con Siria, a la que atacó, a principios de abril, con una andanada de casi 60 misiles, cuya justificación fue una respuesta a la agresión con armas químicas a civiles en la provincia de Jan Shijún, por órdenes del Presidente Bashar al Assad.

El ataque a Siria fue considerado, por muchos, como un pretexto para desviar la atención mundial al asunto de la presunta intervención rusa en el proceso electoral estadounidense. En esos días, el agua llegaba al cuello del Presidente.

Recientemente, Trump abrió otro frente, en apariencia más livianito, con Nicolás Maduro, líder de Venezuela, quien sólo obedece a los pajaritos enviados, desde su tumba, por Hugo Chávez, pero Trump lidera este coctel de tercos. Del grupo, sólo él y Maduro traen de cabeza el orden interno.

En Estados Unidos, muchos republicanos ya pintan su raya ante su Presidente. Aun así, ha desdibujado todo el proyecto de su antecesor, Barack Obama, principalmente con el llamado “Obamacare” de salud.

En estos días ha tenido que anunciar nuevas medidas, “extremas”, en sus aeropuertos para impedir la entrada de potenciales extremistas al país en prevención de otra jornada de infierno, como en 2001.

En fin, las preocupaciones, provocadas por sus propios desplantes extremos, han hecho a Trump esconder, en algunas ocasiones, esa sombra de “pitbull terrier”. Un Presidente que ha mostrado síntomas de desvariar: A veces quiere un muro total; otras medio muro o un muro con rendijas.

Como torear o bailar un jarabe tapatío, México, digan lo que digan quienes “quieren ver sangre”, ha ido ganando, diplomáticamente, la batalla. No por nada el semblante diario de victoria del mejor operador en el extranjero hasta ahora del Presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray.

Por cierto, ayer, Trump desechó una propuesta de ciudadanía estadounidense para los llamados “dreamers” mexicanos.

Conservemos la calma; sólo faltan tres años y medio.

